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Notizie Reggina Fiorentina

Bianco: "Con Italiano arrivi a fine stagione esausto, pretende tantissimo, ma ti dà moltissimo"

13 ottobre 2023 11:56

TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio

13 giugno 2023 17:44

Pierozzi ancora protagonista con la Reggina: il terzino segna, ma il Benevento riacciuffa gli amaranto nel finale

15 aprile 2023 16:45

Amelia esalta Pierozzi: "Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l'anno prossimo"

28 marzo 2023 12:48

Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"

23 marzo 2023 15:47

Il video del gol di Pierozzi contro il Modena. Il terzino della Fiorentina ha segnato il gol del vantaggio

25 febbraio 2023 21:29

Reggina torna alla vittoria nel segno di Pierozzi: il terzino della Fiorentina ancora protagonista con un gol

25 febbraio 2023 18:56

La Reggina potrebbe essere esclusa dal campionato di serie B perchè non ha pagato i contributi

23 febbraio 2023 17:29

Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"

26 gennaio 2023 12:48

Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"

20 gennaio 2023 12:45

Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"

19 gennaio 2023 21:57

Stasera Niccolò Pierozzi a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e su Labaro Viola dalle 21

19 gennaio 2023 16:15

Lo strano caso di Contini, la Samp ha deciso di scaricarlo ma oggi giocherà in porta con la Fiorentina

12 gennaio 2023 13:00

Agostinelli flop alla Reggina, la Fiorentina deve scegliere adesso tra Spal, Perugia e Cittadella

05 gennaio 2023 15:55

Per Edoardo Pierozzi c'è la fila in Serie C: su di lui ci sono Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli

03 gennaio 2023 20:41

Gazzetta, la Reggina guarda ancora in casa Fiorentina: interesse per Bianco per la mediana

28 dicembre 2022 13:26

Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina

27 dicembre 2022 20:07

Pierozzi: "Sogno di andare in serie A con la Reggina, poi penserò alla Fiorentina"

15 dicembre 2022 14:31

Gori: "Ho rinnovato con la Fiorentina, ma la Reggina ha il riscatto. Ora penso solo a far bene qui"

26 settembre 2022 17:15

Vittorio Agostinelli è un nuovo giocatore della Reggina. Prestito secco per il gioiellino viola

22 luglio 2022 16:09

Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti

21 luglio 2022 12:05

Domani il giorno di Agostinelli alla Reggina: visite mediche e poi firma con il club amaranto

20 luglio 2022 23:10

Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime

09 luglio 2021 13:59

Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena

23 giugno 2021 13:21

Dalle Mura: "Dopo dieci anni alla Fiorentina sono andato alla Reggina in B"

22 aprile 2021 19:25

TMW, Thereau sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato: il contratto con la Fiorentina scade domani

29 giugno 2020 11:20

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