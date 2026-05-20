Gabriele Montagnani

Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli
24 febbraio 2025 15:30
Dott. Manzuoli: "Kean potrebbe tornare in campo dopo l'andata contro il Panathinaikos"
24 febbraio 2025 15:00
TMW, l'Atalanta inizia la ricerca del post-Gasperini: Tudor in pole. Sondaggio anche per Sarri
24 febbraio 2025 14:00
Antognoni: "Comuzzo come Brizi? Non si può dire, ha iniziato ora ed è già in vendita. Tempi diversi"
22 febbraio 2025 13:10
Padre di Sottil: "Primo impatto con San Siro devastante, ci sta. Ma Riccardo si ritaglierà il suo spazio"
22 febbraio 2025 11:00
"Voglio la Fiorentina agli ottavi per rendere più magico il nostro percorso". E il sorteggio accontenta Siopis
21 febbraio 2025 21:00
La Fiorentina giocherà a Napoli domenica 9 marzo ore 15. Juventus al Franchi domenica 16 marzo ore 18
21 febbraio 2025 19:45
Bucchioni: "Frizioni tra Palladino e Pradè? Niente di inventato. Vorrei vedere l'unità d'intenti in campo"
21 febbraio 2025 19:30
Valentini ha già conquistato Verona: "È il leader che serve. Difensore di razza, piace molto ai tifosi"
21 febbraio 2025 19:00
Emergenza in difesa per la Juve: lesione per Renato Veiga. Potrebbe saltare la Fiorentina
20 febbraio 2025 18:25
Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"
20 febbraio 2025 14:40
Polverosi: "Punto moltissimo su Ndour. Ho fiducia in lui, sa sempre cosa fare quando è in campo"
20 febbraio 2025 14:15
Pedullà: "Kayode può andare, Chiesa vuole l'Italia. Marì ha scelto la Fiorentina, gradimento per Henrique"
03 gennaio 2025 15:00
Fiorentina più solida a quattro in difesa? No. Lo scorso anno 9 gol subiti nelle prime 4 giornate
19 settembre 2024 14:05
Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"
26 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"
23 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"
05 luglio 2024 15:00
Pedullà: “Fiorentina sempre in corsa per Zaniolo. Lucchesi verrà valutato, nessuna trattativa per Colpani e Bondo”
02 luglio 2024 15:00
Pedullà: "Barone incontrò l'agente di Zaniolo. Retegui? Offerti 20 milioni. Nessuna proposta congrua per Nico"
14 giugno 2024 15:00
Pedullà: "Hjulmand al primo posto di gradimento, Bianco piace anche in Serie A. Livakovic? Un'invenzione"
30 giugno 2023 15:00
Pedullà: "Chi prende Rovella fa l'affare. Scamacca parte per 20 milioni. Vicario primo obiettivo della Fiorentina"
20 giugno 2023 15:00
Pedullà: "Vicario nome buono se non va all'Inter. Se parte Amrabat, andrei su Hjulmand, costa 18 milioni"
13 giugno 2023 15:00
Pedullà annuncia: "Italiano resta, incontro sereno con Pradè e Barone in un ristorante. Nessuna forzatura"
09 giugno 2023 15:00
Fantacalcio, the last dance! Kouamé per sorprendere, Nzola per la salvezza. Osimhen per chiudere in bellezza
02 giugno 2023 15:00
Fantacalcio, Immobile per sbloccarsi, Giroud per confermarsi e Jovic per stupire. Rebus Di Maria
26 maggio 2023 16:00
Fantacalcio, ancora pericolo turnover! Immobile per sbloccarsi, fiducia a Zapata. Torna Arnautovic?
12 maggio 2023 13:00
Fantacalcio, Cabral ha già lasciato il segno al Maradona. Tutti pazzi per Dia, fiducia a Giroud
06 maggio 2023 09:30
Fantacalcio, spazio alle sorprese! Ikoné per stupire, chance per De Ketelaere. Ritorno al gol per Vlasic?
03 maggio 2023 13:00
Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell'ex
28 aprile 2023 11:30
Fantacalcio, Nico Gonzalez e Osimhen le certezze. Barella si ripeterà in campionato? Rinascita Pellegrini
21 aprile 2023 16:00
Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata
07 aprile 2023 11:00
Fantacalcio, quante assenze! Chanche per Simone, Cabral per la consacrazione. Ritorno con gol per Immobile?
01 aprile 2023 11:00
Maxi esodo a San Siro: saranno 2400 i tifosi Viola che spingeranno la Fiorentina contro l'Inter
31 marzo 2023 15:45
Fantacalcio, Cabral per continuare a lasciare il segno. Chance per Ibra, Dybala per prendersi il derby di Roma
17 marzo 2023 13:57
Fantacalcio, Nico Gonzalez alla ricerca della continuità, sempre più Di Maria mania. Che fine ha fatto Arnautovic?
10 marzo 2023 13:06
Fantacalcio, Cabral: ora o mai più. É tornato Nzola, sono le partite di Di Maria
03 marzo 2023 16:20
Commisso: "Operazioni Jovic e Cabral eccellenti, lo stesso non si può dire per Vlahovic alla Juventus"
02 marzo 2023 12:30
Fantacalcio, fiducia a Cabral. È tornato Lukaku, Di Maria incanta e trascina la Juve. Dubbio Dybala
25 febbraio 2023 12:00
Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi
04 febbraio 2023 11:00
Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?
26 gennaio 2023 22:00
Pedullà: "La Fiorentina ha deciso di non prendere Brekalo. Potrebbe anche restare così"
24 gennaio 2023 15:00
Fischi di delusione per una Fiorentina apatica. Il caro prezzo dei mercati fatti di scommesse
22 gennaio 2023 13:15
Fantacalcio, ispira Felipe Anderson da centravanti, è tornato Chiesa. Jovic se ci sei, batti un colpo
21 gennaio 2023 13:00
Pedullà: "Brekalo aspetta la Fiorentina, Sirigu è questione di tempo ma è fatta per l'arrivo"
20 gennaio 2023 15:18
Pedullà: "Procede bene lo scambio Gollini-Sirigu. Cittadini? Timido interesse. Fiorentina può fare qualcosa davanti"
17 gennaio 2023 15:00
Pedullà: "Fiorentina deve comunicare posizione su Nico. Sbagliata gestione Venuti. Brekalo? Servono 3 milioni"
13 gennaio 2023 15:00
Fantacalcio, Milik per il fascino dell'ex, Kvaratskhelia senza paura. Fiducia a Giroud. Svolta Jovic?
13 gennaio 2023 13:44
Fantacalcio, è il momento di puntare su Cabral. Garanzia Strefezza, fiducia a Giroud
07 gennaio 2023 11:46
Fantacalcio, si riparte! È il momento di salire sul carro Ikoné, via libera Osimhen. Torna Berardi
04 gennaio 2023 10:35
"Il calcio del popolo": niente birra per i tifosi allo stadio. Ma nei box vip si può bere vino
21 novembre 2022 18:40
"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione
18 novembre 2022 13:39
Fantacalcio, Bonaventura da ex a San Siro. Incanta Pedro, fiducia a Lautaro. Torna Dybala?
11 novembre 2022 15:48
Fantacalcio, è il momento di Ikoné. Lookman show, chance per Origi. Torna Berardi?
08 novembre 2022 12:01
Fantacalcio, Kouamé sa far male a Marassi. Osimhen-mania, si è sbloccato Pellegrini. Out Kvaratskhelia
04 novembre 2022 16:49
L'amore per la Fiorentina arriva anche in Lettonia: 460 cuori viola seguiranno la squadra in trasferta
01 novembre 2022 21:30
Fantacalcio, Jovic per zittire le polemiche. Zaccagni si è preso la Lazio, è tornato Lukaku
29 ottobre 2022 10:34
Pedullà: "Oggi la Fiorentina non è una squadra, Italiano non sereno. Basta parlare di Vlahovic e Torreira"
24 ottobre 2022 17:55
Fantacalcio, scocca l'ora di Cabral? Chance per Origi, Vlahovic una certezza. È tornato Osimhen
21 ottobre 2022 18:15
Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi
15 ottobre 2022 14:15
Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari
08 ottobre 2022 10:42
Fantacalcio, è il momento di puntare su Ikoné! Dzeko e il fascino dell'ex. Si sbloccherà De Ketelaere?
01 ottobre 2022 11:04
La crescita di Bianco: permanenza, rinnovo e presto l'esordio con la Fiorentina. Ha la fiducia di Italiano
30 settembre 2022 19:12
Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà
16 settembre 2022 15:39
Gomitata di Kasius a Quarta e Bologna in vantaggio. Per Orsato è tutto regolare e non lo va nemmeno a riguardare
11 settembre 2022 17:53
Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce
09 settembre 2022 20:30
Impazza il mercato in Turchia, ma non ci sono offerte per Benassi: futuro in viola anche fuori dalle liste?
08 settembre 2022 16:47
Pedullà: "Torreira ha perso il treno. Rabbia Empoli per Kouamé, rapporti incrinati anche con Ramadani"
05 settembre 2022 16:07
Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund
02 settembre 2022 20:42
Pedullà: "Bajrami ha scelto la Fiorentina, ma Kouamé cambia i piani: vediamo. All'Empoli va Zurkowski"
30 agosto 2022 15:46
Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche
30 agosto 2022 14:06
Pedullà annuncia: "Italiano non vede Zurkowski, va all'Empoli. Bajrami è in mano alla Fiorentina"
26 agosto 2022 16:06
Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?
26 agosto 2022 14:04
Pedullà: "Prima la Conference, poi Barak e altri due regali. La Fiorentina può chiudere Bajrami quando vuole"
25 agosto 2022 15:19
Pedulla: "Barak dopo il Twente, Empoli su Kouame. Può arrivare anche Bajrami, mercato in divenire"
23 agosto 2022 15:43
Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic
20 agosto 2022 12:34
Pedullà: "Barak vuole lasciare il Verona. Ikoné involuto, Berardi sarà il rimpianto della Fiorentina"
19 agosto 2022 15:42
Pedullà: "Barak vuole lasciare Verona, valutazione sotto i 15 milioni. Teniamo aperto Bajrami. Biraghi rinnoverà"
17 agosto 2022 20:48
Fantacalcio, primo squillo di Jovic con Fiorentina? Lukaku è la garanzia. Dybala per entusiasmare Roma
13 agosto 2022 14:15
Pedullà: "Biraghi rinnoverà. Chi offre 18 milioni prende Barak. Lo Celso ha dato priorità al Villarreal"
12 agosto 2022 15:38
Pedullà: "Lo Celso il preferito della Fiorentina. Nottingham Forrest su Biraghi. Milenkovic rinnova al 80%"
09 agosto 2022 15:33
Pedullà annuncia: "Milenkovic pronto a dire sì alla Fiorentina. Al momento nessuna soluzione per Dragowski"
05 agosto 2022 15:19
Pedullà: "Mercato Fiorentina legato a Milenkovic. Pulgar al Flamengo: ci siamo. Lo Spezia ha scelto Dragowski"
29 luglio 2022 15:47
Pedullà: "Dragowski valuta lo Spezia. Suggestione Lo Celso. Respinto sondaggio per Sottil"
26 luglio 2022 15:59
Pedullà: "Non c'è una deadline per Milenkovic. Nessuna trattativa per Barisic. Mezzala? Prima le uscite"
22 luglio 2022 15:28
Pedullà: "Milenkovic rimane solo se le big si ritirano. Lo Celso suggestione. Luis Alberto in uscita dalla Lazio"
19 luglio 2022 15:20
Pedullà: "Priorità Milenkovic, novità dopo Bremer-Skriniar. Biraghi tratta con la Fiorentina. Ipotesi Bourigeaud"
15 luglio 2022 15:41
Pedullà: "Nessun problema per Dodò, Luis Alberto è nell'aria. Da monitorare la situazione Igor"
12 luglio 2022 15:43
Fiorentina, programmando si può! Adesso priorità al centrale, poi una mezzala per sognare in grande
10 luglio 2022 15:36
Pedullà rivela: "Le Normand primo nome se parte Milenkovic. Biraghi discuterà il rinnovo con la Fiorentina"
08 luglio 2022 15:37
Pedullà: "Torreira smascherato. Ora mi aspetto un difensore, poi spazio ad un colpo per la Fiorentina"
05 luglio 2022 15:40
Pedullà: "Fiorentina ha tre priorità: Jovic, Mandragora e Dodò. Piacciono Senesi e Marlon. Stand-by Milenkovic"
28 giugno 2022 15:35
Fantacalcio, Cabral vs Abraham: l'Europa passa dai loro gol. Verdi è rinato. Vlahovic, dove sei?
06 maggio 2022 15:28
Affaticamento muscolare per Odriozola. Il terzino spagnolo fuori dai convocati per il Milan
30 aprile 2022 16:57
Fantacalcio, tutti pazzi per bomber Lukic. Mertens per conquistare il rinnovo. Sorpresa? Simeone
30 aprile 2022 12:05
Fantacalcio, Cabral per il sogno Champions. Brilla Lautaro. La Samp cambia modulo: rilancio Candreva?
23 aprile 2022 13:00
Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata
09 aprile 2022 12:37
Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic
02 aprile 2022 13:57
Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?
18 marzo 2022 13:08
Fantacalcio, settimana da dio per Lautaro: schieratelo! Pistole cariche per Piatek. È l'ora di Muriel?
12 marzo 2022 11:01
Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?
04 marzo 2022 12:40
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