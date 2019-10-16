Labaro Viola

Corriere: Ghezzal è pronto ed ora chiede spazio. Il problema di Chiesa può dargli una chance?

Sulle pagine del Corriere dello Sport si traccia il momento di Ghezzal. Dopo le buone prestazioni nelle amichevoli con Pistoiese e Grassina e complice il problema muscolare accusato da Chiesa in nazio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 10:19
Corriere: Ghezzal è pronto ed ora chiede spazio. Il problema di Chiesa può dargli una chance? - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Montella
Brescia
Ghezzal
Condividi

Sulle pagine del Corriere dello Sport si traccia il momento di Ghezzal. Dopo le buone prestazioni nelle amichevoli con Pistoiese e Grassina e complice il problema muscolare accusato da Chiesa in nazionale, Montella pensa seriamente al suo impiego a Brescia. L’ex Leicester scalpita: avrà la sua chance?

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok