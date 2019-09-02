Pedullà, Ghezzal arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da 10 mln
La Fiorentina ha completato un’operazione in entrata. E’ ormai fatta per Rachid Ghezzal, confermato quanto vi abbiamo raccontato in precedenza. L’esterno offensivo algerino arriva in viola dal Leicest...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 18:12
La Fiorentina ha completato un’operazione in entrata. E’ ormai fatta per Rachid Ghezzal, confermato quanto vi abbiamo raccontato in precedenza. L’esterno offensivo algerino arriva in viola dal Leicester, affare chiuso in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto, operazione complessiva da 10 milioni. Un importante innesto per il reparto avanzato di Montella.
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