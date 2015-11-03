Notizie Passione Fiorentina Fiorentina

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Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"

16 gennaio 2026 19:06

Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni

25 dicembre 2025 00:00

Disperazione olio su tela: La Fiorentina manca la prima vittoria per un soffio, ma aggiunge consapevolezza

27 ottobre 2025 17:59

Corriere Fiorentino: “Recupero sorprendente di Kean dal febbrone che l’ha colpito”

19 settembre 2025 09:01

Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"

28 agosto 2025 15:04

Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone

07 agosto 2025 13:37

Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"

05 agosto 2025 15:40

Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"

01 agosto 2025 16:08

Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"

29 luglio 2025 16:44

Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"

29 luglio 2025 16:25

Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"

29 luglio 2025 15:58

Pedullà: "La Fiorentina farà 3 o 4 operazioni in entrata. Sicuro il centrocampista e l'attaccante"

25 luglio 2025 16:29

Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"

25 luglio 2025 16:13

Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"

22 luglio 2025 16:29

Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"

22 luglio 2025 16:15

Pedullà sugli esuberi: "Cremonese e Pisa su Ikonè, Nzola ha mercato. Entro fine luglio due uscite"

18 luglio 2025 16:32

Pedullà su Dodò: "Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. Sondaggi Juve e Milan non sono andati a buon fine"

18 luglio 2025 16:19

Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"

15 luglio 2025 16:34

Pedullà: "Kean rinnoverà con la Fiorentina, 4 milioni a stagione. Nessuna trattativa calda a centrocampo"

15 luglio 2025 15:00

Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"

08 luglio 2025 17:41

Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"

08 luglio 2025 16:19

Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"

08 luglio 2025 15:36

Pedullà: "Tutto fermo su Kean. La Fiorentina prenderà centrocampista forte, Pioli non giocherà con gli esterni"

08 luglio 2025 15:20

Pedullà: "Il Verona riprenderebbe Valentini. Ma la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito"

05 luglio 2025 14:30

Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"

04 luglio 2025 19:04

Pedullà: "Ad oggi nessuno su Kean. Seba Esposito verrebbe alla Fiorentina. Betis offre poco per Mandragora"

04 luglio 2025 15:10

Pedullà: "Kean non ha aperto a nessuno, Seba Esposito occasione a 5-6 milioni. Frendrup? Servono 25-30 milioni"

27 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Oggi incontro tra Fiorentina e Genoa per chiudere Gud. Kean? Tutto fermo. Pioli valuterà Fortini"

24 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Fazzini si può chiudere a 10 più bonus, piace Seba Esposito. Gud? Troppi 17 milioni per la Fiorentina"

20 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Fiorentina mai su Calabria. Sondaggio Milan per Fortini, Chiesa vuole tornare in Italia"

17 giugno 2025 15:00

Pedullà su Cataldi: "Si viaggia verso un ritorno alla Lazio, il giocatore sarebbe contento di tornare da Sarri."

15 giugno 2025 12:04

Pedullà: "Dzeko non legato a Kean, Cataldi verso la Lazio. Weekend caldo per Biraghi, Dodò piace al Milan"

13 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Pioli mai in orbita Nazionale, priorità alla Fiorentina. Attenzione a Dzeko, ora Kean è sereno"

10 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Pioli entusiasta della Fiorentina, ma tempistiche lunghe. Parisi piace alla Lazio, arriverà offerta"

06 giugno 2025 15:00

Pedullà: "Nessun contatto tra Commisso e Pioli. Gilardino e Farioli proposti, ma la Fiorentina cerca altro"

03 giugno 2025 15:00

Pedullà in diretta tutta l'estate a Passione Fiorentina il martedì e venerdì dalle 14 su YouTube e Twitch

03 giugno 2025 12:43

2 maglie della Fiorentina in regalo con il concorso ‘Vinci la serie A’

13 febbraio 2025 15:00

Pedullà: "Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi"

29 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare"

21 gennaio 2025 15:20

Pedullà: "Kayode verso il Brentford, Man dipende dalla Fiorentina. Henrique? Irruzione dopo le cessioni"

17 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "Fiorentina sì al Chicago, decide Ikoné. Sanabria può arrivare, palla a Kouamè. Henrique? Non facile"

14 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "Via Kouamé e Ikoné per rilanciare su Luiz Henrique. Kayode? Pole Brentford, mai chiesto dal Parma"

10 gennaio 2025 15:00

Pedullà: "La Fiorentina non vuol cedere Moreno, Insigne è stato proposto. Tre piste per Biraghi"

07 gennaio 2025 15:00

"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"

25 dicembre 2024 00:32

La Fiorentina, una squadra da tenere d'occhio

19 settembre 2024 11:04

Pedullà: "Adli a un passo, Gosens offerto. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné"

27 agosto 2024 15:00

Pedullà: "Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro"

23 agosto 2024 15:00

Pedullà: "Nico cercherà di andare alla Juve fino alla fine. Kostic proposto, Arthur piace a Palladino"

20 agosto 2024 15:00

Pedullà: "Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro"

16 agosto 2024 15:20

Pedullà: "La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora"

13 agosto 2024 15:23

Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."

09 agosto 2024 19:00

Pedullà: "Tessmann? La Fiorentina non aspetterà oltre giovedì. Juve pensa a un prestito con obbligo per Nico"

06 agosto 2024 15:00

Pedullà: “De Gea è il preferito, Fiorentina ha tutte le carte per Gudmundsson. Nico vuole la Juve"

02 agosto 2024 15:00

Pedullà: "Accordo di massima per Tessmann. Contatti con la Juve per McKennie, De Gea proposto alla Fiorentina"

30 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"

26 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"

23 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Colpani? Monza apre al prestito, si può chiudere a 17-18. Lovric proposto, Tessman da seguire"

19 luglio 2024 15:10

Pedullà: "Pongracic tra Rennes e Fiorentina, deciderà lui. Milenkovic via a 15 milioni, interesse per Rios"

16 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Nessun contatto con l'agente di Thorstvedt. Berardi da monitorare. Valentini ha fatto ieri le visite"

12 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Fiorentina fredda su Colpani a quelle cifre. Gudmundsson? Vanno capiti i problemi giudiziari"

09 luglio 2024 15:22

Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"

05 luglio 2024 15:00

Pedullà: “Fiorentina sempre in corsa per Zaniolo. Lucchesi verrà valutato, nessuna trattativa per Colpani e Bondo”

02 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Kean voluto da Palladino. Bisogna aspettare per Zaniolo. Terracciano può essere ceduto"

28 giugno 2024 15:40

Pedullà: "L'Aston Villa può chiudere per Kayode a 20 più bonus. Ikoné in Qatar? Ballano 2 milioni"

25 giugno 2024 15:20

Pedullà: "La Fiorentina su Depay mi ha detto «Magari». Su Bonaventura non è un problema economico"

21 giugno 2024 15:00

Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"

18 giugno 2024 15:17

Pedullà: "Barone incontrò l'agente di Zaniolo. Retegui? Offerti 20 milioni. Nessuna proposta congrua per Nico"

14 giugno 2024 15:00

Fiorentina: come è andata la stagione 2023/2024

09 maggio 2024 11:17

Dalle 13.30 il sorteggio della Fiorentina in Conference in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

15 marzo 2024 12:59

Probabile formazione: torna Arthur dal 1'. Barak al posto di Beltran. Nel tridente Sottil 

10 marzo 2024 09:40

Dalle 13 il sorteggio per gli ottavi di Conference sarà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

23 febbraio 2024 12:35

Pedullà: "Offerti 25 milioni per Gudmundsson. Bonaventura ha chiesto a Barone la cessione alla Juventus"

09 febbraio 2024 15:00

Pedullà: "Gudmundsson ha accettato la Fiorentina. Società viola furiosa con la Juve per Bonaventura"

30 gennaio 2024 15:00

Caos Bonaventura, trattativa Gudmundsson e Belotti vicino. Dalle 14 Pedullà in diretta per le ultime

30 gennaio 2024 11:57

I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan

26 gennaio 2024 23:30

Pedullà: "Nzola vuole restare alla Fiorentina, Vargas è il nome più caldo. Brekalo? C'è l'Olympiacos"

26 gennaio 2024 15:00

Pedullà: "Ikoné vuole restare a Firenze. Accordo con Rodriguez sui 6/7 milioni, Barak al Napoli in stand-by"

23 gennaio 2024 15:00

Pedullà: "Il Napoli è la priorità di Barak. L'Augsburg vuole 7+2 per Vargas, Kean aspetta sirene estere"

17 gennaio 2024 15:00

Pedullà: "Ngonge al Napoli per 20+2 di bonus. Fiorentina può arrivare a 7 milioni per Vargas"

16 gennaio 2024 15:15

Pedullà: "La Juventus rinnova prima il contratto a Kean, poi può darlo in prestito alla Fiorentina"

10 gennaio 2024 13:54

Pedullà: "Contatto diretto tra Fiorentina e Verona per Faraoni. Kean? La Juve lo da via in prestito"

09 gennaio 2024 15:00

Pedullà: "Terracciano verso il Milan. Faraoni? Il Verona lo libera a zero, per Ngonge servono 10-15 milioni"

05 gennaio 2024 15:00

Pedullà: "Terracciano incontrerà il Milan. Ngonge? Il Verona deve vendere. Zaccagni una barzelletta"

02 gennaio 2024 15:00

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio per tutti i tifosi viola, gratis e con grandi premi in palio

10 settembre 2023 14:54

Dalle 14 sorteggio Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Ecco le possibili avversarie

01 settembre 2023 11:20

Pedullà: "Theate nome buono ma occhio alla sorpresa. Amrabat rifiuta tutti, aspetta ancora lo United"

31 agosto 2023 15:00

Ultime ore di fuoco sul mercato. Pedullà in diretta dalle 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina

31 agosto 2023 13:31

Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per tutte le ultime sui colpi in arrivo

25 agosto 2023 12:25

Pedullà: "Ramadani ha proposto Jovic al Milan. Samardzic? La sua valutazione può scendere a 22 milioni"

22 agosto 2023 15:00

Pedullà: "Mi aspetto dei nomi a sorpresa, per Baldanzi servono 20-25 milioni Amrabat? Lo United deve cedere"

18 agosto 2023 15:00

Pedullà: "Barak non è nella lista Lazio. Baldanzi? 20 milioni. Amrabat ha rifiutato il Liverpool"

16 agosto 2023 15:00

Dalle 14 Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina con tutti i dettagli e retroscena su Beltran

11 agosto 2023 13:34

Pedullà: "Nzola voluto da Italiano, Christensen è una scelta, non un ripiego. Cessione Cabral? Una prodezza"

08 agosto 2023 15:00

Pedullà: "Occhio a Berardi e Zaniolo, Pereyra freddo. Karlsson? 18 milioni. Amrabat al Manchester avviatissimo"

04 agosto 2023 15:00

Mina alla Fiorentina? Dalle 14 Pedullà in diretta per tutte le ultime sul mercato viola

01 agosto 2023 13:53

Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"

28 luglio 2023 15:22

Pedullà: "Giorni decisivi Amrabat-United. Scamacca? Può partire in prestito con riscatto sui 25 milioni"

25 luglio 2023 15:00

Dalle 14 in diretta Pedullà con le ultime sulla trattativa tra Fiorentina e United per cessione Amrabat

25 luglio 2023 13:39

Pedullà: "Igor e Terzic porteranno 23 milioni. Arthur? Una scommessa. Sutalo piace, ma non è il primo nome"

18 luglio 2023 15:00

Pedullà: "Arthur guadagna 6,5 milioni. Dominguez? Piace alla Fiorentina, ma forte pressing del Fenerbahce"

14 luglio 2023 15:29

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