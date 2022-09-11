PAGELLE VIOLA: IGOR, VENUTI E TERRACCIANO MANDANO LA FIORENTINA ALL'INFERNO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la gara contro il Bologna

Fiorentina di scena a Bologna per la gara contro la squadra di Vigiani, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 5 Bel recupero su Arnautovic al primo tempo, sbaglia completamente i tempi di uscita nel secondo gol del Bologna

Dodò 6 Un buon primo tempo dove ha una sola disattenzione difensiva, in attacco si fa sempre trovare pronto e dialoga bene con Jovic

Quarta 6,5 Una grande partita in cui segna ma non sbaglia mai nulla, gara di personalità, subisce fallo in occasione del raddoppio di Arnautovic, fallo che arbitro non vede

Igor 4 Una partita in cui sbaglia quasi tutto, anche nel primo tempo non è impeccabile in diverse occasioni. Regala letteralmente il gol del pareggio di Barrow ma è completamente fuori la partita e lo dimostra in ogni occasione in cui viene impegnato, Espulso, non ne ha azzeccata una

Biraghi 5,5 Cala nel secondo tempo la sua partita, poco lavoro in fase difensiva, in fase offensiva prova diverse volte il cross senza riuscire molte volte a trovare quello giusto

Amrabat 6 Gara in cui non sfigura, solita partita di lotta nel mezzo con fortune alterne

Bonaventura 6,5 Si dà tanto da fare e cerca di essere il faro tecnico della manovra

Barak 5 La più brutta partita fin qui del giocatore ceco che ha sempre giocato. Non trova guizzi ma nemmeno ci prova

Kouamè 6,5 Vivace, salta spesso l'uomo e crea pericoli per la difesa avversaria

Sottil 5,5 Inconcludente. Esce alla fine del primo tempo per una noia muscolare, cerca sempre di accendersi ma non riesce mai a farlo come vorrebbe e non impensierisce quasi mai la difesa del Bologna

Jovic 5 Un'altra partita da dimenticare per il centravanti serbo che sembra in crescita fisicamente ma non trova mai il tempo giusto. Medel vince nettamente il duello con lui, regala solo una grande giocata in

Venuti 4,5 Non marca Arnautovic e si lascia superare facilmente per il 2-1 del Bologna

Saponara 7 Spacca letteralmente la partita con delle giocate che svegliano l'attacco viola, da una sua grande azione arriva il gol del vantaggio di Quarta

Ikonè 6 Qualche spunto e poco più

MINUTI TERRIBILI IN CADICE-BARCELLONA

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