Mentre Raffaele Palladino si presentava alla stampa dalla pancia del Viola Park, gli uomini di mercato della Fiorentina si sono messi a lavoro per iniziare a intensificare le prima mosse in entrata. Il nome più caldo è quello di Nicolò Zaniolo, la squadra di Commisso sta facendo di tutto per strapparlo alla concorrenza. L’offerta dovrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.