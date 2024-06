Ceccherini racconta l’aneddoto: “Incontrai Batistuta, gli dissi «Spero che almeno qui tu vinca»”

Massimo Ceccherini, attore fiorentino, si è raccontato nel podcast di Dario Moccia, questo un suo personale ricordo di un episodio con Batistuta, queste le sue parole:

“Incontrai Bati in una discoteca, era un periodo che non segnava, si vociferava che avesse una storia con una ragazza in quel periodo, stava giocando a un giochino tipo casinò ma senza soldi. Io arrivai lì e gli feci “almeno qui spero che tu vinca”: se non mi mise le mani addosso poco ci mancò. Poi uscì Ritorno in casa Gori e io nella camerina nel film avevo la foto con lui, ci organizzammo con Cecchi Gori per farla e ne facemmo 200. Quando si accorse che ero io… eppure lo adoravo”

