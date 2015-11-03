Notizie Passione Fiorentina Fiorentina

Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"
16 gennaio 2026 19:06
Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni
25 dicembre 2025 00:00
Disperazione olio su tela: La Fiorentina manca la prima vittoria per un soffio, ma aggiunge consapevolezza
27 ottobre 2025 17:59
Corriere Fiorentino: “Recupero sorprendente di Kean dal febbrone che l’ha colpito”
19 settembre 2025 09:01
Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"
28 agosto 2025 15:04
Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone
07 agosto 2025 13:37
Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"
05 agosto 2025 15:40
Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"
01 agosto 2025 16:08
Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"
29 luglio 2025 16:44
Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"
29 luglio 2025 16:25
Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"
29 luglio 2025 15:58
Pedullà: "La Fiorentina farà 3 o 4 operazioni in entrata. Sicuro il centrocampista e l'attaccante"
25 luglio 2025 16:29
Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"
25 luglio 2025 16:13
Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"
22 luglio 2025 16:29
Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"
22 luglio 2025 16:15
Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"
18 luglio 2025 16:32
Pedullà su Dodò: "Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. Sondaggi Juve e Milan non sono andati a buon fine"
18 luglio 2025 16:19
Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"
15 luglio 2025 16:34
Pedullà: "Kean rinnoverà con la Fiorentina, 4 milioni a stagione. Nessuna trattativa calda a centrocampo"
15 luglio 2025 15:00
Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"
08 luglio 2025 17:41
Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"
08 luglio 2025 16:19
Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"
08 luglio 2025 15:36
Pedullà: "Tutto fermo su Kean. La Fiorentina prenderà centrocampista forte, Pioli non giocherà con gli esterni"
08 luglio 2025 15:20
Pedullà: "Il Verona riprenderebbe Valentini. Ma la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito"
05 luglio 2025 14:30
Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"
04 luglio 2025 19:04
Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"
04 luglio 2025 15:10
Pedullà: "Kean non ha aperto a nessuno, Seba Esposito occasione a 5-6 milioni. Frendrup? Servono 25-30 milioni"
27 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"
24 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina"
20 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Fiorentina mai su Calabria. Sondaggio Milan per Fortini, Chiesa vuole tornare in Italia"
17 giugno 2025 15:00
Pedullà su Cataldi: "Si viaggia verso un ritorno alla Lazio, il giocatore sarebbe contento di tornare da Sarri."
15 giugno 2025 12:04
Pedullà: "Dzeko non legato a Kean, Cataldi verso la Lazio. Weekend caldo per Biraghi, Dodò piace al Milan"
13 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Pioli mai in orbita Nazionale, priorità alla Fiorentina. Attenzione a Dzeko, ora Kean è sereno"
10 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Pioli entusiasta della Fiorentina, ma tempistiche lunghe. Parisi piace alla Lazio, arriverà offerta"
06 giugno 2025 15:00
Pedullà: "Nessun contatto tra Commisso e Pioli. Gilardino e Farioli proposti, ma la Fiorentina cerca altro"
03 giugno 2025 15:00
Pedullà in diretta tutta l'estate a Passione Fiorentina il martedì e venerdì dalle 14 su YouTube e Twitch
03 giugno 2025 12:43
2 maglie della Fiorentina in regalo con il concorso ‘Vinci la serie A’
13 febbraio 2025 15:00
Pedullà: "Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi"
29 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare"
21 gennaio 2025 15:20
Pedullà: "Kayode verso il Brentford, Man dipende dalla Fiorentina. Henrique? Irruzione dopo le cessioni"
17 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile"
14 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "Via Kouamé e Ikoné per rilanciare su Luiz Henrique. Kayode? Pole Brentford, mai chiesto dal Parma"
10 gennaio 2025 15:00
Pedullà: "La Fiorentina non vuol cedere Moreno, Insigne è stato proposto. Tre piste per Biraghi"
07 gennaio 2025 15:00
"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"
25 dicembre 2024 00:32
La Fiorentina, una squadra da tenere d'occhio
19 settembre 2024 11:04
Pedullà: "Adli a un passo, Gosens offerto. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné"
27 agosto 2024 15:00
Pedullà: "Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro"
23 agosto 2024 15:00
Pedullà: "Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino"
20 agosto 2024 15:00
Pedullà: "Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro"
16 agosto 2024 15:20
Pedullà: "La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora"
13 agosto 2024 15:23
Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."
09 agosto 2024 19:00
Pedullà: "Tessmann? La Fiorentina non aspetterà oltre giovedì. Juve pensa a un prestito con obbligo per Nico"
06 agosto 2024 15:00
Pedullà: “De Gea è il preferito, Fiorentina ha tutte le carte per Gudmundsson. Nico vuole la Juve"
02 agosto 2024 15:00
Pedullà: "Accordo di massima per Tessmann. Contatti con la Juve per McKennie, De Gea proposto alla Fiorentina"
30 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"
26 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"
23 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Colpani? Monza apre al prestito, si può chiudere a 17-18. Lovric proposto, Tessman da seguire"
19 luglio 2024 15:10
Pedullà: "Pongracic tra Rennes e Fiorentina, deciderà lui. Milenkovic via a 15 milioni, interesse per Rios"
16 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Nessun contatto con l'agente di Thorstvedt. Berardi da monitorare. Valentini ha fatto ieri le visite"
12 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Fiorentina fredda su Colpani a quelle cifre. Gudmundsson? Vanno capiti i problemi giudiziari"
09 luglio 2024 15:22
Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"
05 luglio 2024 15:00
Pedullà: “Fiorentina sempre in corsa per Zaniolo. Lucchesi verrà valutato, nessuna trattativa per Colpani e Bondo”
02 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Kean voluto da Palladino. Bisogna aspettare per Zaniolo. Terracciano può essere ceduto"
28 giugno 2024 15:40
Pedullà: "L'Aston Villa può chiudere per Kayode a 20 più bonus. Ikoné in Qatar? Ballano 2 milioni"
25 giugno 2024 15:20
Pedullà: "La Fiorentina su Depay mi ha detto «Magari». Su Bonaventura non è un problema economico"
21 giugno 2024 15:00
Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"
18 giugno 2024 15:17
Pedullà: "Barone incontrò l'agente di Zaniolo. Retegui? Offerti 20 milioni. Nessuna proposta congrua per Nico"
14 giugno 2024 15:00
Fiorentina: come è andata la stagione 2023/2024
09 maggio 2024 11:17
Dalle 13.30 il sorteggio della Fiorentina in Conference in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina
15 marzo 2024 12:59
Probabile formazione: torna Arthur dal 1'. Barak al posto di Beltran. Nel tridente Sottil
10 marzo 2024 09:40
Dalle 13 il sorteggio per gli ottavi di Conference sarà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina
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Pedullà: "Offerti 25 milioni per Gudmundsson. Bonaventura ha chiesto a Barone la cessione alla Juventus"
09 febbraio 2024 15:00
Pedullà: "Gudmundsson ha accettato la Fiorentina. Società viola furiosa con la Juve per Bonaventura"
30 gennaio 2024 15:00
Caos Bonaventura, trattativa Gudmundsson e Belotti vicino. Dalle 14 Pedullà in diretta per le ultime
30 gennaio 2024 11:57
I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan
26 gennaio 2024 23:30
Pedullà: "Nzola vuole restare alla Fiorentina, Vargas è il nome più caldo. Brekalo? C'è l'Olympiacos"
26 gennaio 2024 15:00
Pedullà: "Ikoné vuole restare a Firenze. Accordo con Rodriguez sui 6/7 milioni, Barak al Napoli in stand-by"
23 gennaio 2024 15:00
Pedullà: "Il Napoli è la priorità di Barak. L'Augsburg vuole 7+2 per Vargas, Kean aspetta sirene estere"
17 gennaio 2024 15:00
Pedullà: "Ngonge al Napoli per 20+2 di bonus. Fiorentina può arrivare a 7 milioni per Vargas"
16 gennaio 2024 15:15
Pedullà: "La Juventus rinnova prima il contratto a Kean, poi può darlo in prestito alla Fiorentina"
10 gennaio 2024 13:54
Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Verona per Faraoni. Kean? La Juve lo da via in prestito"
09 gennaio 2024 15:00
Pedullà: "Terracciano verso il Milan. Faraoni? Il Verona lo libera a zero, per Ngonge servono 10-15 milioni"
05 gennaio 2024 15:00
Pedullà: "Terracciano incontrerà il Milan. Ngonge? Il Verona deve vendere. Zaccagni una barzelletta"
02 gennaio 2024 15:00
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio per tutti i tifosi viola, gratis e con grandi premi in palio
10 settembre 2023 14:54
Dalle 14 sorteggio Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Ecco le possibili avversarie
01 settembre 2023 11:20
Pedullà: "Theate nome buono ma occhio alla sorpresa. Amrabat rifiuta tutti, aspetta ancora lo United"
31 agosto 2023 15:00
Ultime ore di fuoco sul mercato. Pedullà in diretta dalle 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina
31 agosto 2023 13:31
Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per tutte le ultime sui colpi in arrivo
25 agosto 2023 12:25
Pedullà: "Ramadani ha proposto Jovic al Milan. Samardzic? La sua valutazione può scendere a 22 milioni"
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Pedullà: "Mi aspetto dei nomi a sorpresa, per Baldanzi servono 20-25 milioni Amrabat? Lo United deve cedere"
18 agosto 2023 15:00
Pedullà: "Barak non è nella lista Lazio. Baldanzi? 20 milioni. Amrabat ha rifiutato il Liverpool"
16 agosto 2023 15:00
Dalle 14 Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina con tutti i dettagli e retroscena su Beltran
11 agosto 2023 13:34
Pedullà: "Nzola voluto da Italiano, Christensen è una scelta, non un ripiego. Cessione Cabral? Una prodezza"
08 agosto 2023 15:00
Pedullà: "Occhio a Berardi e Zaniolo, Pereyra freddo. Karlsson? 18 milioni. Amrabat al Manchester avviatissimo"
04 agosto 2023 15:00
Mina alla Fiorentina? Dalle 14 Pedullà in diretta per tutte le ultime sul mercato viola
01 agosto 2023 13:53
Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"
28 luglio 2023 15:22
Pedullà: "Giorni decisivi Amrabat-United. Scamacca? Può partire in prestito con riscatto sui 25 milioni"
25 luglio 2023 15:00
Dalle 14 in diretta Pedullà con le ultime sulla trattativa tra Fiorentina e United per cessione Amrabat
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Pedullà: "Igor e Terzic porteranno 23 milioni. Arthur? Una scommessa. Sutalo piace, ma non è il primo nome"
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Pedullà: "Arthur guadagna 6,5 milioni. Dominguez? Piace alla Fiorentina, ma forte pressing del Fenerbahce"
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