Di Marzio rivela: “Il Galatasaray per vendere Zaniolo chiede 20 milioni. Duello tra Fiorentina e Atalanta”

l Galatasaray, per Nicolò Zaniolo, chiede 20 milioni tra il prestito oneroso fissato a 3 e il diritto di riscatto a 17-18 che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, ovvero le presenze. Partita aperta tra Fiorentina e Atalanta. Entrambi i club italiani stanno lavorando per abbassare la cifra del prestito da tre a due.

E per ridurre anche quella del riscatto, ovvero da 17-18 a 12-13. Il giocatore vuole tornare in Italia. Il trequartista classe 1999, che in carriera vanta anche una Conference League con la maglia della Roma, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Aston Villa. Con i giallorossi, Zaniolo, ha totalizzato 128 partite, realizzando 24 gol e 18 assist. Con il Galatasaray, invece, Zaniolo ha giocato 12 partite, mettendo a segno 5 gol e un assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio

