Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce

Analisi di ogni partita della sesta giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

Napoli-Spezia

Napoli

Kim più di Rrahmani, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Anguissa. Impossibile tenere fuori Piotr Zielinski dopo la doppietta con il Liverpool. Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Out Osimhen, via libera a Simeone e Raspadori (per Jack meglio assicurarsi anche una copertura). Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

Spezia

Da evitare la difesa, Simone Bastoni solo per i più coraggiosi. Gyasi completerà l'attacco? È listato centrocampista, può far gola e potrebbe essere un'idea per completare il centrocampo. M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Inter-Torino

Inter

Via libera a Skriniar, De Vrij più di Bastoni. Dimarco più di Gosens. Barella più di Brozovic, Mkhitaryan a prescindere dal minutaggio. Non si discute Lautaro Martinez, Edin Dzeko potrebbe rivelarsi la sorpresa di giornata.

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. No all'ex Lazaro, Vojvoda più di Ola Aina. L'uomo del momento è Nikola Vlasic. Via libera anche a Radonjic, cautela con Lukic. Pellegri più di Sanabria.

Sampdoria-Milan

Sampdoria

Out Colley, non convince la difesa blucerchiata. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Milan

Approvati, come sempre, Tomori e Theo. Tonali più di Bennacer. Ispirano Messias e De Ketelaere. Via libera a Leao. È il momento di lanciare Divock Origi, Giroud con copertura.

Atalanta-Cremonese

Atalanta

Toloi più di Okoli e Demiral. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Ederson e Koopmeiners. Ok anche Malinovskyi e Pasalic. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund.

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Si può lanciare Zanimacchia. Ispira Ciryel Dessers, Okereke più di Tsadjout.

Bologna-Fiorentina

Bologna

Ok Lucumí, De Silvestri più di Kasius. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Orsolini che si esalta in queste partite. Sansone a prescindere dal minutaggio. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Fiorentina

Out Milenkovic, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, Dodò con copertura. Amrabat da ampia sufficienza. Torna Bonaventura, ancora Barak senza paura. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina. Più Jovic di Cabral. Per i più coraggiosi c'è l'opzione Nico Gonzalez, ma la copertura è d'obbligo.

Lecce-Monza

Lecce

Presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Di Francesco da sufficienza, attenzione alla sorpresa Oudin. Assan Ceesay può lasciare il segno.

Monza

No ai tre centrali brianzoli. Via libera, invece, a Birindelli. Sensi da ampia sufficienza, Pessina deve ancora ingranare. Attenzione a Gianluca Caprari dagli undici metri, Mota più di Petagna.

Sassuolo-Udinese

Sassuolo

Ferrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per la sua capacità di inserimento. Confermate Armand Laurienté. Alvarez con copertura, si può lanciare Pinamonti.

Udinese

Via libera a Becao e Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Torna Beto: via libera! Gerard Deulofeu è la garanzia.

Lazio-Hellas Verona

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. È tornato Luis Alberto: confermatelo! Si deve sbloccare Milinkovic-Savic, il Sergente è più che approvato. Ok Zaccagni e Felipe Anderson, Immobile senza esitazioni. Pedro con copertura.

Hellas Verona

Attenzione a Doig! L'esterno scozzese ha acceso le curiosità di tutti i fantallenatori contro la Samp. Ok Lazovic, Tameze da sufficienza, così come Ilic. Si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Juventus-Salernitana

Juventus

Bremer più di Rugani. Approvato Danilo, in calo Cuadrado. Miretti più dei compagni di reparto. Via libera a Kostic. Dusan Vlahovic non ha bisogno di presentazioni. Out Di Maria, Milik a prescindere dal minutaggio.

Salernitana

Non ispira la difesa, si può concedere un turno di riposo a Mazzocchi (cartellino facile). Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, ma non è il miglior turno per schierarlo. Ancora presto per Piatek.

Empoli-Roma

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Bajrami potrebbe tornare dal 1'. Out Destro, Lammers più del nuovo arrivato Pjaca.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l'avvio sottotono. Abraham con copertura, si può lanciare Dybala.

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