Labaro Viola

Notizie Ceccherini Fiorentina

Ceccherini racconta l'aneddoto: "Incontrai Batistuta, gli dissi «Spero che almeno qui tu vinca»"

26 giugno 2024 19:33

Ceccherini racconta discorso di Pioli: "Sotto 0-2 con l'Atalanta, disse che si perde tutti i giorni nella vita"

13 novembre 2023 20:39

Ceccherini: "A Firenze sono stato sfortunato, ho beccato i 2 anni peggiori della storia della Fiorentina"

13 novembre 2023 19:30

Ceccherini: "Amavo troppo Batistuta, quando lo incontravo per il troppo affetto diventavo fastidioso"

26 aprile 2023 02:32

Sentite Pastorello: "Ceccherini può stare in un top club, alla Fiorentina era fondamentale"

19 dicembre 2022 12:11

Ceccherini non ha dubbi: "Simeone è il centravanti più forte della serie A, meglio anche di Vlahovic"

23 aprile 2022 16:50

Ceccherini rivela: "Quante botte con Vlahovic in allenamento! Non eravamo molto amici"

05 febbraio 2022 09:32

Ceccherini racconta: "Quando hanno dedicato l'europeo vinto ad Astori ho pianto"

16 luglio 2021 14:05

CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato 

01 giugno 2021 09:58

Ceccarini: "Milenkovic, United in pole. Vlahovic? Sirene inglesi e tedesche ma la Fiorentina punta al rinnovo"

20 marzo 2021 17:47

L'Arena, Fiorentina ed Hellas lavorano per il riscatto anticipato di Ceccherini. Ritorno di fiamma per Lazovic

02 gennaio 2021 12:45

Ceccherini: "Esonero di Iachini? Mi dispiace tanto per il mister"

12 novembre 2020 14:34

Juric: "Ceccherini? È un calciatore competitivo. Sempre concentrato"

06 novembre 2020 18:58

Ceccherini: "Fiorentina? È anche colpa mia se ho giocato poco. Dovevo venire a Verona già lo scorso anno poi..."

08 ottobre 2020 20:06

Sky Sport, Ceccherini al Verona in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza Hellas

05 ottobre 2020 20:57

Ufficiale: Ceccherini è un nuovo calciatore del Verona. Arriva in prestito per un anno

05 ottobre 2020 18:30

Tuttosport, Iachini ha bloccato la cessione di Ceccherini. Milik, si cerca la soluzione per l'ingaggio

03 ottobre 2020 12:03

PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC

02 ottobre 2020 22:37

"Ceccherini ha l'accordo con il Verona. Parma su Saponara. Si lavora al prestito con diritto di riscatto"

29 settembre 2020 20:55

Indiscrezione Ceccherini: accordo totale con l'Hellas. Pradè vuole Fazio per sostitutuirlo. Le ultime

28 settembre 2020 13:40

Al 52' l'Inter ribalta la partita. È 2-1 a San Siro, autogol di Ceccherini

26 settembre 2020 22:00

Sky Sport, Ceccherini-Hellas Verona tutto bloccato. La Fiorentina prima vuole il suo sostituto

24 settembre 2020 13:36

Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina

23 settembre 2020 09:21

Nazione, Ceccherini-Hellas, accordo vicino. La Juve spinge Luca Pellegrini verso il Genoa ma...

22 settembre 2020 08:48

CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...

21 settembre 2020 09:03

Nazione, scambio Izzo-Igor? Pezzella lascia la Fiorentina? Hellas Verona in pole per Ceccherini

21 settembre 2020 08:34

Pradè: "Potevamo segnare più gol. Il nostro centrocampo è fortissimo, ottima vittoria oggi"

19 settembre 2020 21:32

Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra

18 settembre 2020 08:35

Gazzetta, Ceccherini è in uscita dalla Fiorentina, il Bologna punta su di lui se salta Lyanco

18 settembre 2020 08:28

Sky, l'Hellas Verona vuole Ceccherini per sostituire il partente Kumbulla

18 settembre 2020 07:03

Ceccherini: "Lazio squadra fisica, sarà dura. Se ci sarò, darò il massimo"

25 giugno 2020 15:43

Ceccherini non cerca alibi: "All'inizio noi troppo contratti. Il caldo? Non è un'alibi. Potevamo vincere in 10"

23 giugno 2020 06:23

Milenkovic e Lirola potrebbero essere fuori per scelta tecnica. In difesa c'è Ceccherini

22 giugno 2020 19:26

Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."

29 maggio 2020 20:56

Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili

23 maggio 2020 12:50

Kouame: "Sogno di tornare al 100%. Spero di esultare presto sotto la Fiesole, sarà incredibile!"

29 aprile 2020 17:09

CorSport, Benassi, Sottil, Ceccherini e gli altri: ecco i viola che cercano la conferma

14 aprile 2020 10:45

Gazzetta, spunta l'idea di scambio: Biraschi verso Firenze e Ceccherini al Genoa?

15 marzo 2020 12:30

Ceccherini si cresima, il suo padrino è Venuti. Ecco le foto del sacramento del difensore viola con una guida speciale

21 febbraio 2020 13:03

Sabatini: "Betancur si è lasciato cadere in area sul rigore. Chiesa? È involuto tecnicamente, non è una novità"

02 febbraio 2020 18:21

(FOTO) Ceccherini litiga con uno juventino: "Se state sul ca*** a tutti, c'è un motivo e non è perchè vincete"

02 febbraio 2020 17:25

Balzaretti: "Se continuiamo a dare questi rigori facciamo morire il ruolo del difensore"

02 febbraio 2020 16:32

Guidolin: "Il secondo rigore per la Juve è molto generoso. Ceccherini non commette fallo"

02 febbraio 2020 15:28

Rigore imbarazzante dato alla Juventus, al minimo contatto arbitro Pasqua fischia il fallo di Ceccherini su Betancur

02 febbraio 2020 15:04

La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?

31 gennaio 2020 08:28

Brescia, De Maio è la prima scelta di Corini ma adesso Ceccherini potrebbe lasciare la viola

24 gennaio 2020 09:37

Sky Sport, se parte Ceccherini la Fiorentina punta Pisacane del Cagliari

23 gennaio 2020 01:12

TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini

22 gennaio 2020 00:21

CorSport, da Saponara a Ceccherini passando per Maxi Olivera e Ranieri tutti i calciatori in uscita

20 gennaio 2020 12:44

Pedullà: "Per il difensore Ranieri è tutto fatto con l'Ascoli in prestito secco. Mentre Ceccherini..."

16 gennaio 2020 22:08

Difesa, può arrivare Goldaniga dal Genoa. Scambio con Ceccherini. Contatti in corso

16 gennaio 2020 18:45

Moviola CorSport: manca un calcio di rigore all'Atalanta, giusto il rosso per Pezzella

16 gennaio 2020 11:21

CorSport, Ceccherini in uscita dai viola: Pisa e Spal si contendono il difensore

14 gennaio 2020 11:37

Davide Nicola rivuole Ceccherini, ha chiesto al Genoa di prendere il difensore della Fiorentina. Le ultime

09 gennaio 2020 14:02

CorSport, Ceccherini in uscita dalla Fiorentina, potrebbe trasferirsi al Pisa in Serie B

07 gennaio 2020 11:49

La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa

06 gennaio 2020 21:41

Ceccherini: "La Roma? Penso subito a quel 7-1. Il gol di Vlahovic al 92' un capolavoro.."

17 dicembre 2019 13:34

Ceccherini a Cecchi Gori: "Sei il mio grande presidente! Ti ho sempre amato! Alè viola e juve m....."

11 dicembre 2019 19:58

PEZZELLA PUÒ TORNARE IN CAMPO CONTRO L'INTER. CECCHERINI O RANIERI LO SOSTITUIRANNO

27 novembre 2019 12:26

Pezzella costretto ad abbandonare il campo dopo la gomitata ricevuta. Probabile rottura dello zigomo

24 novembre 2019 16:08

Montella: "Tifosi? Non posso accontentare tutti. Ballottaggio per domani Ranieri-Ceccherini"

02 novembre 2019 15:01

Emergenza in difesa, Ceccherini si candida per una maglia da titolare in Fiorentina-Parma

02 novembre 2019 10:06

Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana

01 novembre 2019 16:22

Il Corriere Fiorentino, Ceccherini dimenticato da Montella, a gennaio sarà cessione?

30 ottobre 2019 11:57

Venuti: "Spero di rimanere a Firenze. Mi dispiace non aver conosciuto Astori. Balotelli e Ribery..."

13 ottobre 2019 12:38

TMW, Brescia ancora in pressing per Federico Ceccherini

02 settembre 2019 13:38

Nonostante il pressing del Brescia Ceccherini resterà in viola. In uscita c'è Rasmussen

31 agosto 2019 11:49

Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...

28 agosto 2019 09:08

Ceccherini in uscita verso Brescia. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli

26 agosto 2019 09:17

Di Marzio, Ceccherini è vicino al Brescia. Lunedì potrebbe esserci la chiusura. Si va verso un prestito secco

24 agosto 2019 17:53

CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula

18 agosto 2019 11:13

Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola

14 agosto 2019 12:27

CorSport, Ceccherini resta nel mirino del Brescia ma il suo futuro dipende da un altro difensore

06 agosto 2019 09:57

La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la carta per portare Tonali alla Fiorentina

28 luglio 2019 11:12

Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali...

16 luglio 2019 13:06

Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."

13 luglio 2019 22:36

Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."

09 luglio 2019 23:39

CorSport, Vitor Hugo, Ceccherini e Dabo cercano il riscatto. Mentre Hancko...

03 luglio 2019 10:29

Brovarone: "Difesa a tre perfetta per gli uomini di Montella. A centrocampo chiederà maggiore classe.."

14 aprile 2019 20:34

Ceccherini: "Faremo il massimo per i tre punti, gara importante perchè..."

03 marzo 2019 17:35

Ceccherini chiede la mano alla fidanzata a cena a Firenze. Sarà matrimonio, l'annuncio del viola...

18 febbraio 2019 16:46

Tocca a Ceccherini, dai consigli di Pezzella al silenzio paziente di chi ha saputo aspettare...

13 febbraio 2019 10:50

Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...

09 febbraio 2019 09:41

Probabili formazioni: tridente confermato, Ceccherini titolare. Tra i pali Lafont. Roma con Zaniolo, Pastore e Schick

30 gennaio 2019 14:45

Casa Mercato Viola, sul centrocampo il favorito è Pulgar. Veretout...

04 gennaio 2019 21:02

La Nazione, incontro per Pulgar. A Bologna finisce Ceccherini? Il giocatore...

04 gennaio 2019 11:25

Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere

02 gennaio 2019 21:02

Il Bologna vuole prendere Ceccherini, ecco l'offerta fatta alla Fiorentina. La formula...

02 gennaio 2019 14:15

Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."

22 dicembre 2018 17:54

Ceccherini: "Vogliamo vincere per vendicare il Tas. Questa settimana in allenamento..."

20 dicembre 2018 18:34

A Sassuolo toccherà a Ceccherini sostituire lo squalificato Vitor Hugo

07 dicembre 2018 10:12

PAGELLE VIOLA: DISASTRO SIMEONE, BENE VERETOUT E MILENKOVIC. CECCHERINI OK

25 novembre 2018 16:27

FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE

25 novembre 2018 13:37

Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...

25 novembre 2018 10:25

A BOLOGNA VA IN SCENA IL COMPROMESSO ALL'ITALIANA: CECCHERINI PER PEZZELLA, GERSON PER PJACA. E POI EDIMILSON PIU' DI NORGAARD. L'OPINIONE DI STEFANO BORGI.

24 novembre 2018 23:57

Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini

22 novembre 2018 13:15

Milenkovic giocherà al centro al posto di Pezzella con l'inserimento di un terzino destro

19 novembre 2018 11:32

Repubblica: Pezzella out, ci pensa Ceccherini. In coppia con Hugo per non far rimpiangere l'argentino...

16 novembre 2018 11:27

La Nazione, a gennaio 5 cessioni per la Fiorentina. A sorpresa potrebbe partire anche Ceccherini

12 novembre 2018 16:00

Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

31 ottobre 2018 12:05

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