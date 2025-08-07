Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dedicato a tutti i tifosi della Fiorentina con premi speciali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata.
Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata. I premi finali sono raddoppiati, ben 40. I 40 premi finali sono:
1) Mac
2) Iphone
3) Abbonamento Tribuna
4) Abbonamento Curva Fiesole
5) Abbonamento Curva Fiesole
6) 1° Maglia originale firmata
7) 2° maglia originale firmata
8) 3° maglia originale firmata
9) 4° maglia originale firmata
10) Felpa di allenamento ACF
11) Polo di rappresentanza ACF
12) Maglia di rappresentanza ACF
13) Pass Vip per partita al Franchi
14) Pass Vip per partita al Franchi
15) Pass Vip per partita al Franchi
16) Pass Vip per partita al Franchi
17) Pass Vip per partita al Franchi
18) Pass Vip per partita al Franchi
19) Maglia di allenamento ACF
20) Pantaloncino da gara ACF
21) Maglia retro Fiorentina a scelta
22) Maglia retro Fiorentina a scelta
23) Maglia retro Fiorentina a scelta
24) Maglia retro Fiorentina a scelta
25) Maglia retro Fiorentina a scelta
26) T-shirt Passione Fiorentina
27) T-shirt Passione Fiorentina
28) T-shirt Passione Fiorentina
29) T-shirt Passione Fiorentina
30) T-shirt Passione Fiorentina
31) 2 Cover cellulare Passione Fiorentina
32) Tazza + Cover Passione Fiorentina
33) 2 Tazze + Cover cellulare Passione Fiorentina
34) Adesivo + Cover Passione Fiorentina
35) Cover cellulare Passione Fiorentina
36) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
37) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
38) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
39) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
40) Tazza e adesivi Passione Fiorentina
Per fare la propria squadra ogni giocatore ha a disposizione 270 crediti per comprare: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla, sempre restando nel budget
+ 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga
Ogni venerdì in diretta su Twitch e YouTube puntata dedicata, commento alla giornata e punteggi migliori e peggiori. L’inizio del Fanta Passione Fiorentina sarà dalla prima giornata, fino ad allora possibilità di modificare e migliorare la propria squadra
Il costo di partecipazione 20€, qui il link per iscriversi. Per assistenza e problemi iscrizioni scrivere al +39 3517570678