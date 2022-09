Italiano: “Responsabilità è mia, abbiamo regalato la vittoria al Bologna, non potevamo mai perdere”

Vincenzo Italiano ha parlato al termine della partita persa contro il Bologna dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara di Bologna, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Mi preoccupa il fatto che non vinciamo le partite, anche gli episodi non ci stanno girando, abbiamo fatto due regali all’avversario, dopo il vantaggio non potevi mai perdere, grosse responsabilità mie e di tutti, ma sono sempre più quelle dell’allenatore. Su Dodò sono andato contro i miei principi, si è fatto male un giocatore che stava crescendo tanto.

La squadra non è nel pallone, non ha problemi psicologi, la perdiamo perchè non abbiamo avuto la percezione del pericolo, abbiamo regalato la vittoria del Bologna, ho messo dentro 6 attaccanti, non siamo nel pallone, purtroppo capita. Se fra 6/7 partite è ancora cosi allora saremo nel pallone.

Non parlo dell’arbitro, le responsabilità sono le mie, abbiamo fatto errori nostri e perdiamo una partita che dopo il nostro gol è improponibile perdere. Non è superficialità, purtroppo quello che non facciamo con la massima attenzione ci fa perdere, siamo solo alla sesta giornata, oggi buttiamo via punti, rimbocchiamoci le maniche, mi aspetto ogni settimana una crescita ma sono sempre attento agli errori che possiamo fare quando abbassiamo l’attenzione.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL BOLOGNA