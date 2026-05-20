Labaro Viola

Gabriele Montagnani

Gabriele Montagnani

Dal Viola Park: rientro incerto per Kean, nuovi esami nei prossimi giorni. Poche speranze per Adli

24 febbraio 2025 15:30

Dott. Manzuoli: "Kean potrebbe tornare in campo dopo l'andata contro il Panathinaikos"

24 febbraio 2025 15:00

TMW, l'Atalanta inizia la ricerca del post-Gasperini: Tudor in pole. Sondaggio anche per Sarri

24 febbraio 2025 14:00

Antognoni: "Comuzzo come Brizi? Non si può dire, ha iniziato ora ed è già in vendita. Tempi diversi"

22 febbraio 2025 13:10

Padre di Sottil: "Primo impatto con San Siro devastante, ci sta. Ma Riccardo si ritaglierà il suo spazio"

22 febbraio 2025 11:00

"Voglio la Fiorentina agli ottavi per rendere più magico il nostro percorso". E il sorteggio accontenta Siopis

21 febbraio 2025 21:00

La Fiorentina giocherà a Napoli domenica 9 marzo ore 15. Juventus al Franchi domenica 16 marzo ore 18

21 febbraio 2025 19:45

Bucchioni: "Frizioni tra Palladino e Pradè? Niente di inventato. Vorrei vedere l'unità d'intenti in campo"

21 febbraio 2025 19:30

Valentini ha già conquistato Verona: "È il leader che serve. Difensore di razza, piace molto ai tifosi"

21 febbraio 2025 19:00

Emergenza in difesa per la Juve: lesione per Renato Veiga. Potrebbe saltare la Fiorentina

20 febbraio 2025 18:25

Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"

20 febbraio 2025 14:40

Polverosi: "Punto moltissimo su Ndour. Ho fiducia in lui, sa sempre cosa fare quando è in campo"

20 febbraio 2025 14:15

Pedullà: "Kayode può andare, Chiesa vuole l'Italia. Marì ha scelto la Fiorentina, gradimento per Henrique"

03 gennaio 2025 15:00

Fiorentina più solida a quattro in difesa? No. Lo scorso anno 9 gol subiti nelle prime 4 giornate

19 settembre 2024 14:05

Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"

26 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"

23 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat"

05 luglio 2024 15:00

Pedullà: “Fiorentina sempre in corsa per Zaniolo. Lucchesi verrà valutato, nessuna trattativa per Colpani e Bondo”

02 luglio 2024 15:00

Pedullà: "Barone incontrò l'agente di Zaniolo. Retegui? Offerti 20 milioni. Nessuna proposta congrua per Nico"

14 giugno 2024 15:00

Pedullà: "Hjulmand al primo posto di gradimento, Bianco piace anche in Serie A. Livakovic? Un'invenzione"

30 giugno 2023 15:00

Pedullà: "Chi prende Rovella fa l'affare. Scamacca parte per 20 milioni. Vicario primo obiettivo della Fiorentina"

20 giugno 2023 15:00

Pedullà: "Vicario nome buono se non va all'Inter. Se parte Amrabat, andrei su Hjulmand, costa 18 milioni"

13 giugno 2023 15:00

Pedullà annuncia: "Italiano resta, incontro sereno con Pradè e Barone in un ristorante. Nessuna forzatura"

09 giugno 2023 15:00

Fantacalcio, the last dance! Kouamé per sorprendere, Nzola per la salvezza. Osimhen per chiudere in bellezza

02 giugno 2023 15:00

Fantacalcio, Immobile per sbloccarsi, Giroud per confermarsi e Jovic per stupire. Rebus Di Maria

26 maggio 2023 16:00

Fantacalcio, ancora pericolo turnover! Immobile per sbloccarsi, fiducia a Zapata. Torna Arnautovic?

12 maggio 2023 13:00

Fantacalcio, Cabral ha già lasciato il segno al Maradona. Tutti pazzi per Dia, fiducia a Giroud

06 maggio 2023 09:30

Fantacalcio, spazio alle sorprese! Ikoné per stupire, chance per De Ketelaere. Ritorno al gol per Vlasic?

03 maggio 2023 13:00

Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell'ex

28 aprile 2023 11:30

Fantacalcio, Nico Gonzalez e Osimhen le certezze. Barella si ripeterà in campionato? Rinascita Pellegrini

21 aprile 2023 16:00

Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata

07 aprile 2023 11:00

Fantacalcio, quante assenze! Chanche per Simone, Cabral per la consacrazione. Ritorno con gol per Immobile?

01 aprile 2023 11:00

Maxi esodo a San Siro: saranno 2400 i tifosi Viola che spingeranno la Fiorentina contro l'Inter

31 marzo 2023 15:45

Fantacalcio, Cabral per continuare a lasciare il segno. Chance per Ibra, Dybala per prendersi il derby di Roma

17 marzo 2023 13:57

Fantacalcio, Nico Gonzalez alla ricerca della continuità, sempre più Di Maria mania. Che fine ha fatto Arnautovic?

10 marzo 2023 13:06

Fantacalcio, Cabral: ora o mai più. É tornato Nzola, sono le partite di Di Maria

03 marzo 2023 16:20

Commisso: "Operazioni Jovic e Cabral eccellenti, lo stesso non si può dire per Vlahovic alla Juventus"

02 marzo 2023 12:30

Fantacalcio, fiducia a Cabral. È tornato Lukaku, Di Maria incanta e trascina la Juve. Dubbio Dybala

25 febbraio 2023 12:00

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi

04 febbraio 2023 11:00

Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?

26 gennaio 2023 22:00

Pedullà: "La Fiorentina ha deciso di non prendere Brekalo. Potrebbe anche restare così"

24 gennaio 2023 15:00

Fischi di delusione per una Fiorentina apatica. Il caro prezzo dei mercati fatti di scommesse

22 gennaio 2023 13:15

Fantacalcio, ispira Felipe Anderson da centravanti, è tornato Chiesa. Jovic se ci sei, batti un colpo

21 gennaio 2023 13:00

Pedullà: "Brekalo aspetta la Fiorentina, Sirigu è questione di tempo ma è fatta per l'arrivo"

20 gennaio 2023 15:18

Pedullà: "Procede bene lo scambio Gollini-Sirigu. Cittadini? Timido interesse. Fiorentina può fare qualcosa davanti"

17 gennaio 2023 15:00

Pedullà: "Fiorentina deve comunicare posizione su Nico. Sbagliata gestione Venuti. Brekalo? Servono 3 milioni"

13 gennaio 2023 15:00

Fantacalcio, Milik per il fascino dell'ex, Kvaratskhelia senza paura. Fiducia a Giroud. Svolta Jovic?

13 gennaio 2023 13:44

Fantacalcio, è il momento di puntare su Cabral. Garanzia Strefezza, fiducia a Giroud

07 gennaio 2023 11:46

Fantacalcio, si riparte! È il momento di salire sul carro Ikoné, via libera Osimhen. Torna Berardi

04 gennaio 2023 10:35

"Il calcio del popolo": niente birra per i tifosi allo stadio. Ma nei box vip si può bere vino

21 novembre 2022 18:40

"Il Qatar ha corrotto l'Ecuador per truccare l'esordio", bufera dopo la denuncia. La ricostruzione

18 novembre 2022 13:39

Fantacalcio, Bonaventura da ex a San Siro. Incanta Pedro, fiducia a Lautaro. Torna Dybala?

11 novembre 2022 15:48

Fantacalcio, è il momento di Ikoné. Lookman show, chance per Origi. Torna Berardi?

08 novembre 2022 12:01

Fantacalcio, Kouamé sa far male a Marassi. Osimhen-mania, si è sbloccato Pellegrini. Out Kvaratskhelia

04 novembre 2022 16:49

L'amore per la Fiorentina arriva anche in Lettonia: 460 cuori viola seguiranno la squadra in trasferta

01 novembre 2022 21:30

Fantacalcio, Jovic per zittire le polemiche. Zaccagni si è preso la Lazio, è tornato Lukaku

29 ottobre 2022 10:34

Pedullà: "Oggi la Fiorentina non è una squadra, Italiano non sereno. Basta parlare di Vlahovic e Torreira"

24 ottobre 2022 17:55

Fantacalcio, scocca l'ora di Cabral? Chance per Origi, Vlahovic una certezza. È tornato Osimhen

21 ottobre 2022 18:15

Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi

15 ottobre 2022 14:15

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari

08 ottobre 2022 10:42

Fantacalcio, è il momento di puntare su Ikoné! Dzeko e il fascino dell'ex. Si sbloccherà De Ketelaere?

01 ottobre 2022 11:04

La crescita di Bianco: permanenza, rinnovo e presto l'esordio con la Fiorentina. Ha la fiducia di Italiano

30 settembre 2022 19:12

Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà

16 settembre 2022 15:39

Gomitata di Kasius a Quarta e Bologna in vantaggio. Per Orsato è tutto regolare e non lo va nemmeno a riguardare

11 settembre 2022 17:53

Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce

09 settembre 2022 20:30

Impazza il mercato in Turchia, ma non ci sono offerte per Benassi: futuro in viola anche fuori dalle liste?

08 settembre 2022 16:47

Pedullà: "Torreira ha perso il treno. Rabbia Empoli per Kouamé, rapporti incrinati anche con Ramadani"

05 settembre 2022 16:07

Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund

02 settembre 2022 20:42

Pedullà: "Bajrami ha scelto la Fiorentina, ma Kouamé cambia i piani: vediamo. All'Empoli va Zurkowski"

30 agosto 2022 15:46

Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche

30 agosto 2022 14:06

Pedullà annuncia: "Italiano non vede Zurkowski, va all'Empoli. Bajrami è in mano alla Fiorentina"

26 agosto 2022 16:06

Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?

26 agosto 2022 14:04

Pedullà: "Prima la Conference, poi Barak e altri due regali. La Fiorentina può chiudere Bajrami quando vuole"

25 agosto 2022 15:19

Pedulla: "Barak dopo il Twente, Empoli su Kouame. Può arrivare anche Bajrami, mercato in divenire"

23 agosto 2022 15:43

Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic

20 agosto 2022 12:34

Pedullà: "Barak vuole lasciare il Verona. Ikoné involuto, Berardi sarà il rimpianto della Fiorentina"

19 agosto 2022 15:42

Pedullà: "Barak vuole lasciare Verona, valutazione sotto i 15 milioni. Teniamo aperto Bajrami. Biraghi rinnoverà"

17 agosto 2022 20:48

Fantacalcio, primo squillo di Jovic con Fiorentina? Lukaku è la garanzia. Dybala per entusiasmare Roma

13 agosto 2022 14:15

Pedullà: "Biraghi rinnoverà. Chi offre 18 milioni prende Barak. Lo Celso ha dato priorità al Villarreal"

12 agosto 2022 15:38

Pedullà: "Lo Celso il preferito della Fiorentina. Nottingham Forrest su Biraghi. Milenkovic rinnova al 80%"

09 agosto 2022 15:33

Pedullà annuncia: "Milenkovic pronto a dire sì alla Fiorentina. Al momento nessuna soluzione per Dragowski"

05 agosto 2022 15:19

Pedullà: "Mercato Fiorentina legato a Milenkovic. Pulgar al Flamengo: ci siamo. Lo Spezia ha scelto Dragowski"

29 luglio 2022 15:47

Pedullà: "Dragowski valuta lo Spezia. Suggestione Lo Celso. Respinto sondaggio per Sottil"

26 luglio 2022 15:59

Pedullà: "Non c'è una deadline per Milenkovic. Nessuna trattativa per Barisic. Mezzala? Prima le uscite"

22 luglio 2022 15:28

Pedullà: "Milenkovic rimane solo se le big si ritirano. Lo Celso suggestione. Luis Alberto in uscita dalla Lazio"

19 luglio 2022 15:20

Pedullà: "Priorità Milenkovic, novità dopo Bremer-Skriniar. Biraghi tratta con la Fiorentina. Ipotesi Bourigeaud"

15 luglio 2022 15:41

Pedullà: "Nessun problema per Dodò, Luis Alberto è nell'aria. Da monitorare la situazione Igor"

12 luglio 2022 15:43

Fiorentina, programmando si può! Adesso priorità al centrale, poi una mezzala per sognare in grande

10 luglio 2022 15:36

Pedullà rivela: "Le Normand primo nome se parte Milenkovic. Biraghi discuterà il rinnovo con la Fiorentina"

08 luglio 2022 15:37

Pedullà: "Torreira smascherato. Ora mi aspetto un difensore, poi spazio ad un colpo per la Fiorentina"

05 luglio 2022 15:40

Pedullà: "Fiorentina ha tre priorità: Jovic, Mandragora e Dodò. Piacciono Senesi e Marlon. Stand-by Milenkovic"

28 giugno 2022 15:35

Fantacalcio, Cabral vs Abraham: l'Europa passa dai loro gol. Verdi è rinato. Vlahovic, dove sei?

06 maggio 2022 15:28

Affaticamento muscolare per Odriozola. Il terzino spagnolo fuori dai convocati per il Milan

30 aprile 2022 16:57

Fantacalcio, tutti pazzi per bomber Lukic. Mertens per conquistare il rinnovo. Sorpresa? Simeone

30 aprile 2022 12:05

Fantacalcio, Cabral per il sogno Champions. Brilla Lautaro. La Samp cambia modulo: rilancio Candreva?

23 aprile 2022 13:00

Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata

09 aprile 2022 12:37

Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic

02 aprile 2022 13:57

Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?

18 marzo 2022 13:08

Fantacalcio, settimana da dio per Lautaro: schieratelo! Pistole cariche per Piatek. È l'ora di Muriel?

12 marzo 2022 11:01

Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?

04 marzo 2022 12:40

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