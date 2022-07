Corriere dello Sport, Praet, entro 48 ore la Fiorentina offrirà 7 milioni al Leicester

È il caso di Dennis Praet, per il quale nelle prossime 48 ore il club di Commisso formalizzerà al Leicester un’offerta di 7 milioni (la stessa arrivata di recente dal Toro). La prima risposta attesa dall’Inghilterra sarà negativa anche se di fondo resta la volontà di portare a Firenze un altro ex giocatore di Juric. Nel solco di una guerra fredda destinata a proseguire per tutta l’estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, EDULLÀ SU IKONÈ: “QUEST’ANNO DEVE ESPLODERE E FAR VEDERE TUTTA LA SUA QUALITÀ. SONO UN SUO GRANDE FAN”