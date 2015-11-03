Labaro Viola

Notizie Fantacalcio Fiorentina

La Serie A acquista Fantacalcio.it, ma la Fiorentina vota NO all'investimento da 18 milioni di euro.

17 febbraio 2026 10:57

Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone

07 agosto 2025 13:37

Trevisani: "Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big"

29 luglio 2025 23:18

I migliori giocatori della Fiorentina da prendere al Fantacalcio

02 ottobre 2024 10:58

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone

23 agosto 2024 19:39

Gonzalez si prende la scena. Quattro gol e un assist in sei partite e media del 9 al fantacalcio

03 ottobre 2023 11:08

Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio per tutti i tifosi viola, gratis e con grandi premi in palio

10 settembre 2023 14:54

Fantacalcio, the last dance! Kouamé per sorprendere, Nzola per la salvezza. Osimhen per chiudere in bellezza

02 giugno 2023 15:00

Fantacalcio, Immobile per sbloccarsi, Giroud per confermarsi e Jovic per stupire. Rebus Di Maria

26 maggio 2023 16:00

Fantacalcio, ancora pericolo turnover! Immobile per sbloccarsi, fiducia a Zapata. Torna Arnautovic?

12 maggio 2023 13:00

Fantacalcio, Cabral ha già lasciato il segno al Maradona. Tutti pazzi per Dia, fiducia a Giroud

06 maggio 2023 09:30

Fantacalcio, spazio alle sorprese! Ikoné per stupire, chance per De Ketelaere. Ritorno al gol per Vlasic?

03 maggio 2023 13:00

Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell'ex

28 aprile 2023 11:30

Fantacalcio, Nico Gonzalez e Osimhen le certezze. Barella si ripeterà in campionato? Rinascita Pellegrini

21 aprile 2023 16:00

Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral mania, fiducia a Immobile. Pellegrini per farsi perdonare

14 aprile 2023 13:00

Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata

07 aprile 2023 11:00

Fantacalcio, quante assenze! Chanche per Simone, Cabral per la consacrazione. Ritorno con gol per Immobile?

01 aprile 2023 11:00

Fantacalcio, Cabral per continuare a lasciare il segno. Chance per Ibra, Dybala per prendersi il derby di Roma

17 marzo 2023 13:57

Fantacalcio, Nico Gonzalez alla ricerca della continuità, sempre più Di Maria mania. Che fine ha fatto Arnautovic?

10 marzo 2023 13:06

Fantacalcio, Cabral: ora o mai più. É tornato Nzola, sono le partite di Di Maria

03 marzo 2023 16:20

Fantacalcio, fiducia a Cabral. È tornato Lukaku, Di Maria incanta e trascina la Juve. Dubbio Dybala

25 febbraio 2023 12:00

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi

04 febbraio 2023 11:00

Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?

26 gennaio 2023 22:00

Fantacalcio, ispira Felipe Anderson da centravanti, è tornato Chiesa. Jovic se ci sei, batti un colpo

21 gennaio 2023 13:00

Fantacalcio, Milik per il fascino dell'ex, Kvaratskhelia senza paura. Fiducia a Giroud. Svolta Jovic?

13 gennaio 2023 13:44

Fantacalcio, è il momento di puntare su Cabral. Garanzia Strefezza, fiducia a Giroud

07 gennaio 2023 11:46

Fantacalcio, si riparte! È il momento di salire sul carro Ikoné, via libera Osimhen. Torna Berardi

04 gennaio 2023 10:35

Fantacalcio, Bonaventura da ex a San Siro. Incanta Pedro, fiducia a Lautaro. Torna Dybala?

11 novembre 2022 15:48

Fantacalcio, è il momento di Ikoné. Lookman show, chance per Origi. Torna Berardi?

08 novembre 2022 12:01

"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga

05 novembre 2022 15:10

Fantacalcio, Kouamé sa far male a Marassi. Osimhen-mania, si è sbloccato Pellegrini. Out Kvaratskhelia

04 novembre 2022 16:49

Fantacalcio, Jovic per zittire le polemiche. Zaccagni si è preso la Lazio, è tornato Lukaku

29 ottobre 2022 10:34

Fantacalcio, scocca l'ora di Cabral? Chance per Origi, Vlahovic una certezza. È tornato Osimhen

21 ottobre 2022 18:15

Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi

15 ottobre 2022 14:15

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari

08 ottobre 2022 10:42

Fantacalcio, è il momento di puntare su Ikoné! Dzeko e il fascino dell'ex. Si sbloccherà De Ketelaere?

01 ottobre 2022 11:04

Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà

16 settembre 2022 15:39

Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce

09 settembre 2022 20:30

Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund

02 settembre 2022 20:42

Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche

30 agosto 2022 14:06

Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?

26 agosto 2022 14:04

Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic

20 agosto 2022 12:34

Fantacalcio, primo squillo di Jovic con Fiorentina? Lukaku è la garanzia. Dybala per entusiasmare Roma

13 agosto 2022 14:15

Gazzetta dello Sport, Maggiore non rinnova e lascerà lo Spezia. Fiorentina in pole per l'acquisto

26 giugno 2022 18:37

Fantacalcio, Cabral vs Abraham: l'Europa passa dai loro gol. Verdi è rinato. Vlahovic, dove sei?

06 maggio 2022 15:28

Fantacalcio, tutti pazzi per bomber Lukic. Mertens per conquistare il rinnovo. Sorpresa? Simeone

30 aprile 2022 12:05

Fantacalcio, Cabral per il sogno Champions. Brilla Lautaro. La Samp cambia modulo: rilancio Candreva?

23 aprile 2022 13:00

Fantacalcio, è il momento di Cabral. Occasione per Mertens. Brilla Zaniolo: si è ripreso la Roma?

15 aprile 2022 15:22

Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata

09 aprile 2022 12:37

Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic

02 aprile 2022 13:57

Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?

18 marzo 2022 13:08

Fantacalcio, settimana da dio per Lautaro: schieratelo! Pistole cariche per Piatek. È l'ora di Muriel?

12 marzo 2022 11:01

Adani contro la regola dei rigori sbagliati al Fantacalcio: "Non ci possono essere 8 punti di differenza"

08 marzo 2022 16:33

Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?

04 marzo 2022 12:40

Fantacalcio, Piatek per continuare a sognare. Zaccagni show. Osimhen all'Olimpico? No, Mertens

25 febbraio 2022 12:00

Gonzalez timido fuori dal campo: "Mi chiedono tutti del fantacalcio. Sogno vincita Coppa Italia"

24 febbraio 2022 15:34

Fantacalcio, Leao-mania. Cuadrado la certezza nel derby. Piatek sparerà contro l'Atalanta?

18 febbraio 2022 13:05

Saponara ammette: "Il Fantacalcio non mi piace, quando mi chiedono bonus mi cadono le braccia"

16 febbraio 2022 17:27

Fantacalcio, Giroud ed Osimhen gli assi nella manica. Immobile recupero lampo. Cabral la sorpresa?

12 febbraio 2022 09:33

Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Si confermerà Vlahovic? Fiducia ad Osimhen, out Zapata ed Ibra

05 febbraio 2022 10:26

Fantacalcio, Gabbiadini e Scamacca senza paura. Terremoto in casa Genoa, colpirà l'ex Piatek?

15 gennaio 2022 14:02

Fantacalcio, stop ai sei politici: si gioca! Implacabile Destro. Ikonè: pazzia o colpo di genio?

09 gennaio 2022 08:51

Fantacalcio, 6 politico? Dentro portieri e difensori. Chiesa ed Immobile uniche garanzie

06 gennaio 2022 10:27

Ikonè sarà centrocampista al Fantacalcio, la decisione che fa felici tutti i fantallenatori

05 gennaio 2022 15:33

Fantacalcio, Scamacca-Vlahovic-Abraham il tridente per vincere. Out Insigne. Sorpresa? Ilicic

21 dicembre 2021 16:27

Fantacalcio, Vlahovic e Beto i bomber del momento. Chance per Abraham e Sanchez, out Immobile

17 dicembre 2021 17:30

Fantacalcio, Ribery contro il suo passato. Straripante Simeone: non chiamatelo bomber di provincia

10 dicembre 2021 18:21

Fantacalcio, Vlahovic al Dall'Ara per rincorrere l'Europa. Pasalic mania, implacabile Beto

04 dicembre 2021 12:33

Fantacalcio, Gonzalez&Vlahovic per rilanciare la Fiorentina. Show al Maradona: è tornato Mertens

30 novembre 2021 12:13

Fantacalcio, l'ex Saponara per sbancare il Castellani. Riuscirà Mertens a sostituire Osimhen?

26 novembre 2021 11:40

Fantacalcio, Bonaventura ed il fascino dell'ex. Arnautovic-Simeone: non chiamateli provinciali. Out Politano

20 novembre 2021 14:19

Fantacalcio, Vlahovic per ripetersi all'Allianz Stadium. Zlatan vs Lautaro: chi conquisterà Milano?

05 novembre 2021 14:28

Fantacalcio, Italiano chiama, risponderà Castrovilli? È tornato il ciclone Ilicic. Si sbloccherà Mertens?

30 ottobre 2021 11:58

Fantacalcio, Nico Gonzalez per trovare continuità. Simeone, Destro e Beto: i bomber che non ti aspetti

26 ottobre 2021 15:15

Fantacalcio, Vlahovic per calmare Firenze. È Osimhen-mania a Napoli. Ribery per infiammare l'Arechi

22 ottobre 2021 12:53

Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?

16 ottobre 2021 10:55

Fantacalcio, Vlahovic contro Osimhen, è la sfida dei numeri 9. Magic moment per Candreva. Problemi per Immobile

01 ottobre 2021 13:49

Fantacalcio, Vlahovic per interrompere il digiuno. Abraham vs Immobile: chi conquisterà Roma?

25 settembre 2021 09:12

Vlahovic: "Mi scrivono più fantallenatori che ragazze, mettono pressione ma mi rendono più forte"

21 settembre 2021 12:22

Fantacalcio, Vlahovic contro Dzeko: sfida tra bomber. Show di Pellegrini! Caputo si è preso la Sampdoria

21 settembre 2021 11:05

Fantacalcio, Vlahovic insegue Immobile. Magic moment per Pellegrini. Osimhen straripante in Europa: si confermerà?

17 settembre 2021 10:02

Fantacalcio, riuscirà Vlahovic a trascinare la Fiorentina? Caos sudamericani. Tornano Osimhen ed Ibrahimovic

11 settembre 2021 10:13

Fantacalcio, Nico Gonzalez a caccia del primo gol. Subito Muriel. Addio Ronaldo: Dybala raccoglierà l'eredità?

27 agosto 2021 09:27

Fantacalcio, Vlahovic contro Abraham: è subito sfida tra bomber. Tornerà il vero Dybala con Allegri?

21 agosto 2021 08:55

Fantacalcio, Chiesa sarà il pass Champions della Juventus? Occasione per Pinamonti, è Malinovskyi mania

22 maggio 2021 09:20

Fantacalcio, Vlahovic-Osimhen: è la sfida dei numeri 9. Rebic-mania, Muriel a caccia della Champions

15 maggio 2021 09:23

Fantacalcio, Vlahovic record-breaker. Sale in cattedra Osimhen, è un Muriel formato Champions

11 maggio 2021 09:07

Fantacalcio, Vlahovic alla ricerca del gol numero 20. Correa-show, Muriel a caccia del riscatto. Torna Chiesa

08 maggio 2021 09:47

Fantacalcio, Vlahovic per superare il record di Vucinic. Lautaro&Lukaku a caccia del gol scudetto

01 maggio 2021 10:13

Fantacalcio, tutti pazzi per Vlahovic. Raspadori show a San Siro. Brilla Insigne, è lui il pass Champions per il Napoli?

24 aprile 2021 10:05

Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic

20 aprile 2021 14:32

Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?

17 aprile 2021 11:15

Fantacalcio, è esplosa la Vlahovic-mania. Juventus sempre più Chiesa dipendente. Quagliarella contro il suo passato: altra perla in arrivo?

10 aprile 2021 11:10

Fantacalcio, Vlahovic supererà il test Iachini? Osimhen brilla in Nigeria. Out Luis Alberto, occasione per Pereira

03 aprile 2021 09:32

Fantacalcio, Bonaventura sfida il suo passato. È sempre più Muriel-mania! Immobile, fiducia o panchina?

19 marzo 2021 11:50

Fantacalcio, è l'ora di Ribery! Eriksen alla conquista dell'Inter. Si è sbloccato Osimhen, è la svolta della stagione?

12 marzo 2021 11:42

Milenkovic: "Nello spogliatoio facciamo il fantacalcio. Ho segnato contro di me. Sbagliato alcuni scambi"

09 marzo 2021 14:40

Fantacalcio, Out Ribery e Castrovilli! Torna la coppia Osimhen-Mertens? Magic moment per Hernani

06 marzo 2021 10:51

Fantacalcio, che garra Martinez Quarta! Milan orfano di Ibrahimovic. Torna Mertens ed è subito +3

02 marzo 2021 12:06

Fantacalcio, attenzione alla rinascita di Castrovilli. È Muriel mania! Ilicic-Gasperini, cosa succede?

27 febbraio 2021 11:27

Archivio

Esplora l'archivio di Fantacalcio

Sett. 8
Sett. 32 Sett. 31
Sett. 40 Sett. 34
Sett. 40 Sett. 36 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 25 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 35 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 7
Sett. 45
Sett. 41 Sett. 40 Sett. 9
Sett. 42