Per Vittorio Agostinelli l’avventura alla Reggina è ormai agli sgoccioli, ma non quella in Serie B. Il trequartista classe 2002 come raccolto da TMW piace infatti a ben tre club cadetti che potrebbero bussare alla porta della Fiorentina per lui: si tratta di Perugia, SPAL e Cittadella.

