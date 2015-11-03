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Notizie Ghezzal Fiorentina

TMW, Ghezzal, in Turchia tutti i top club pazzi di lui: la Fiorentina torna a seguirlo con attenzione

18 maggio 2021 17:45

La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal

21 marzo 2021 18:49

TMW, niente Fiorentina nel futuro di Ghezzal. Trattativa bloccata dopo l'arrivo di Bonaventura

16 settembre 2020 19:04

CorSport, Ghezzal resterà alla Fiorentina? Barone-Pradè non convinti dalla cifra che chiede il Leicester...

17 agosto 2020 08:29

La viola preferirebbe avere un nuovo prestito per Ghezzal del Leicester

16 agosto 2020 21:12

TMW, Ghezzal, la Fiorentina ha chiesto un nuovo prestito annuale al Leicester. Le foxes però vorrebbero...

10 agosto 2020 11:39

Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà

03 agosto 2020 14:22

Ansa, ecco la lista dei giocatori squalificati dal gs. Multa per Ghezzal

30 luglio 2020 15:33

Agudelo, Sottil, Kouame, Igor, Ghezzal e Terzic corrono per confermarsi con la Fiorentina

18 luglio 2020 10:54

Fratello Ghezzal: "Iachini gli ha trovato il ruolo giusto. Futuro? Vorrebbe restare a Firenze"

16 luglio 2020 18:54

Ghezzal: "Sono molto orgoglioso di segnare il primo gol con la Fiorentina"

16 luglio 2020 13:26

Pradè: "Ribery campione di umiltà. Sappiamo il valore di questo gruppo"

16 luglio 2020 09:07

Moviola CorSport, giusto il rigore per la Fiorentina, la punizione dello 0-2 non c'era

16 luglio 2020 08:46

Commisso a fine gara ha chiamato Ribery, Cutrone, Ghezzal e Iachini per complimentarsi

16 luglio 2020 00:28

Fantastico Ghezzal segna su punizione. Chiesa-Cutrone: che coppia!

15 luglio 2020 23:34

Al 38' punizione perfetta di Ghezzal. La Fiorentina fa 2-0 al "Via del Mare"

15 luglio 2020 22:28

Al 10' Ghezzal viene atterrato in area da Gabriel. Pulgar va dal dischetto ma sbaglia

15 luglio 2020 22:01

Ghezzal: "Momento difficile, oggi dobbiamo essere uniti e tornare a Firenze con i tre punti"

05 luglio 2020 19:14

Iachini torna al 4-3-3 contro il Sassuolo: tridente d'attacco Ribéry-Chiesa-Ghezzal

01 luglio 2020 08:49

Tuttosport, Iachini ha ancora un dubbio: Benassi o Ghezzal a centrocampo?

27 giugno 2020 09:01

Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."

22 giugno 2020 22:20

Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi

22 giugno 2020 21:33

Al 66' la Fiorentina sostituisce Duncan. Al suo posto entra Ghezzal

22 giugno 2020 21:00

Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze

15 giugno 2020 12:50

Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili

23 maggio 2020 12:50

Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre

22 maggio 2020 11:19

Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni

28 aprile 2020 09:47

CorSport, Benassi, Sottil, Ceccherini e gli altri: ecco i viola che cercano la conferma

14 aprile 2020 10:45

Repubblica, se si riprenderà il campionato serve una deroga dei prestiti. La situazione viola...

30 marzo 2020 11:12

Ghezzal: "Una situazione complicata per me alla Fiorentina. Non sono soddisfatto del minutaggio"

10 febbraio 2020 22:03

Iachini: "Il secondo rigore mi è sembrato particolare, non c'era. Ecco perchè ho messo Ghezzal"

02 febbraio 2020 16:15

Gazzetta, spunta l'idea Ghezzal per l'Atalanta di Gasperini. Seconda chance in Italia per l'algerino?

28 dicembre 2019 12:10

Torino-Fiorentina: Montella ha scelto il tandem d'attacco, ma ha ancora un dubbio di formazione

07 dicembre 2019 11:18

Sottil da titolare a terza scelta. Torna dal 1' con il Cittadella. Rinnovo? Forse entro fine anno

02 dicembre 2019 12:33

Chiesa dà forfait? Sottil e Ghezzal in lizza per una maglia da titolare

29 novembre 2019 12:05

Fastidio fisico per Chiesa, in dubbio per la sfida di domani contro l'Hellas Verona

24 novembre 2019 00:05

"Posso mettere anche Ghezzal a centrocampo, Chiesa è felice, possiamo giocare con 3 attaccanti"

23 novembre 2019 19:24

5-1 contro l'Entella. Ghezzal fa doppietta, Ribery inventa. In gol anche Lirola e Benassi, il racconto

16 novembre 2019 17:36

Agente di Ghezzal: "Può fare molto di più, il suo obiettivo è quello di essere riscattato, si sta ambientando"

14 novembre 2019 16:19

Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana

01 novembre 2019 16:22

La svolta con l'ingresso di Ghezzal, Montella passa al 4-3-3 e rimonta il Sassuolo

31 ottobre 2019 08:02

La Repubblica: pronti in 4 in caso di forfait di Chiesa e Badelj

21 ottobre 2019 09:40

Chiesa gioca? Montella ha provato anche le soluzioni con Boateng e Ghezzal. Ma le indicazioni che contanto...

20 ottobre 2019 12:18

Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."

16 ottobre 2019 21:42

Corriere: Ghezzal è pronto ed ora chiede spazio. Il problema di Chiesa può dargli una chance?

16 ottobre 2019 10:19

Amichevole, sei reti ai dilettanti del Grassina. Bene Ghezzal e Boa. La cronaca

15 ottobre 2019 18:58

Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal

11 ottobre 2019 21:06

ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert

08 ottobre 2019 12:59

Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal

06 settembre 2019 22:03

Ghezzal: "Ho scelto il 18 perché mio fratello aveva questo numero in Serie A. Le ultime ore di mercato..."

05 settembre 2019 22:58

Barone: "Nostro dovere come società supportare lo staff tecnico. Mercato infinito.."

05 settembre 2019 20:42

Ghezzal: "La Fiorentina è storia, Ribery è sempre stato un modello per me. Il mio ruolo..."

05 settembre 2019 16:01

Ghezzal l'ottimo jolly. Terzic e Zurkowski le possibili sorprese. Venuti e Ranieri potrebbero crescere ancora

05 settembre 2019 11:03

ACF, domani alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Ghezzal

04 settembre 2019 15:11

Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"

03 settembre 2019 19:45

Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"

03 settembre 2019 15:40

CorSport, Ghezzal è stato preso per il modulo 4-2-3-1 che vuole fare Montella. Il Leicester...

03 settembre 2019 10:32

Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega

02 settembre 2019 22:39

Ghezzal: "Felice di essere qui a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni". Le cifre dell'affare

02 settembre 2019 21:03

Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema"

02 settembre 2019 20:52

Pedullà, Ghezzal arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da 10 mln

02 settembre 2019 18:12

TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio

02 settembre 2019 18:01

Corvino vuole soffiare Ghezzal alla Roma. Fiorentina pronta a chiudere per il calciatore svincolato dal Lione

11 luglio 2017 18:52

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