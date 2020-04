L’opera forzatamente e inevitabilmente lasciata a metà e quindi da completare vale per tutte le componenti di un club, ma vale soprattutto per quei calciatori che affidavano le loro ambizioni di affermazione all’ultima parte della stagione, scrive oggi Il Corriere dello Sport. Alcuni nomi? Marco Benassi, Riccardo Sottil, Rachid Ghezzal, Federico Ceccherini e Lorenzo Venuti. La rimonta magari resta difficile e complicata, specie compatibilmente con le occasioni che avranno a disposizione, ma il calendario compresso potrebbe essere un loro alleato prezioso per trovare spazio e mettersi in vetrina: se le gerarchie sono stabilite, di sicuro la ripartenza offrirà nuove occasioni a tutti.