Notizie Ceccherini Fiorentina

Ceccherini racconta l'aneddoto: "Incontrai Batistuta, gli dissi «Spero che almeno qui tu vinca»"
26 giugno 2024 19:33
Ceccherini racconta discorso di Pioli: "Sotto 0-2 con l'Atalanta, disse che si perde tutti i giorni nella vita"
13 novembre 2023 20:39
Ceccherini: "A Firenze sono stato sfortunato, ho beccato i 2 anni peggiori della storia della Fiorentina"
13 novembre 2023 19:30
Ceccherini: "Amavo troppo Batistuta, quando lo incontravo per il troppo affetto diventavo fastidioso"
26 aprile 2023 02:32
Sentite Pastorello: "Ceccherini può stare in un top club, alla Fiorentina era fondamentale"
19 dicembre 2022 12:11
Ceccherini non ha dubbi: "Simeone è il centravanti più forte della serie A, meglio anche di Vlahovic"
23 aprile 2022 16:50
Ceccherini rivela: "Quante botte con Vlahovic in allenamento! Non eravamo molto amici"
05 febbraio 2022 09:32
Ceccherini racconta: "Quando hanno dedicato l'europeo vinto ad Astori ho pianto"
16 luglio 2021 14:05
CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato
01 giugno 2021 09:58
Ceccarini: "Milenkovic, United in pole. Vlahovic? Sirene inglesi e tedesche ma la Fiorentina punta al rinnovo"
20 marzo 2021 17:47
L'Arena, Fiorentina ed Hellas lavorano per il riscatto anticipato di Ceccherini. Ritorno di fiamma per Lazovic
02 gennaio 2021 12:45
Ceccherini: "Esonero di Iachini? Mi dispiace tanto per il mister"
12 novembre 2020 14:34
Juric: "Ceccherini? È un calciatore competitivo. Sempre concentrato"
06 novembre 2020 18:58
Ceccherini: "Fiorentina? È anche colpa mia se ho giocato poco. Dovevo venire a Verona già lo scorso anno poi..."
08 ottobre 2020 20:06
Sky Sport, Ceccherini al Verona in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza Hellas
05 ottobre 2020 20:57
Ufficiale: Ceccherini è un nuovo calciatore del Verona. Arriva in prestito per un anno
05 ottobre 2020 18:30
Tuttosport, Iachini ha bloccato la cessione di Ceccherini. Milik, si cerca la soluzione per l'ingaggio
03 ottobre 2020 12:03
PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC
02 ottobre 2020 22:37
"Ceccherini ha l'accordo con il Verona. Parma su Saponara. Si lavora al prestito con diritto di riscatto"
29 settembre 2020 20:55
Indiscrezione Ceccherini: accordo totale con l'Hellas. Pradè vuole Fazio per sostitutuirlo. Le ultime
28 settembre 2020 13:40
Al 52' l'Inter ribalta la partita. È 2-1 a San Siro, autogol di Ceccherini
26 settembre 2020 22:00
Sky Sport, Ceccherini-Hellas Verona tutto bloccato. La Fiorentina prima vuole il suo sostituto
24 settembre 2020 13:36
Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina
23 settembre 2020 09:21
Nazione, Ceccherini-Hellas, accordo vicino. La Juve spinge Luca Pellegrini verso il Genoa ma...
22 settembre 2020 08:48
CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...
21 settembre 2020 09:03
Nazione, scambio Izzo-Igor? Pezzella lascia la Fiorentina? Hellas Verona in pole per Ceccherini
21 settembre 2020 08:34
Pradè: "Potevamo segnare più gol. Il nostro centrocampo è fortissimo, ottima vittoria oggi"
19 settembre 2020 21:32
Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra
18 settembre 2020 08:35
Gazzetta, Ceccherini è in uscita dalla Fiorentina, il Bologna punta su di lui se salta Lyanco
18 settembre 2020 08:28
Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla
18 settembre 2020 07:03
Ceccherini: "Lazio squadra fisica, sarà dura. Se ci sarò, darò il massimo"
25 giugno 2020 15:43
Ceccherini non cerca alibi: "All'inizio noi troppo contratti. Il caldo? Non è un'alibi. Potevamo vincere in 10"
23 giugno 2020 06:23
Milenkovic e Lirola potrebbero essere fuori per scelta tecnica. In difesa c'è Ceccherini
22 giugno 2020 19:26
Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."
29 maggio 2020 20:56
Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili
23 maggio 2020 12:50
Kouame: "Sogno di tornare al 100%. Spero di esultare presto sotto la Fiesole, sarà incredibile!"
29 aprile 2020 17:09
CorSport, Benassi, Sottil, Ceccherini e gli altri: ecco i viola che cercano la conferma
14 aprile 2020 10:45
Gazzetta, spunta l'idea di scambio: Biraschi verso Firenze e Ceccherini al Genoa?
15 marzo 2020 12:30
Ceccherini si cresima, il suo padrino è Venuti. Ecco le foto del sacramento del difensore viola con una guida speciale
21 febbraio 2020 13:03
Sabatini: "Betancur si è lasciato cadere in area sul rigore. Chiesa? È involuto tecnicamente, non è una novità"
02 febbraio 2020 18:21
(FOTO) Ceccherini litiga con uno juventino: "Se state sul ca*** a tutti, c'è un motivo e non è perchè vincete"
02 febbraio 2020 17:25
Balzaretti: "Se continuiamo a dare questi rigori facciamo morire il ruolo del difensore"
02 febbraio 2020 16:32
Guidolin: "Il secondo rigore per la Juve è molto generoso. Ceccherini non commette fallo"
02 febbraio 2020 15:28
Rigore imbarazzante dato alla Juventus, al minimo contatto arbitro Pasqua fischia il fallo di Ceccherini su Betancur
02 febbraio 2020 15:04
La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?
31 gennaio 2020 08:28
Brescia, De Maio è la prima scelta di Corini ma adesso Ceccherini potrebbe lasciare la viola
24 gennaio 2020 09:37
Sky Sport, se parte Ceccherini la Fiorentina punta Pisacane del Cagliari
23 gennaio 2020 01:12
TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini
22 gennaio 2020 00:21
CorSport, da Saponara a Ceccherini passando per Maxi Olivera e Ranieri tutti i calciatori in uscita
20 gennaio 2020 12:44
Pedullà: "Per il difensore Ranieri è tutto fatto con l'Ascoli in prestito secco. Mentre Ceccherini..."
16 gennaio 2020 22:08
Difesa, può arrivare Goldaniga dal Genoa. Scambio con Ceccherini. Contatti in corso
16 gennaio 2020 18:45
Moviola CorSport: manca un calcio di rigore all'Atalanta, giusto il rosso per Pezzella
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CorSport, Ceccherini in uscita dai viola: Pisa e Spal si contendono il difensore
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Davide Nicola rivuole Ceccherini, ha chiesto al Genoa di prendere il difensore della Fiorentina. Le ultime
09 gennaio 2020 14:02
CorSport, Ceccherini in uscita dalla Fiorentina, potrebbe trasferirsi al Pisa in Serie B
07 gennaio 2020 11:49
La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa
06 gennaio 2020 21:41
Ceccherini: "La Roma? Penso subito a quel 7-1. Il gol di Vlahovic al 92' un capolavoro.."
17 dicembre 2019 13:34
Ceccherini a Cecchi Gori: "Sei il mio grande presidente! Ti ho sempre amato! Alè viola e juve m....."
11 dicembre 2019 19:58
PEZZELLA PUÒ TORNARE IN CAMPO CONTRO L'INTER. CECCHERINI O RANIERI LO SOSTITUIRANNO
27 novembre 2019 12:26
Pezzella costretto ad abbandonare il campo dopo la gomitata ricevuta. Probabile rottura dello zigomo
24 novembre 2019 16:08
Montella: "Tifosi? Non posso accontentare tutti. Ballottaggio per domani Ranieri-Ceccherini"
02 novembre 2019 15:01
Emergenza in difesa, Ceccherini si candida per una maglia da titolare in Fiorentina-Parma
02 novembre 2019 10:06
Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana
01 novembre 2019 16:22
Il Corriere Fiorentino, Ceccherini dimenticato da Montella, a gennaio sarà cessione?
30 ottobre 2019 11:57
Venuti: "Spero di rimanere a Firenze. Mi dispiace non aver conosciuto Astori. Balotelli e Ribery..."
13 ottobre 2019 12:38
TMW, Brescia ancora in pressing per Federico Ceccherini
02 settembre 2019 13:38
Nonostante il pressing del Brescia Ceccherini resterà in viola. In uscita c'è Rasmussen
31 agosto 2019 11:49
Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...
28 agosto 2019 09:08
Ceccherini in uscita verso Brescia. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli
26 agosto 2019 09:17
Di Marzio, Ceccherini è vicino al Brescia. Lunedì potrebbe esserci la chiusura. Si va verso un prestito secco
24 agosto 2019 17:53
CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula
18 agosto 2019 11:13
Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola
14 agosto 2019 12:27
CorSport, Ceccherini resta nel mirino del Brescia ma il suo futuro dipende da un altro difensore
06 agosto 2019 09:57
La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la carta per portare Tonali alla Fiorentina
28 luglio 2019 11:12
Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali...
16 luglio 2019 13:06
Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."
13 luglio 2019 22:36
Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."
09 luglio 2019 23:39
CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...
03 luglio 2019 10:29
Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."
14 aprile 2019 20:34
Ceccherini: "Faremo il massimo per i tre punti, gara importante perchè..."
03 marzo 2019 17:35
Ceccherini chiede la mano alla fidanzata a cena a Firenze. Sarà matrimonio, l'annuncio del viola...
18 febbraio 2019 16:46
Tocca a Ceccherini, dai consigli di Pezzella al silenzio paziente di chi ha saputo aspettare...
13 febbraio 2019 10:50
Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...
09 febbraio 2019 09:41
Probabili formazioni: tridente confermato, Ceccherini titolare. Tra i pali Lafont. Roma con Zaniolo, Pastore e Schick
30 gennaio 2019 14:45
Casa Mercato Viola, sul centrocampo il favorito è Pulgar. Veretout...
04 gennaio 2019 21:02
La Nazione, incontro per Pulgar. A Bologna finisce Ceccherini? Il giocatore...
04 gennaio 2019 11:25
Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere
02 gennaio 2019 21:02
Il Bologna vuole prendere Ceccherini, ecco l'offerta fatta alla Fiorentina. La formula...
02 gennaio 2019 14:15
Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."
22 dicembre 2018 17:54
Ceccherini: "Vogliamo vincere per vendicare il Tas. Questa settimana in allenamento..."
20 dicembre 2018 18:34
A Sassuolo toccherà a Ceccherini sostituire lo squalificato Vitor Hugo
07 dicembre 2018 10:12
PAGELLE VIOLA: DISASTRO SIMEONE, BENE VERETOUT E MILENKOVIC. CECCHERINI OK
25 novembre 2018 16:27
FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE
25 novembre 2018 13:37
Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...
25 novembre 2018 10:25
A BOLOGNA VA IN SCENA IL COMPROMESSO ALL'ITALIANA: CECCHERINI PER PEZZELLA, GERSON PER PJACA. E POI EDIMILSON PIU' DI NORGAARD. L'OPINIONE DI STEFANO BORGI.
24 novembre 2018 23:57
Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini
22 novembre 2018 13:15
Milenkovic giocherà al centro al posto di Pezzella con l'inserimento di un terzino destro
19 novembre 2018 11:32
Repubblica: Pezzella out, ci pensa Ceccherini. In coppia con Hugo per non far rimpiangere l'argentino...
16 novembre 2018 11:27
La Nazione, a gennaio 5 cessioni per la Fiorentina. A sorpresa potrebbe partire anche Ceccherini
12 novembre 2018 16:00
Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti
31 ottobre 2018 12:05
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