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Notizie Leicester Fiorentina

Il Leicester è clamorosamente retrocesso in terza serie. In estate vinse contro la Fiorentina di Pioli

21 aprile 2026 23:41

Dall'Inghilterra: "Fiorentina e Valencia mettono gli occhi su Winks del Leicester per il centrocampo"

10 agosto 2025 21:02

Nazione: "Fortini in condizioni fisiche precarie, ingiudicabile la prova contro il Leicester"

05 agosto 2025 09:35

Gazzetta: "Nessun tiro nello specchio della Fiorentina contro il Leicester. Ma niente allarmismo fra i viola"

04 agosto 2025 08:48

N’Dour: "Test utile, abbiamo commesso degli errori ma cresceremo per arrivare al top”

03 agosto 2025 19:07

Fortini uscito alla mezz'ora perché programmato con Pioli per il suo percorso fisico di preparazione

03 agosto 2025 18:35

TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE

03 agosto 2025 17:52

Nazione: "Verso Leicester-Fiorentina: Dzeko lavora in gruppo e può partire titolare. Out Mandragora"

02 agosto 2025 12:53

Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester

22 luglio 2025 11:34

Un'altra amichevole inglese per la Fiorentina: dopo lo United, i viola sfideranno anche il Leicester

09 giugno 2025 12:23

La Nazione riporta: "Oltre allo United, possibile amichevole contro il Leicester in Inghilterra ad agosto"

21 maggio 2025 14:37

Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

24 luglio 2024 08:44

Il Messaggero: "Mandas, l'agente a Formello per discutere del futuro. Anche la Fiorentina alla finestra"

04 giugno 2024 15:00

Tuttosport scrive: "Praet vuole l'Italia a tutti i costi, Torino in pole ma c'è anche la Fiorentina"

11 giugno 2023 19:05

West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina

28 maggio 2023 19:53

Pedullà: "Nico Gonzalez risponde a chi lo voleva lontano dalla Fiorentina. Leicester niente di vero"

21 maggio 2023 14:21

Corriere dello Sport, Gonzalez si gioca il futuro alla Fiorentina: in estate il Leicester può tornare su di lui 

17 maggio 2023 08:55

TMW conferma: "Fiorentina non cede Nico Gonzalez, Leicester si arrende e vira su altri obiettivi"

19 gennaio 2023 18:21

Di Marzio fa retromarcia e si arrende: "Fiorentina dice no al Leicester per Nico. Resta a Firenze"

18 gennaio 2023 01:10

Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"

17 gennaio 2023 09:15

Pedullà: "Qualcuno aveva detto che la Fiorentina aveva accettato l'offerta per Nico Gonzalez..."

17 gennaio 2023 00:38

Di Marzio adesso ritratta su Nico Gonzalez: "Fiorentina vuole trattenerlo, offerta non convincente"

17 gennaio 2023 00:18

CorFio: “Gonzalez-Leicester, 48 ore per l’addio. Già oggi i due club potrebbero limare la distanza”

16 gennaio 2023 08:50

Dall'Inghilterra, Allenatore Leicester rassicura tifosi: "Arriveranno rinforzi". Nico il grande obiettivo

15 gennaio 2023 17:16

Corriere dello Sport: "Gonzalez la priorità della Fiorentina. Domani sarà un giorno importante"

15 gennaio 2023 10:16

Corriere Fiorentino: “Gonzalez-Leicester c’è l’accordo sull’ingaggio da 4 milioni netti fino al 2027”

15 gennaio 2023 09:56

Corriere Fiorentino: “Gonzalez-Leicester, Fiorentina tentata, ballano 5 milioni. A 40 si potrebbe chiudere”

15 gennaio 2023 09:50

Il Leicester vuole Nico ma è un flop in Premier League, è a soli 2 punti dall'ultimo posto in classifica

14 gennaio 2023 22:30

Nico Gonzalez ha trovato accordo con il Leicester? Lui posta foto in cui esulta con il "Resto qui"

14 gennaio 2023 21:38

La Nazione: "Entourage di Nico Gonzalez nega offerte e trattative. Per la Fiorentina è incedibile"

14 gennaio 2023 12:22

Corriere dello Sport annuncia: "La Fiorentina continua a smentire l'offerta del Leicester per Nico Gonzalez"

14 gennaio 2023 11:32

Corriere fiorentino scrive: "Fiorentina non ha ancora ricevuto l'offerta Leicester per Nico Gonzalez"

14 gennaio 2023 10:17

Dall’Argentina: la Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Leicester per Nico Gonzalez. In arrivo il rilancio?

14 gennaio 2023 09:30

Di Marzio: "Mancano solo i dettagli per Nico Gonzalez al Leicester. Si discute del contributo solidarietà"

13 gennaio 2023 23:59

La Nazione scrive: "La Fiorentina e l'entourage di Nico Gonzalez negano scossoni a gennaio"

13 gennaio 2023 13:35

La posizione della Fiorentina su Nico Gonzalez: nessuna offerta ricevuta e nessuna richiesta di cessione

13 gennaio 2023 12:16

TMW, Fiorentina non ha intenzione di cedere Nico Gonzalez ma il Leicester insiste ed è convinta

13 gennaio 2023 00:21

Gazzetta conferma: "Nessuna offerta dal Leicester per Nico Gonzalez, Fiorentina non vuole cederlo"

12 gennaio 2023 12:18

Corriere Fiorentino insiste: “Gonzalez tentato dalla proposta da 4 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid”

12 gennaio 2023 09:03

Pedullà annuncia: "Fake news l'offerta del Leicester per Nico Gonzalez. Fiorentina non vuole venderlo"

11 gennaio 2023 12:34

Nico Gonzalez resta alla Fiorentina. Nessuna offerta arrivata dal Leicester e nessuna voglia di venderlo

11 gennaio 2023 12:13

Di Marzio non ha dubbi: "Fiorentina intenzionata ad accettare offerta per Nico Gonzalez di 34 milioni"

11 gennaio 2023 01:32

Sky Sport annuncia: "Leicester offre alla Fiorentina 34 milioni di euro per prendere Nico Gonzalez"

10 gennaio 2023 23:44

CorSport, Fiorentina su Boga ma Leicester pronto ad offrire 15 milioni in prestito con riscatto 

31 dicembre 2022 18:51

Gazzetta, Fiorentina su Boga, l'Atalanta apre ad un prestito con diritto di riscatto. C'è anche il Leicester

31 dicembre 2022 09:35

Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina

28 dicembre 2022 18:07

Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili

19 dicembre 2022 08:58

Da Bergamo: Boga lascerà l'Atalanta, Fiorentina pronta a prenderlo in prestito. Concorrenza Leicester

18 dicembre 2022 10:26

Nazione, Fiorentina destinazione che piace a Boga, non c'è solo il Leicester nei suoi pensieri

13 dicembre 2022 09:31

Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi

26 novembre 2022 16:26

Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"

22 settembre 2022 12:46

Corriere dello Sport, Praet, entro 48 ore la Fiorentina offrirà 7 milioni al Leicester

03 luglio 2022 09:03

Nazione, per Praet il Leicester potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

03 luglio 2022 08:57

Nazione, Praet pista complicata per la Fiorentina ma i suoi agenti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto 

02 luglio 2022 08:59

Tuttosport, la Fiorentina offre 6 milioni più 2 di bonus per l’acquisto di Praet a titolo definitivo 

01 luglio 2022 08:23

Di Marzio: "Blitz della Fiorentina per Praet. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo"

30 giugno 2022 00:09

Mourinho chiede l'anticipo dell'ultima gara per preparare la finale di coppa. Fiorentina-Juve al venerdì?

06 maggio 2022 12:21

La Roma di Mourinho 'snobba' la gara con la Fiorentina. Stasera con il Leicester in campo i titolarissimi

05 maggio 2022 13:34

Mourinho: "Contro la Fiorentina sarà una gara difficile, in lotta per le posizioni dalla quinta all'ottava"

05 maggio 2022 13:05

Tornano i tifosi allo stadio ma anche i primi disordini: 12 napoletani arrestati

17 settembre 2021 15:24

Sky, la Fiorentina mette nel mirino un altro esterno offensivo: è Cengiz Under della Roma

15 giugno 2021 00:34

Gazzetta, Ricci, da tempo la Fiorentina è su di lui ma occhio alla Premier: è nel mirino del Leicester

22 maggio 2021 11:58

TMW, Ghezzal, in Turchia tutti i top club pazzi di lui: la Fiorentina torna a seguirlo con attenzione

18 maggio 2021 17:45

Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo

03 ottobre 2020 18:36

TMW, niente Fiorentina nel futuro di Ghezzal. Trattativa bloccata dopo l'arrivo di Bonaventura

16 settembre 2020 19:04

Nazione, spunta l'idea Slimani del Leicester per la Fiorentina: primo sondaggio positivo

27 agosto 2020 07:58

Tuttosport, Praet, la Fiorentina pensa di nuovo a lui per il centrocampo. I rapporti con il Leicester...

26 agosto 2020 08:18

CorSport, Ghezzal resterà alla Fiorentina? Barone-Pradè non convinti dalla cifra che chiede il Leicester...

17 agosto 2020 08:29

La viola preferirebbe avere un nuovo prestito per Ghezzal del Leicester

16 agosto 2020 21:12

TMW, Ghezzal, la Fiorentina ha chiesto un nuovo prestito annuale al Leicester. Le foxes però vorrebbero...

10 agosto 2020 11:39

Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà

03 agosto 2020 14:22

La Ligue 1 viene sospesa, la Premier League invece non si ferma. E lo fa a porte aperte

12 marzo 2020 23:58

Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola

24 dicembre 2019 10:16

Gazzetta, Praet del Leicester è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo Viola

22 dicembre 2019 14:52

Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"

11 dicembre 2019 11:04

Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

09 dicembre 2019 10:19

Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester

02 dicembre 2019 10:53

Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?

29 novembre 2019 12:14

Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli

28 novembre 2019 12:13

Per gennaio la Fiorentina mette nel mirino Praet del Leicester. La formula potrebbe essere...

28 novembre 2019 11:14

Mercato: Fonti inglesi spingono il centrocampista Dennis Praet alla Fiorentina già da Gennaio

24 novembre 2019 09:06

Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana

17 novembre 2019 17:03

Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"

03 settembre 2019 19:45

Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega

02 settembre 2019 22:39

Ghezzal: "Felice di essere qui a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni". Le cifre dell'affare

02 settembre 2019 21:03

Pedullà, Ghezzal arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da 10 mln

02 settembre 2019 18:12

TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio

02 settembre 2019 18:01

Sky, a Leicester domani allo stadio dolce natalizio e birra per i tifosi

25 dicembre 2018 17:50

Claudio Ranieri a Leicester per l'ultimo saluto al presidente Vichai. Le parole del tecnico

01 novembre 2018 17:26

La commovente lettera al presidente scomparso: "Siamo orgogliosi di te"

29 ottobre 2018 13:45

Dramma Leicester, Schmeichel e la commovente lettera dopo la tragedia: "Caro presidente..."

29 ottobre 2018 12:41

Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier

28 ottobre 2018 15:24

Tragedia Leicester, arriva il messaggio di cordoglio della Fiorentina su Twitter

28 ottobre 2018 14:42

Leicester, l'aggiornamento: c'erano altre 4 persone sull'elicottero esploso...

28 ottobre 2018 13:07

Non ce l'ha fatta il presidente del Leicester, è morto con i piloti dell'elicottero. Giocatori in lacrime

28 ottobre 2018 00:45

Tragedia a Leicester, cade aereo del presidente subito dopo la partita. Gli aggiornamenti

27 ottobre 2018 22:55

Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"

10 ottobre 2017 12:39

Ranieri rischia l'esonero: "Se non credono più in me mi mandino via"

05 febbraio 2017 15:18

Ranieri: "L'obiettivo del Leicester è diventare come la Fiorentina, il club viola è il nostro modello"

12 agosto 2016 10:18

Messa in mora di Benalouane, la posizione della Fiorentina sul pericolo penalizzazione

01 giugno 2016 10:25

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