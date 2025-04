Nazione: “1700km in soli sette giorni per i tifosi della Fiorentina, prima Milano poi Celje”

Sì, mai come stavolta è giusto chiamarlo col termine che più gli si addice: esodo. Perché è chiaro che la trasferta del sabato invoglia sempre, così come il desiderio di non lasciare sola una Fiorentina che sta letteralmente volando contro le big. Eppure pensare di riuscire a portare quasi tremila tifosi viola a San Siro era davvero inimmaginabile solo fino a poco tempo fa. I numeri raccolti in queste ultime ore dalle associazioni del tifo in vista della sfida con il Milan raccontano però questo: circa 2.500 tagliandi già previsti per il settore ospiti del Meazza e la sensazione che il dato possa crescere ancora.

L’entusiasmo si taglia a fette e la voglia di vedere la squadra di Palladino aggiudicarsi lo scalpo di un’altra grande (peraltro già battuta al Franchi) è tanta. Ma il «veliero degli ultras», come recita il noto coro della Fiesole che ormai è diventato una mania, non si limiterà a fare rotta solo su Milano. Visto che alle porte c’è anche la vicina trasferta internazionale di Celje che invoglierà tanti sostenitori a varcare i confini italiani per spingersi fino in Slovenia: nonostante le iniziali voci (poi smentite) legate alla trasferta vietata e una curva ospiti decisamente a capienza ridotta, alla fine per la gara valida per i quarti di Conference – match in programma il 10 aprile – saranno oltre mille i tifosi della Fiorentina che faranno rotta verso la regione della Savinjska. Il solo-out è a un passo: «Tra Firenze e Celje ci sono appena 550 km per cui è probabile che qualcuno possa decidere di partire in auto anche il giorno stesso, dopo pranzo» ha raccontato il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli a Radio FirenzeViola.

A conti fatti, sommando i due viaggi per e da Milano più la successiva trasferta di Celje, il rischio è che il torpedone viola possa percorrere ben 1.700 km nello spazio di appena sette giorni. A Milano la parte più consistente del tifo si sposterà in pullman con rientro in nottata, stessa routine per quanto riguarda il blitz in Slovenia di settimana prossima. E per il viaggio di Pasquetta a Cagliari? Non è fuori luogo pensare che qualcuno possa organizzare un viaggio in traghetto. Lo scrive La Nazione.