Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.

Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata. I premi finali sono raddoppiati, ben 40. I 40 premi finali sono:

1) Mac

2) Iphone

3) Abbonamento Tribuna

4) Abbonamento Curva Fiesole

5) Abbonamento Curva Fiesole

6) 1° Maglia originale firmata

7) 2° maglia originale firmata

8) 3° maglia originale firmata

9) 4° maglia originale firmata

10) Felpa di allenamento ACF

11) Polo di rappresentanza ACF

12) Maglia di rappresentanza ACF

13) Pass Vip per partita al Franchi

14) Pass Vip per partita al Franchi

15) Pass Vip per partita al Franchi

16) Pass Vip per partita al Franchi

17) Pass Vip per partita al Franchi

18) Pass Vip per partita al Franchi

19) Maglia di allenamento ACF

20) Pantaloncino da gara ACF

21) Maglia retro Fiorentina a scelta

22) Maglia retro Fiorentina a scelta

23) Maglia retro Fiorentina a scelta

24) Maglia retro Fiorentina a scelta

25) Maglia retro Fiorentina a scelta

26) T-shirt Passione Fiorentina

27) T-shirt Passione Fiorentina

28) T-shirt Passione Fiorentina

29) T-shirt Passione Fiorentina

30) T-shirt Passione Fiorentina

31) 2 Cover cellulare Passione Fiorentina

32) Tazza + Cover Passione Fiorentina

33) 2 Tazze + Cover cellulare Passione Fiorentina

34) Adesivo + Cover Passione Fiorentina

35) Cover cellulare Passione Fiorentina

36) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

37) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

38) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

39) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

40) Tazza e adesivi Passione Fiorentina

Per fare la propria squadra ogni giocatore ha a disposizione 270 crediti per comprare: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, sempre restando nel budget

+ 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga

Ogni venerdì in diretta su Twitch e YouTube puntata dedicata, commento alla giornata e punteggi migliori e peggiori. L’inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà dalla prima giornata, fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra

Il costo di partecipazione 20€, qui il link per iscriversi. Per assistenza e problemi iscrizioni scrivere al +39 3517570678