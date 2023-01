Pedullà: “Brekalo aspetta la Fiorentina, Sirigu è questione di tempo ma è fatta per l’arrivo”

Come ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

SIRIGU “Dobbiamo aspettare. Non sono il tipo che dice 24, 48, 72 ore. Non è giusto dare aspetti temporali, dobbiamo solo aspettare. La Fiorentina rileva il contratto fino a giugno, rilevando anche l’opzione di riscatto. Poi a fine stagione decideranno cosa fare. E lo stesso discorso vale per Gollini, ma è una situazione un po’ diversa rispetto a Sirigu in quanto è un portiere giovane e non può continuare a saltare di squadra in squadra in prestito. Se la Fiorentina ci guadagna? Non lo so, ognuno esprime il suo gradimento. Io questo non posso saperlo. Però va sottolineato che non ha giocato mai quest’anno, non è una cosa da sottovalutare. Devi rimetterlo in moto, è devastante non giocare per un portiere oltre i 30 anni. Sirigu avrebbe la garanzia di fare quello che ha fatto Gollini, non benissimo, in Conference. A Napoli, invece, non ha giocato nemmeno una partita in Champions dopo la qualificazione, anche a Milano non ha giocato, e questa probabilmente ha fatto la differenze. Poi ci sarebbe anche da valutare l’ultima in Coppa Italia. Lui ormai ha rotto con l’ambiente. La Fiorentina deve puntare alla Coppa Italia, quindi Sirigu potrebbe trovare spazio”.

COPPA ITALIA “Per la Fiorentina è un’occasione più unica che rara per vincere la Coppa Italia. Guardate il tabellone, due tra Juve, Inter, Lazio e Atalanta andranno fuori. I viola, invece, affronteranno il Torino che è più abbordabile. Ed, eventualmente, una tra Roma e Cremonese, che d’istinto diremmo la Roma ma abbiamo visto che questa Coppa Italia è imprevedibile. Possiamo dire che se la Fiorentina non arriva in finale è una delusione”.

CAMPIONATO “Anche in campionato mancano ancora 20 partite, 60 punti da giocarsi, quindi la Fiorentina non può mollare e dovrà, almeno, prendere un esterno offensivo”

BREKALO “La Fiorentina evidentemente era alla finestra da prima. E da qui si possono spiegare le difficoltà del Monza che si era mosso a novembre, prima di tutti. Io non credo che Galliani sia uno di quelli che si fa problemi per le commissioni, evidentemente ha visto che c’è altro e si è stufato. Anche il Bologna c’era ma si è defilato. Adesso, spetta decidere solo alla Fiorentina. Vediamo se la Fiorentina fa quello che Brekalo si aspetta che i viola facciano. È una trattativa che sta andando avanti. La Fiorentina vuole farlo. Lo fa entro questo fine settimana? No. Proverà a farlo nella prossima settimana? Sì. Proverà a farlo per spostare Nico come prima punta? Sì. Sarebbe un ottimo acquisto anche per questo motivo. Ti permetterebbe di mettere Nico centravanti e lui da una parte. Finché ci sarà la Fiorentina, Brekalo aspetterà. Cifre? 1 milione per il cartellino, 2 per le commissioni. Ma le cifre del cartellino possono scendere perché è un separato in casa al Wolfsburg ed è in scadenza, quindi ci sta che lo liberino con una condizione per il futuro. Questo è un’affare. Intanto aggiungi, allunghi la rosa e permetti a Italiano di fare valutazione. E se dovesse fare male, fai plusvalenza”.

GIRO ATTACCANTI “Ci sono delle situazioni che si possono aprire dal 24-25 in poi. Terrei uno spiraglio aperto. In questo giro ci sono anche Henry che stanno aspettando. Shomurodov vorrebbe andare via, Bonazzoli uguale. Ma lo stesso Sanabria se dovesse arrivare Shomurodov. C’è anche lo stesso Belotti. Ma dobbiamo tenere d’occhio anche il valzer della Serie B che potrebbe coinvolgere anche la Serie A”

BETO “Sarebbe sorprendente. Non appartiene al catalogo dell’Udinese. Se spendono 10, fuori budget rispetto ai loro standard, vogliono rivendere a molto di più. Tutto può starci nella vita, ma sarebbe una sorpresa se l’Udinese cedesse Beto. Ad ora, vedrei più sorprendente l’uscita di Beto rispetto a Deulofeu. Inoltre c’è sempre la percentuale da riversare alla Portimonense, non so di quanto sia esattamente, ma c’è anche questo dettaglio da considerare”.

MILIK “Questo è un rimpianto, non solo per la Fiorentina. Milik ha un riscatto fissato a 7 milioni di euro”.

ZANIOLO “Vuole andare via da Roma, è rottura totale. La sua decisione l’ha presa, sono ai margini, sono alla sopportazione. Con 25-30 milioni la Roma lo cede. Non lo vedo in Bundesliga, lo vedo in Premier in assenza di qualche italiana. Vediamo, dobbiamo aspettare”.

HENRY “Ha dimostrato a Venezia di essere una buona punta. Ha detto sì alla Salernitana, ma se non si sbrigano può succedere altro. Anderlecht? Lui vorrebbe restare in Italia”