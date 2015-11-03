Notizie Reggina Fiorentina

Bianco: "Con Italiano arrivi a fine stagione esausto, pretende tantissimo, ma ti dà moltissimo"
13 ottobre 2023 11:56
TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio
13 giugno 2023 17:44
Pierozzi ancora protagonista con la Reggina: il terzino segna, ma il Benevento riacciuffa gli amaranto nel finale
15 aprile 2023 16:45
Amelia esalta Pierozzi: "Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l'anno prossimo"
28 marzo 2023 12:48
Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"
23 marzo 2023 15:47
Il video del gol di Pierozzi contro il Modena. Il terzino della Fiorentina ha segnato il gol del vantaggio
25 febbraio 2023 21:29
Reggina torna alla vittoria nel segno di Pierozzi: il terzino della Fiorentina ancora protagonista con un gol
25 febbraio 2023 18:56
La Reggina potrebbe essere esclusa dal campionato di serie B perchè non ha pagato i contributi
23 febbraio 2023 17:29
Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"
26 gennaio 2023 12:48
Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"
20 gennaio 2023 12:45
Pierozzi: "Sogno la Fiorentina, il mio modello è Di Lorenzo. Quella di Montella la Viola più bella"
19 gennaio 2023 21:57
Stasera Niccolò Pierozzi a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e su Labaro Viola dalle 21
19 gennaio 2023 16:15
Lo strano caso di Contini, la Samp ha deciso di scaricarlo ma oggi giocherà in porta con la Fiorentina
12 gennaio 2023 13:00
Agostinelli flop alla Reggina, la Fiorentina deve scegliere adesso tra Spal, Perugia e Cittadella
05 gennaio 2023 15:55
Per Edoardo Pierozzi c'è la fila in Serie C: su di lui ci sono Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli
03 gennaio 2023 20:41
Gazzetta, la Reggina guarda ancora in casa Fiorentina: interesse per Bianco per la mediana
28 dicembre 2022 13:26
Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina
27 dicembre 2022 20:07
Pierozzi: "Sogno di andare in serie A con la Reggina, poi penserò alla Fiorentina"
15 dicembre 2022 14:31
Gori: "Ho rinnovato con la Fiorentina, ma la Reggina ha il riscatto. Ora penso solo a far bene qui"
26 settembre 2022 17:15
Vittorio Agostinelli è un nuovo giocatore della Reggina. Prestito secco per il gioiellino viola
22 luglio 2022 16:09
Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti
21 luglio 2022 12:05
Domani il giorno di Agostinelli alla Reggina: visite mediche e poi firma con il club amaranto
20 luglio 2022 23:10
Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime
09 luglio 2021 13:59
Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena
23 giugno 2021 13:21
Dalle Mura: "Dopo dieci anni alla Fiorentina sono andato alla Reggina in B"
22 aprile 2021 19:25
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