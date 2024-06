Lady Radio: “Palladino ha chiamato Castrovilli ma il calciatore ha detto che non vuole rimanere”

Nel corso della diretta su Passione Fiorentina, il giornalista di Lady Radio, Duccio Mazzoni, ha parlato della situazione tra Castrovilli e la Fiorentina, con la chiamata di Palladino e la decisione dell’ex numero 17 viola, ormai destinato allo svincolo e quindi all’addio

“Su Castrovilli so che Palladino ha chiamato Castrovilli ma il giocatore ha ringraziato e gli ha detto che la decisione ormai l’aveva presa, nonostante c’era stato un incontro tra il suo procuratore Lucci e Pradè in virtù dei grandi rapporti che ci sono, però la decisione era ormai già compromessa. Che Castrovilli voleva andar via e che ormai riteneva conclusa la sua esperienza alla Fiorentina non è una notizia di ora, poi chiaramente lui è un ragazzo per bene, e quando ti chiama il nuovo allenatore certamente risponde. Ma per tutto quello che è stato fatto a Castrovilli quest’anno, dal giocatore non è stato visto come un segnale di continuità, non è che cambiando allenatore tutto si resetta. La società è la stessa, altrimenti diamo tutta la responsabilità a Barone e non è cosi. Il procuratore ha voluto che ci fosse una separazione chiara, perchè ci sono grandi rapporti con Pradè ed era giusto rispondere a Palladino per comunicare la sua volontà”

KEAN SEMPRE PIU’ VICINO ALLA FIORENTINA, LE ULTIME