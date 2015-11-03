Notizie Leicester Fiorentina

Il Leicester è clamorosamente retrocesso in terza serie. In estate vinse contro la Fiorentina di Pioli
21 aprile 2026 23:41
Dall'Inghilterra: "Fiorentina e Valencia mettono gli occhi su Winks del Leicester per il centrocampo"
10 agosto 2025 21:02
Nazione: "Fortini in condizioni fisiche precarie, ingiudicabile la prova contro il Leicester"
05 agosto 2025 09:35
Gazzetta: "Nessun tiro nello specchio della Fiorentina contro il Leicester. Ma niente allarmismo fra i viola"
04 agosto 2025 08:48
N’Dour: "Test utile, abbiamo commesso degli errori ma cresceremo per arrivare al top”
03 agosto 2025 19:07
Fortini uscito alla mezz'ora perché programmato con Pioli per il suo percorso fisico di preparazione
03 agosto 2025 18:35
TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE
03 agosto 2025 17:52
Nazione: "Verso Leicester-Fiorentina: Dzeko lavora in gruppo e può partire titolare. Out Mandragora"
02 agosto 2025 12:53
Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester
22 luglio 2025 11:34
Un'altra amichevole inglese per la Fiorentina: dopo lo United, i viola sfideranno anche il Leicester
09 giugno 2025 12:23
La Nazione riporta: "Oltre allo United, possibile amichevole contro il Leicester in Inghilterra ad agosto"
21 maggio 2025 14:37
Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”
24 luglio 2024 08:44
Il Messaggero: "Mandas, l'agente a Formello per discutere del futuro. Anche la Fiorentina alla finestra"
04 giugno 2024 15:00
Tuttosport scrive: "Praet vuole l'Italia a tutti i costi, Torino in pole ma c'è anche la Fiorentina"
11 giugno 2023 19:05
West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina
28 maggio 2023 19:53
Pedullà: "Nico Gonzalez risponde a chi lo voleva lontano dalla Fiorentina. Leicester niente di vero"
21 maggio 2023 14:21
Corriere dello Sport, Gonzalez si gioca il futuro alla Fiorentina: in estate il Leicester può tornare su di lui
17 maggio 2023 08:55
TMW conferma: "Fiorentina non cede Nico Gonzalez, Leicester si arrende e vira su altri obiettivi"
19 gennaio 2023 18:21
Di Marzio fa retromarcia e si arrende: "Fiorentina dice no al Leicester per Nico. Resta a Firenze"
18 gennaio 2023 01:10
Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui"
17 gennaio 2023 09:15
Pedullà: "Qualcuno aveva detto che la Fiorentina aveva accettato l'offerta per Nico Gonzalez..."
17 gennaio 2023 00:38
Di Marzio adesso ritratta su Nico Gonzalez: "Fiorentina vuole trattenerlo, offerta non convincente"
17 gennaio 2023 00:18
CorFio: “Gonzalez-Leicester, 48 ore per l’addio. Già oggi i due club potrebbero limare la distanza”
16 gennaio 2023 08:50
Dall'Inghilterra, Allenatore Leicester rassicura tifosi: "Arriveranno rinforzi". Nico il grande obiettivo
15 gennaio 2023 17:16
Corriere dello Sport: "Gonzalez la priorità della Fiorentina. Domani sarà un giorno importante"
15 gennaio 2023 10:16
Corriere Fiorentino: “Gonzalez-Leicester c’è l’accordo sull’ingaggio da 4 milioni netti fino al 2027”
15 gennaio 2023 09:56
Corriere Fiorentino: “Gonzalez-Leicester, Fiorentina tentata, ballano 5 milioni. A 40 si potrebbe chiudere”
15 gennaio 2023 09:50
Il Leicester vuole Nico ma è un flop in Premier League, è a soli 2 punti dall'ultimo posto in classifica
14 gennaio 2023 22:30
Nico Gonzalez ha trovato accordo con il Leicester? Lui posta foto in cui esulta con il "Resto qui"
14 gennaio 2023 21:38
La Nazione: "Entourage di Nico Gonzalez nega offerte e trattative. Per la Fiorentina è incedibile"
14 gennaio 2023 12:22
Corriere dello Sport annuncia: "La Fiorentina continua a smentire l'offerta del Leicester per Nico Gonzalez"
14 gennaio 2023 11:32
Corriere fiorentino scrive: "Fiorentina non ha ancora ricevuto l'offerta Leicester per Nico Gonzalez"
14 gennaio 2023 10:17
Dall’Argentina: la Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Leicester per Nico Gonzalez. In arrivo il rilancio?
14 gennaio 2023 09:30
Di Marzio: "Mancano solo i dettagli per Nico Gonzalez al Leicester. Si discute del contributo solidarietà"
13 gennaio 2023 23:59
La Nazione scrive: "La Fiorentina e l'entourage di Nico Gonzalez negano scossoni a gennaio"
13 gennaio 2023 13:35
La posizione della Fiorentina su Nico Gonzalez: nessuna offerta ricevuta e nessuna richiesta di cessione
13 gennaio 2023 12:16
TMW, Fiorentina non ha intenzione di cedere Nico Gonzalez ma il Leicester insiste ed è convinta
13 gennaio 2023 00:21
Gazzetta conferma: "Nessuna offerta dal Leicester per Nico Gonzalez, Fiorentina non vuole cederlo"
12 gennaio 2023 12:18
Corriere Fiorentino insiste: “Gonzalez tentato dalla proposta da 4 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid”
12 gennaio 2023 09:03
Pedullà annuncia: "Fake news l'offerta del Leicester per Nico Gonzalez. Fiorentina non vuole venderlo"
11 gennaio 2023 12:34
Nico Gonzalez resta alla Fiorentina. Nessuna offerta arrivata dal Leicester e nessuna voglia di venderlo
11 gennaio 2023 12:13
Di Marzio non ha dubbi: "Fiorentina intenzionata ad accettare offerta per Nico Gonzalez di 34 milioni"
11 gennaio 2023 01:32
Sky Sport annuncia: "Leicester offre alla Fiorentina 34 milioni di euro per prendere Nico Gonzalez"
10 gennaio 2023 23:44
CorSport, Fiorentina su Boga ma Leicester pronto ad offrire 15 milioni in prestito con riscatto
31 dicembre 2022 18:51
Gazzetta, Fiorentina su Boga, l'Atalanta apre ad un prestito con diritto di riscatto. C'è anche il Leicester
31 dicembre 2022 09:35
Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina
28 dicembre 2022 18:07
Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili
19 dicembre 2022 08:58
Da Bergamo: Boga lascerà l'Atalanta, Fiorentina pronta a prenderlo in prestito. Concorrenza Leicester
18 dicembre 2022 10:26
Nazione, Fiorentina destinazione che piace a Boga, non c'è solo il Leicester nei suoi pensieri
13 dicembre 2022 09:31
Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi
26 novembre 2022 16:26
Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"
22 settembre 2022 12:46
Corriere dello Sport, Praet, entro 48 ore la Fiorentina offrirà 7 milioni al Leicester
03 luglio 2022 09:03
Nazione, per Praet il Leicester potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni
03 luglio 2022 08:57
Nazione, Praet pista complicata per la Fiorentina ma i suoi agenti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto
02 luglio 2022 08:59
Tuttosport, la Fiorentina offre 6 milioni più 2 di bonus per l’acquisto di Praet a titolo definitivo
01 luglio 2022 08:23
Di Marzio: "Blitz della Fiorentina per Praet. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo"
30 giugno 2022 00:09
Mourinho chiede l'anticipo dell'ultima gara per preparare la finale di coppa. Fiorentina-Juve al venerdì?
06 maggio 2022 12:21
La Roma di Mourinho 'snobba' la gara con la Fiorentina. Stasera con il Leicester in campo i titolarissimi
05 maggio 2022 13:34
Mourinho: "Contro la Fiorentina sarà una gara difficile, in lotta per le posizioni dalla quinta all'ottava"
05 maggio 2022 13:05
Tornano i tifosi allo stadio ma anche i primi disordini: 12 napoletani arrestati
17 settembre 2021 15:24
Sky, la Fiorentina mette nel mirino un altro esterno offensivo: è Cengiz Under della Roma
15 giugno 2021 00:34
Gazzetta, Ricci, da tempo la Fiorentina è su di lui ma occhio alla Premier: è nel mirino del Leicester
22 maggio 2021 11:58
TMW, Ghezzal, in Turchia tutti i top club pazzi di lui: la Fiorentina torna a seguirlo con attenzione
18 maggio 2021 17:45
Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo
03 ottobre 2020 18:36
TMW, niente Fiorentina nel futuro di Ghezzal. Trattativa bloccata dopo l'arrivo di Bonaventura
16 settembre 2020 19:04
Nazione, spunta l'idea Slimani del Leicester per la Fiorentina: primo sondaggio positivo
27 agosto 2020 07:58
Tuttosport, Praet, la Fiorentina pensa di nuovo a lui per il centrocampo. I rapporti con il Leicester...
26 agosto 2020 08:18
CorSport, Ghezzal resterà alla Fiorentina? Barone-Pradè non convinti dalla cifra che chiede il Leicester...
17 agosto 2020 08:29
La viola preferirebbe avere un nuovo prestito per Ghezzal del Leicester
16 agosto 2020 21:12
TMW, Ghezzal, la Fiorentina ha chiesto un nuovo prestito annuale al Leicester. Le foxes però vorrebbero...
10 agosto 2020 11:39
Ghezzal potrebbe rimanere. Ma la Fiorentina non lo riscatterà
03 agosto 2020 14:22
La Ligue 1 viene sospesa, la Premier League invece non si ferma. E lo fa a porte aperte
12 marzo 2020 23:58
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
Gazzetta, Praet del Leicester è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo Viola
22 dicembre 2019 14:52
Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"
11 dicembre 2019 11:04
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio
09 dicembre 2019 10:19
Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester
02 dicembre 2019 10:53
Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?
29 novembre 2019 12:14
Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli
28 novembre 2019 12:13
Per gennaio la Fiorentina mette nel mirino Praet del Leicester. La formula potrebbe essere...
28 novembre 2019 11:14
Mercato: Fonti inglesi spingono il centrocampista Dennis Praet alla Fiorentina già da Gennaio
24 novembre 2019 09:06
Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana
17 novembre 2019 17:03
Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"
03 settembre 2019 19:45
Ufficiale: Ghezzal è un nuovo giocatore della Fiorentina. Depositato il contratto in Lega
02 settembre 2019 22:39
Ghezzal: "Felice di essere qui a Firenze. Non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni". Le cifre dell'affare
02 settembre 2019 21:03
Pedullà, Ghezzal arriva alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da 10 mln
02 settembre 2019 18:12
TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio
02 settembre 2019 18:01
Sky, a Leicester domani allo stadio dolce natalizio e birra per i tifosi
25 dicembre 2018 17:50
Claudio Ranieri a Leicester per l'ultimo saluto al presidente Vichai. Le parole del tecnico
01 novembre 2018 17:26
La commovente lettera al presidente scomparso: "Siamo orgogliosi di te"
29 ottobre 2018 13:45
Dramma Leicester, Schmeichel e la commovente lettera dopo la tragedia: "Caro presidente..."
29 ottobre 2018 12:41
Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier
28 ottobre 2018 15:24
Tragedia Leicester, arriva il messaggio di cordoglio della Fiorentina su Twitter
28 ottobre 2018 14:42
Leicester, l'aggiornamento: c'erano altre 4 persone sull'elicottero esploso...
28 ottobre 2018 13:07
Non ce l'ha fatta il presidente del Leicester, è morto con i piloti dell'elicottero. Giocatori in lacrime
28 ottobre 2018 00:45
Tragedia a Leicester, cade aereo del presidente subito dopo la partita. Gli aggiornamenti
27 ottobre 2018 22:55
Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"
10 ottobre 2017 12:39
Ranieri rischia l'esonero: "Se non credono più in me mi mandino via"
05 febbraio 2017 15:18
Ranieri: "L'obiettivo del Leicester è diventare come la Fiorentina, il club viola è il nostro modello"
12 agosto 2016 10:18
Messa in mora di Benalouane, la posizione della Fiorentina sul pericolo penalizzazione
01 giugno 2016 10:25
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