Pedullà su Ikonè: “Quest’anno deve esplodere e far vedere tutta la sua qualità. Sono un suo grande fan”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi su Jonathan Ikone. Eccole sue parole: “Mi aspetto una grande crescita da parte sua. Io sono un grande fan di Ikonè. Non è facile ambientarsi a gennaio in un nuovo campionato, con nuovi schemi del tutto differenti rispetto al modo in cui eri abituato a giocare. Quest’anno deve esplodere e far vedere tutto quello che sa fare a livello di assist e gol”