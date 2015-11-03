Notizie Ghezzal Fiorentina

TMW, Ghezzal, in Turchia tutti i top club pazzi di lui: la Fiorentina torna a seguirlo con attenzione
18 maggio 2021 17:45
La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal
21 marzo 2021 18:49
TMW, niente Fiorentina nel futuro di Ghezzal. Trattativa bloccata dopo l'arrivo di Bonaventura
16 settembre 2020 19:04
CorSport, Ghezzal resterà alla Fiorentina? Barone-Pradè non convinti dalla cifra che chiede il Leicester...
17 agosto 2020 08:29
La viola preferirebbe avere un nuovo prestito per Ghezzal del Leicester
16 agosto 2020 21:12
TMW, Ghezzal, la Fiorentina ha chiesto un nuovo prestito annuale al Leicester. Le foxes però vorrebbero...
10 agosto 2020 11:39
Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà
03 agosto 2020 14:22
Ansa, ecco la lista dei giocatori squalificati dal gs. Multa per Ghezzal
30 luglio 2020 15:33
Agudelo, Sottil, Kouame, Igor, Ghezzal e Terzic corrono per confermarsi con la Fiorentina
18 luglio 2020 10:54
Fratello Ghezzal: "Iachini gli ha trovato il ruolo giusto. Futuro? Vorrebbe restare a Firenze"
16 luglio 2020 18:54
Ghezzal: "Sono molto orgoglioso di segnare il primo gol con la Fiorentina"
16 luglio 2020 13:26
Pradè: "Ribery campione di umiltà. Sappiamo il valore di questo gruppo"
16 luglio 2020 09:07
Moviola CorSport, giusto il rigore per la Fiorentina, la punizione dello 0-2 non c'era
16 luglio 2020 08:46
Commisso a fine gara ha chiamato Ribery, Cutrone, Ghezzal e Iachini per complimentarsi
16 luglio 2020 00:28
Fantastico Ghezzal segna su punizione. Chiesa-Cutrone: che coppia!
15 luglio 2020 23:34
Al 38' punizione perfetta di Ghezzal. La Fiorentina fa 2-0 al "Via del Mare"
15 luglio 2020 22:28
Al 10' Ghezzal viene atterrato in area da Gabriel. Pulgar va dal dischetto ma sbaglia
15 luglio 2020 22:01
Ghezzal: "Momento difficile, oggi dobbiamo essere uniti e tornare a Firenze con i tre punti"
05 luglio 2020 19:14
Iachini torna al 4-3-3 contro il Sassuolo: tridente d'attacco Ribéry-Chiesa-Ghezzal
01 luglio 2020 08:49
Tuttosport, Iachini ha ancora un dubbio: Benassi o Ghezzal a centrocampo?
27 giugno 2020 09:01
Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."
22 giugno 2020 22:20
Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi
22 giugno 2020 21:33
Al 66' la Fiorentina sostituisce Duncan. Al suo posto entra Ghezzal
22 giugno 2020 21:00
Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze
15 giugno 2020 12:50
Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili
23 maggio 2020 12:50
Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre
22 maggio 2020 11:19
Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni
28 aprile 2020 09:47
CorSport, Benassi, Sottil, Ceccherini e gli altri: ecco i viola che cercano la conferma
14 aprile 2020 10:45
Repubblica, se si riprenderà il campionato serve una deroga dei prestiti. La situazione viola...
30 marzo 2020 11:12
Ghezzal: "Una situazione complicata per me alla Fiorentina. Non sono soddisfatto del minutaggio"
10 febbraio 2020 22:03
Iachini: "Il secondo rigore mi è sembrato particolare, non c'era. Ecco perchè ho messo Ghezzal"
02 febbraio 2020 16:15
Gazzetta, spunta l'idea Ghezzal per l'Atalanta di Gasperini. Seconda chance in Italia per l'algerino?
28 dicembre 2019 12:10
Torino-Fiorentina: Montella ha scelto il tandem d'attacco, ma ha ancora un dubbio di formazione
07 dicembre 2019 11:18
Sottil da titolare a terza scelta. Torna dal 1' con il Cittadella. Rinnovo? Forse entro fine anno
02 dicembre 2019 12:33
Chiesa dà forfait? Sottil e Ghezzal in lizza per una maglia da titolare
29 novembre 2019 12:05
Fastidio fisico per Chiesa, in dubbio per la sfida di domani contro l'Hellas Verona
24 novembre 2019 00:05
"Posso mettere anche Ghezzal a centrocampo, Chiesa è felice, possiamo giocare con 3 attaccanti"
23 novembre 2019 19:24
5-1 contro l'Entella. Ghezzal fa doppietta, Ribery inventa. In gol anche Lirola e Benassi, il racconto
16 novembre 2019 17:36
Agente di Ghezzal: "Può fare molto di più, il suo obiettivo è quello di essere riscattato, si sta ambientando"
14 novembre 2019 16:19
Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana
01 novembre 2019 16:22
La svolta con l'ingresso di Ghezzal, Montella passa al 4-3-3 e rimonta il Sassuolo
31 ottobre 2019 08:02
La Repubblica: pronti in 4 in caso di forfait di Chiesa e Badelj
21 ottobre 2019 09:40
Chiesa gioca? Montella ha provato anche le soluzioni con Boateng e Ghezzal. Ma le indicazioni che contanto...
20 ottobre 2019 12:18
Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."
16 ottobre 2019 21:42
Corriere: Ghezzal è pronto ed ora chiede spazio. Il problema di Chiesa può dargli una chance?
16 ottobre 2019 10:19
Amichevole, sei reti ai dilettanti del Grassina. Bene Ghezzal e Boa. La cronaca
15 ottobre 2019 18:58
Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal
11 ottobre 2019 21:06
ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert
08 ottobre 2019 12:59
Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal
06 settembre 2019 22:03
Ghezzal: "Ho scelto il 18 perché mio fratello aveva questo numero in Serie A. Le ultime ore di mercato..."
05 settembre 2019 22:58
Barone: "Nostro dovere come società supportare lo staff tecnico. Mercato infinito.."
05 settembre 2019 20:42
Ghezzal: "La Fiorentina è storia, Ribery è sempre stato un modello per me. Il mio ruolo..."
05 settembre 2019 16:01
Ghezzal l'ottimo jolly. Terzic e Zurkowski le possibili sorprese. Venuti e Ranieri potrebbero crescere ancora
05 settembre 2019 11:03
ACF, domani alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Ghezzal
04 settembre 2019 15:11
Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"
03 settembre 2019 19:45
Damiani: "Ghezzal è una scommessa, vi dico perché. Oudin? Valeva la pena provarci"
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CorSport, Ghezzal è stato preso per il modulo 4-2-3-1 che vuole fare Montella. Il Leicester...
03 settembre 2019 10:32
Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega
02 settembre 2019 22:39
Ghezzal: "Felice di essere qui a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni". Le cifre dell'affare
02 settembre 2019 21:03
Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema"
02 settembre 2019 20:52
Pedullà, Ghezzal arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da 10 mln
02 settembre 2019 18:12
TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio
02 settembre 2019 18:01
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