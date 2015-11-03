Notizie Fantacalcio Fiorentina

La Serie A acquista Fantacalcio.it, ma la Fiorentina vota NO all'investimento da 18 milioni di euro.
17 febbraio 2026 10:57
Torna il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Vinci abbonamenti, maglie, mac e iphone
07 agosto 2025 13:37
Trevisani: "Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big"
29 luglio 2025 23:18
I migliori giocatori della Fiorentina da prendere al Fantacalcio
02 ottobre 2024 10:58
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio dei tifosi viola. Nei premi abbonamenti, mac e iphone
23 agosto 2024 19:39
Gonzalez si prende la scena. Quattro gol e un assist in sei partite e media del 9 al fantacalcio
03 ottobre 2023 11:08
Nasce il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio per tutti i tifosi viola, gratis e con grandi premi in palio
10 settembre 2023 14:54
Fantacalcio, the last dance! Kouamé per sorprendere, Nzola per la salvezza. Osimhen per chiudere in bellezza
02 giugno 2023 15:00
Fantacalcio, Immobile per sbloccarsi, Giroud per confermarsi e Jovic per stupire. Rebus Di Maria
26 maggio 2023 16:00
Fantacalcio, ancora pericolo turnover! Immobile per sbloccarsi, fiducia a Zapata. Torna Arnautovic?
12 maggio 2023 13:00
Fantacalcio, Cabral ha già lasciato il segno al Maradona. Tutti pazzi per Dia, fiducia a Giroud
06 maggio 2023 09:30
Fantacalcio, spazio alle sorprese! Ikoné per stupire, chance per De Ketelaere. Ritorno al gol per Vlasic?
03 maggio 2023 13:00
Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell'ex
28 aprile 2023 11:30
Fantacalcio, Nico Gonzalez e Osimhen le certezze. Barella si ripeterà in campionato? Rinascita Pellegrini
21 aprile 2023 16:00
Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral mania, fiducia a Immobile. Pellegrini per farsi perdonare
14 aprile 2023 13:00
Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata
07 aprile 2023 11:00
Fantacalcio, quante assenze! Chanche per Simone, Cabral per la consacrazione. Ritorno con gol per Immobile?
01 aprile 2023 11:00
Fantacalcio, Cabral per continuare a lasciare il segno. Chance per Ibra, Dybala per prendersi il derby di Roma
17 marzo 2023 13:57
Fantacalcio, Nico Gonzalez alla ricerca della continuità, sempre più Di Maria mania. Che fine ha fatto Arnautovic?
10 marzo 2023 13:06
Fantacalcio, Cabral: ora o mai più. É tornato Nzola, sono le partite di Di Maria
03 marzo 2023 16:20
Fantacalcio, fiducia a Cabral. È tornato Lukaku, Di Maria incanta e trascina la Juve. Dubbio Dybala
25 febbraio 2023 12:00
Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi
04 febbraio 2023 11:00
Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?
26 gennaio 2023 22:00
Fantacalcio, ispira Felipe Anderson da centravanti, è tornato Chiesa. Jovic se ci sei, batti un colpo
21 gennaio 2023 13:00
Fantacalcio, Milik per il fascino dell'ex, Kvaratskhelia senza paura. Fiducia a Giroud. Svolta Jovic?
13 gennaio 2023 13:44
Fantacalcio, è il momento di puntare su Cabral. Garanzia Strefezza, fiducia a Giroud
07 gennaio 2023 11:46
Fantacalcio, si riparte! È il momento di salire sul carro Ikoné, via libera Osimhen. Torna Berardi
04 gennaio 2023 10:35
Fantacalcio, Bonaventura da ex a San Siro. Incanta Pedro, fiducia a Lautaro. Torna Dybala?
11 novembre 2022 15:48
Fantacalcio, è il momento di Ikoné. Lookman show, chance per Origi. Torna Berardi?
08 novembre 2022 12:01
"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga
05 novembre 2022 15:10
Fantacalcio, Kouamé sa far male a Marassi. Osimhen-mania, si è sbloccato Pellegrini. Out Kvaratskhelia
04 novembre 2022 16:49
Fantacalcio, Jovic per zittire le polemiche. Zaccagni si è preso la Lazio, è tornato Lukaku
29 ottobre 2022 10:34
Fantacalcio, scocca l'ora di Cabral? Chance per Origi, Vlahovic una certezza. È tornato Osimhen
21 ottobre 2022 18:15
Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi
15 ottobre 2022 14:15
Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari
08 ottobre 2022 10:42
Fantacalcio, è il momento di puntare su Ikoné! Dzeko e il fascino dell'ex. Si sbloccherà De Ketelaere?
01 ottobre 2022 11:04
Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà
16 settembre 2022 15:39
Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce
09 settembre 2022 20:30
Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund
02 settembre 2022 20:42
Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche
30 agosto 2022 14:06
Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?
26 agosto 2022 14:04
Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic
20 agosto 2022 12:34
Fantacalcio, primo squillo di Jovic con Fiorentina? Lukaku è la garanzia. Dybala per entusiasmare Roma
13 agosto 2022 14:15
Gazzetta dello Sport, Maggiore non rinnova e lascerà lo Spezia. Fiorentina in pole per l'acquisto
26 giugno 2022 18:37
Fantacalcio, Cabral vs Abraham: l'Europa passa dai loro gol. Verdi è rinato. Vlahovic, dove sei?
06 maggio 2022 15:28
Fantacalcio, tutti pazzi per bomber Lukic. Mertens per conquistare il rinnovo. Sorpresa? Simeone
30 aprile 2022 12:05
Fantacalcio, Cabral per il sogno Champions. Brilla Lautaro. La Samp cambia modulo: rilancio Candreva?
23 aprile 2022 13:00
Fantacalcio, è il momento di Cabral. Occasione per Mertens. Brilla Zaniolo: si è ripreso la Roma?
15 aprile 2022 15:22
Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata
09 aprile 2022 12:37
Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic
02 aprile 2022 13:57
Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?
18 marzo 2022 13:08
Fantacalcio, settimana da dio per Lautaro: schieratelo! Pistole cariche per Piatek. È l'ora di Muriel?
12 marzo 2022 11:01
Adani contro la regola dei rigori sbagliati al Fantacalcio: "Non ci possono essere 8 punti di differenza"
08 marzo 2022 16:33
Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?
04 marzo 2022 12:40
Fantacalcio, Piatek per continuare a sognare. Zaccagni show. Osimhen all'Olimpico? No, Mertens
25 febbraio 2022 12:00
Gonzalez timido fuori dal campo: "Mi chiedono tutti del fantacalcio. Sogno vincita Coppa Italia"
24 febbraio 2022 15:34
Fantacalcio, Leao-mania. Cuadrado la certezza nel derby. Piatek sparerà contro l'Atalanta?
18 febbraio 2022 13:05
Saponara ammette: "Il Fantacalcio non mi piace, quando mi chiedono bonus mi cadono le braccia"
16 febbraio 2022 17:27
Fantacalcio, Giroud ed Osimhen gli assi nella manica. Immobile recupero lampo. Cabral la sorpresa?
12 febbraio 2022 09:33
Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Si confermerà Vlahovic? Fiducia ad Osimhen, out Zapata ed Ibra
05 febbraio 2022 10:26
Fantacalcio, Gabbiadini e Scamacca senza paura. Terremoto in casa Genoa, colpirà l'ex Piatek?
15 gennaio 2022 14:02
Fantacalcio, stop ai sei politici: si gioca! Implacabile Destro. Ikonè: pazzia o colpo di genio?
09 gennaio 2022 08:51
Fantacalcio, 6 politico? Dentro portieri e difensori. Chiesa ed Immobile uniche garanzie
06 gennaio 2022 10:27
Ikonè sarà centrocampista al Fantacalcio, la decisione che fa felici tutti i fantallenatori
05 gennaio 2022 15:33
Fantacalcio, Scamacca-Vlahovic-Abraham il tridente per vincere. Out Insigne. Sorpresa? Ilicic
21 dicembre 2021 16:27
Fantacalcio, Vlahovic e Beto i bomber del momento. Chance per Abraham e Sanchez, out Immobile
17 dicembre 2021 17:30
Fantacalcio, Ribery contro il suo passato. Straripante Simeone: non chiamatelo bomber di provincia
10 dicembre 2021 18:21
Fantacalcio, Vlahovic al Dall'Ara per rincorrere l'Europa. Pasalic mania, implacabile Beto
04 dicembre 2021 12:33
Fantacalcio, Gonzalez&Vlahovic per rilanciare la Fiorentina. Show al Maradona: è tornato Mertens
30 novembre 2021 12:13
Fantacalcio, l'ex Saponara per sbancare il Castellani. Riuscirà Mertens a sostituire Osimhen?
26 novembre 2021 11:40
Fantacalcio, Bonaventura ed il fascino dell'ex. Arnautovic-Simeone: non chiamateli provinciali. Out Politano
20 novembre 2021 14:19
Fantacalcio, Vlahovic per ripetersi all'Allianz Stadium. Zlatan vs Lautaro: chi conquisterà Milano?
05 novembre 2021 14:28
Fantacalcio, Italiano chiama, risponderà Castrovilli? È tornato il ciclone Ilicic. Si sbloccherà Mertens?
30 ottobre 2021 11:58
Fantacalcio, Nico Gonzalez per trovare continuità. Simeone, Destro e Beto: i bomber che non ti aspetti
26 ottobre 2021 15:15
Fantacalcio, Vlahovic per calmare Firenze. È Osimhen-mania a Napoli. Ribery per infiammare l'Arechi
22 ottobre 2021 12:53
Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?
16 ottobre 2021 10:55
Fantacalcio, Vlahovic contro Osimhen, è la sfida dei numeri 9. Magic moment per Candreva. Problemi per Immobile
01 ottobre 2021 13:49
Fantacalcio, Vlahovic per interrompere il digiuno. Abraham vs Immobile: chi conquisterà Roma?
25 settembre 2021 09:12
Vlahovic: "Mi scrivono più fantallenatori che ragazze, mettono pressione ma mi rendono più forte"
21 settembre 2021 12:22
Fantacalcio, Vlahovic contro Dzeko: sfida tra bomber. Show di Pellegrini! Caputo si è preso la Sampdoria
21 settembre 2021 11:05
Fantacalcio, Vlahovic insegue Immobile. Magic moment per Pellegrini. Osimhen straripante in Europa: si confermerà?
17 settembre 2021 10:02
Fantacalcio, riuscirà Vlahovic a trascinare la Fiorentina? Caos sudamericani. Tornano Osimhen ed Ibrahimovic
11 settembre 2021 10:13
Fantacalcio, Nico Gonzalez a caccia del primo gol. Subito Muriel. Addio Ronaldo: Dybala raccoglierà l'eredità?
27 agosto 2021 09:27
Fantacalcio, Vlahovic contro Abraham: è subito sfida tra bomber. Tornerà il vero Dybala con Allegri?
21 agosto 2021 08:55
Fantacalcio, Chiesa sarà il pass Champions della Juventus? Occasione per Pinamonti, è Malinovskyi mania
22 maggio 2021 09:20
Fantacalcio, Vlahovic-Osimhen: è la sfida dei numeri 9. Rebic-mania, Muriel a caccia della Champions
15 maggio 2021 09:23
Fantacalcio, Vlahovic record-breaker. Sale in cattedra Osimhen, è un Muriel formato Champions
11 maggio 2021 09:07
Fantacalcio, Vlahovic alla ricerca del gol numero 20. Correa-show, Muriel a caccia del riscatto. Torna Chiesa
08 maggio 2021 09:47
Fantacalcio, Vlahovic per superare il record di Vucinic. Lautaro&Lukaku a caccia del gol scudetto
01 maggio 2021 10:13
Fantacalcio, tutti pazzi per Vlahovic. Raspadori show a San Siro. Brilla Insigne, è lui il pass Champions per il Napoli?
24 aprile 2021 10:05
Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic
20 aprile 2021 14:32
Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?
17 aprile 2021 11:15
Fantacalcio, è esplosa la Vlahovic-mania. Juventus sempre più Chiesa dipendente. Quagliarella contro il suo passato: altra perla in arrivo?
10 aprile 2021 11:10
Fantacalcio, Vlahovic supererà il test Iachini? Osimhen brilla in Nigeria. Out Luis Alberto, occasione per Pereira
03 aprile 2021 09:32
Fantacalcio, Bonaventura sfida il suo passato. È sempre più Muriel-mania! Immobile, fiducia o panchina?
19 marzo 2021 11:50
Fantacalcio, è l'ora di Ribery! Eriksen alla conquista dell'Inter. Si è sbloccato Osimhen, è la svolta della stagione?
12 marzo 2021 11:42
Milenkovic: "Nello spogliatoio facciamo il fantacalcio. Ho segnato contro di me. Sbagliato alcuni scambi"
09 marzo 2021 14:40
Fantacalcio, Out Ribery e Castrovilli! Torna la coppia Osimhen-Mertens? Magic moment per Hernani
06 marzo 2021 10:51
Fantacalcio, che garra Martinez Quarta! Milan orfano di Ibrahimovic. Torna Mertens ed è subito +3
02 marzo 2021 12:06
Fantacalcio, attenzione alla rinascita di Castrovilli. È Muriel mania! Ilicic-Gasperini, cosa succede?
27 febbraio 2021 11:27
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