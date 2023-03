Commisso: “Operazione Jovic e Cabral eccellenti, lo stesso non si può dire per Vlahovic alla Juventus”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha presenziato questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze in occasione di un incontro con gli studenti. Il patron Viola ha aperto il suo intervento parlando della differenza tra la gestione di una società come Mediacom e la società viola: “Mamma mia. Sono qui da mesi, qualcuno lo sta vedendo. I soldi fatti con Mediacom non vanno via da un giorno all’altro. Qui, invece, si vince e si perde da un giorno all’altro. E poi ci sono i tifosi: ci sono quelli che criticano e quelli no. Ci sono anche i giornalisti. Io certe cose non le accetto, soprattutto quando dicono le bugie e quando non accettano il concetto che più ricavi hai, più fai le squadra buona. Nessuno può dire che senza ricavi si può fare la squadra forte, forse lo puoi fare un anno, ma se tu guardi chi ha vinto qualcosa in Europa sono tutte grandi squadre. Prendiamo in esempio la Premier League, hanno il triplo dei ricavi rispetto la Serie A. Negli ultimi venticinque anni solo il Leicester ha vinto qualcosa di fronte alle grandi squadre come Chelsea, Liverpool, Manchester United e City. In Italia è la stessa cosa, negli ultimi venti anni hanno vinto Inter, Milan e Juventus. In Spagna uguale, il campionato è stato vinto da Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Tutte queste squadre, fuori dal Leicester, forse, hanno tutti ricavi 4-5 volte superiori alla Fiorentina. Il Real Madrid addirittura 7 volte. Noi facciamo meno di 100 milioni di ricavi. Questo concetto i tifosi e i giornalisti lo devono sapere e recepire: senza ricavi non si può andare da nessuna parte”.

Il Presidente Viola, ha poi proseguito il suo intervento parlando del tema stadio: “Ho cominciato con lo stadio. È necessario fare lo stadio per portare. Lasciamo stare il monumento, qui a Firenze ce ne sono già abbastanza. Lo stadio non è un monumento. La gente va a vivere una partita dove i proprietari vogliono aumentare i propri ricavi. Lo stadio deve essere attivo sette giorni a settimana, non solo due ore. Non me lo hanno lasciato fare con tutte le burocrazie, a partire dalla Sopraintendenza. Questa è la situazione”. Poi ha proseguito: “Non parlo di parte politica. In America quando un imprenditore non viene aiutato dalla città e dal Paese, sposta la squadra in un’altra Nazione. In Italia questo non succede mai. Quando è stata che una squadra italiana viene portata in un’altra città italiana? Mai. In America, invece, succede tutti i giorni. Se tu vai a vedere lo stadio a Las Vegas e lo stadio da Los Angeles sono di squadre importante da San Francisco e San Diego. A New York gli stadi sono tutti stati rifatti. Dove vivo io, nel New Jersey, hanno convinto a rifare con i soldi a rifare lo stadio. Sia la Fiorentina, che ogni squadra di calcio, è un bene culturale, civico e dei ragazzi. Abbiamo oltre 800 persone a lavorare per la Fiorentina. E di questi abbiamo 24 squadre di donne, maschi, piccoli, giovani e grandi e non facciamo soldi. Io ho finito di fare lo stadio, le responsabilità le ha prese il comune ora. Se me lo avessero lasciato fare, lo stadio sarebbe già stato finito con i miei soldi. La normalità in America esiste, in Italia no”.

Spazio anche all’operazione Dusan Vlahovic nell’intervento di Rocco Commisso: “Lui voleva andare alla Juventus. Tutti parlano e tutti i giornali scrivono, ma non scrivono quello che devono scrivere. Fuori dall’Inter e Napoli, la Fiorentina è allo stesso livello di Milan, Juventus e Roma a livello di gol. Ma questi dati nessuno li ha messi sui giornali. Cabral e Jovic, che noi li abbiamo pagati 15 milioni il primo, 0 il secondo, hanno già fatto 20 gol nelle tre competizioni in cui siamo impegnati. Ora torniamo a Vlahovic. Dusan ha fatto 10 gol quest’anno, 2 su rigore. La metà di quanti ne hanno fatti i nostri. Con questa operazione noi ci siamo portati a casa 75 milioni. Forse cambieranno le cose nei prossimi mesi. Ma fino ad oggi l’operazione Jovic e Cabral è stata eccellente, mentre non è stata tanto buona l’operazione Vlahovic per la Juventus”.

Il Presidente ha parlato anche dei progetti futuri della Fiorentina, soffermandosi sul Viola Park: “I ricavi alla Fiorentina sono scesi dopo il Covid. Per il futuro, il più grande investimento è il Centro Sportivo. Vi invito a vederlo. È un bellissimo progetto, ma non so quando si finirà essendo nel sistema italiano. Non possiamo mettere a lavorare le persone per 24 ore al giorno. Il Centro Sportivo sarà uno, o forse l’unico, che Commisso porterà alla Fiorentina. I ragazzi di tutta Europa, Toscana e di Firenze verranno a giocarci e, spero, un giorno, arriveranno in prima squadra. Per il resto spero di poter vincere qualcosa. Abbiamo la Coppa Italia, la Conference e il campionato. In Serie A, quest’anno, ci sono squadre più brave di noi, ma non siamo molto lontani dal settimo posto. Tra la settima posizione e la diciottesima posizione, è più facile arrivare in zona Europa per la differenza di punti che c’è ad oggi”.

