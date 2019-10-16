Corriere: Ghezzal è pronto ed ora chiede spazio. Il problema di Chiesa può dargli una chance?
Sulle pagine del Corriere dello Sport si traccia il momento di Ghezzal. Dopo le buone prestazioni nelle amichevoli con Pistoiese e Grassina e complice il problema muscolare accusato da Chiesa in nazio...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 10:19
Sulle pagine del Corriere dello Sport si traccia il momento di Ghezzal. Dopo le buone prestazioni nelle amichevoli con Pistoiese e Grassina e complice il problema muscolare accusato da Chiesa in nazionale, Montella pensa seriamente al suo impiego a Brescia. L’ex Leicester scalpita: avrà la sua chance?