Kean alla Fiorentina? I tifosi viola non la prendono bene ed esplodono sui social: “Peggio di Nzola”

La Fiorentina è vicina a prendere Moise Kean. Ai dettagli la trattativa tra la società viola e la Juventus per il centravanti classe 2000 che sta per diventare un giocatore viola per 12/13 milioni con l’apertura totale del calciatore, contento della sua nuova destinazione. Si tratta di un nome che è stato indicato dal nuovo tecnico Raffaele Palladino. I tifosi viola però non hanno preso con grande entusiasmo questo nuovo acquisto e sui social si sono scatenati con i commenti: “Ha fatto più gol Biraghi quest’anno” oppure: “Siamo riusciti nell’impresa di prendere uno che ha segnato meno di Nzola”. Ecco solo una piccola parte dei commenti negativi:

