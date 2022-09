Gomitata di Kasius a Quarta e Bologna in vantaggio. Per Orsato è tutto regolare e non lo va nemmeno a riguardare

Dubbi, tanti dubbi sul secondo gol del Bologna siglato da Marko Arnautovic. Tutto nasce da un contatto tra Martinez Quarta e Kasius. L’esterno dei felsinei arriva dritto con il gomito sulla nuca del difensore viola che, cascando in terra, perde il possesso e concede una prateria all’esterno rossoblu. Il Var richiama subito Daniele Orsato, ma dopo un lungo consulto, l’arbitro decide che è tutto regolare e concede il gol del vantaggio ai padroni di casa. Una scelta che lascia perplessi per una serie di motivi. Kasius arriva dritto su Quarta, non è contatto spalla a spalla, Kasius colpisce direttamente la nuca del difensore viola, travolgendolo. Come fa a non essere fallo? Non è un contatto spalla a spalla, Quarta è girato di spalle e viene semplicemente travolto. Poi, c’è un’altra cosa che lascia perplessi: perchè non è andato a riguardarlo al Var? È una vergogna andare a riguardare un episodio allo schermo? Può capitare di sbagliare un’interpretazione dal campo, ma c’è un Var apposta: perchè non viene utilizzato? Il contatto è evidente, il fallo è netto. Ennesima polemica che si sarebbe potuta evitare con un utilizzo corretto del Var …