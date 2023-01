Pierozzi spiega: “Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza”

Niccolò Pierozzi ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina su Twitch, queste le sue parole sulle differenze tra Vincenzo Italiano e Filippo Inzaghi:

“In ritiro mi sono trovato molto bene. Sì ci sono delle differenze tra quello che mi chuedeva Italiano e ciò che chiede Inzaghi. Ci sono delle differenze tattiche in fase di costruzione con il terzino, Italiano chiede di entrare dentro al campo. Sono vedute del mister che possono cambiare quando giochi. Qui a Reggio sono più largo, entrambi dicono di farsi vedere in fase offensiva, il terzino è quello che crea superiorità. Dal centrocampo in su le richieste sono sempre quelle. Può variare l’inizio dell’azione”.

