Pedullà: “Mandragora e Gollini hanno scelto la Fiorentina. Mai Praet. Futuro incerto per Terracciano”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

MANDRAGORA “Solo Mandragora, mai Praet. Da dieci giorni abbiamo acceso questi fari. Il Torino non è riuscito a colmare questa distanza minima con la Juventus. E sottolineo, era veramente minima. Sinceramente, pensavo che i granata riuscissero a colmare fosse arrivato vista la grande volontà del giocatore. È la qualità che serviva ad Italiano per far dimenticare Torreira. Questo rimpianto con Mandragora viene spazzato via. Merita di essere il titolare in una squadra che ambisce all’Europa League? Assolutamente si. È un’operazione da 8.5 milioni per il cartellino, più 500 mila euro in caso di Champions League. La Fiorentina punta all’Europa League? Vediamo, ci sono dei cantieri aperti e chissà se non riuscirai a fare così. Firmerà un contratto di quattro anni con un ingaggio sotto i due milioni. È stata una scelta prettamente tecnica del giocatore, non c’è stato nessun rialzo da parte sua. Da un certo punto di vista preferisco Mandragora a Torreira. Stiamo parlando di un centrocampista forte, era considerato un predestinato quando esordì a 17 anni con il Genoa”.

DODÒ e JOVIC “La Fiorentina sta lavorando per inalzare il livello della qualità della squadra su ruoli che erano scoperti. Mi stupirei se non dovessero arrivare Jovic e Dodò. A me non piacciono le trattative che durano a lungo. Lo striscione dell’arrivo è a 30 metri. Poi tutto può accadere, ma non credo sia questa la storia. Ramadani è il garante per Jovic. E per Dodò hai la volontà del giocatore. La storia con lo Shakthar l’abbiamo già detta: se vogliono 15, bisogna offrire 16. Stai tirando la corda, ma non credo arriverà la rottura della corda”

GOLLINI “Ha scelto la Fiorentina. Adesso serve solo perfezionare l’accordo tra le società. Ma non ci sarà mai lo scambio con Kouamè. Non è il mio preferito, ma è un buon portiere. Però è un portiere che ha voglia di rivalsa dopo l’anno perso al Tottenham”.

SITUAZIONE PORTIERI “La Lazio ha perso Reina che potrebbe essere la chioccia per Carnesecchi e adesso ha virato su Vicario. Ci sono dei portieri come Falcone che possono entrare in orbita Lecce o Empoli. Meret ha rinnovato, Terracciano è un po’ discusso ma al momento non ho altri aggiornamenti. Probabilmente essere il dodicesimo a Firenze dopo un anno da titolare non credo gli stia molto a genio. Vicario non è mai stato un obiettivo dei viola, sono stato sempre molto freddo. L’Empoli non potrà cederli tutti”

CARNESECCHI “Se non va alla Lazio, si può aprire qualsiasi scenario. Il problema è che, in questo momento, lo puoi prendere solo se hai un portiere già forte. La Lazio ad ora non ha un problema. Strakosha è in scadenza, Reina va al Villareal e dopo domani ti raduni. Per Sarri è la prima scelta per distacco. Beato chi prenderà Carnesecchi. Lo reputo il post-Donnarumma“.

TERRACCIANO “Il suo rendimento è sufficiente. Ha sbagliato a Milano, ma ha fatto il suo dignitosamente. Penso che voglia sapere quale sarà il prossimo portiere. Vuol capire se sarà un dodicesimo come nel caso arrivasse Gollini, oppure se arriva un altro portiere con cui può giocarsi il posto da titolare”

MILENKOVIC “Ancora nessuna novità. Bisognerà aspettare l’effetto domino che partirà da De Ligt e Skriniar. Permanenza? Può darsi, ma non è una cosa scontata”.

DRAGOWSKI “Per me due anni fa, era da grande squadra. L’involuzione è caratteriale, sai come si addormenta la sera, ma non sai come si sveglia la mattina”.

JOVIC “Una società ricca come la Fiorentina non prende in prestito secco. Ma non puoi più fare il prestito biennale. Adesso hai due strade: prestito secco o diritto di riscatto. Il problema è individuare la cifra. Qual è la via di mezzo tra i 62 milioni spesi dal Real Madrid e la valutazione di adesso? Se metti 20 milioni, per i Galacticos è un bagno di sangue da 40 milioni. Mi fido di Ramadani, potrebbe trovare la strada per portare in porto la trattativa”.

ZURKOWSKI “Adesso va alla Fiorentina, segue la situazione contrattuale. Sicuramente l’Empoli lo riprenderebbe ma la valutazione del giocatore è cresciuta a dismisura. Non so se ci siano discorsi aperti per altri giocatori. Al momento dobbiamo attenerci alle situazioni contrattuali. Per me è da buttare dentro l’organico come mina vagante, se non come titolare considerando l’infortunio di Castrovilli e i tanti impegni della viola tra Conference e Coppa Italia”.

AGOSTINELLI “Sarebbe già alla Reggina se non ci fosse stato il cambio societario. C’è il via libera della Fiorentina, ma non si potrà aspettare per sempre”.

ROMAGNOLI “Fossi nella Fiorentina gli offrirei un contratto”.

SOTTIL “Per me sarebbe titolare fisso in 6-7 squadre di Serie A. Che cosa vuol fare? Il cardine della lista UEFA deve andare a pari passi con il minutaggio. Ho l’impressione che con Nico e Ikonè giocherà poche volte da titolare”.

IKONÈ “Mi aspetto una grande crescita da parte sua. Io sono un grande fan di Ikonè. Quest’anno deve esplodere e far vedere tutto quello che sa fare a livello di assist e gol”.