Notizie Agostinelli Fiorentina

Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"
10 aprile 2026 16:21
Agostinelli: "La Viola deve ritrovare quella grinta da squadra provinciale, Kean è un giocatore determinante"
30 gennaio 2026 18:29
Agostinelli: "Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo"
17 settembre 2025 15:22
Agostinelli: "La Fiorentina ha fatto poco per le sue possibilità, è mancato il salto di qualità"
24 maggio 2025 15:19
Pedullà: "Contatti tra Lecco e Fiorentina per il trasferimento di Agostinelli. Corsa contro il tempo"
07 settembre 2023 11:47
Agostinelli flop alla Reggina, la Fiorentina deve scegliere adesso tra Spal, Perugia e Cittadella
05 gennaio 2023 15:55
Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina
27 dicembre 2022 20:07
Vittorio Agostinelli è un nuovo giocatore della Reggina. Prestito secco per il gioiellino viola
22 luglio 2022 16:09
Domani il giorno di Agostinelli alla Reggina: visite mediche e poi firma con il club amaranto
20 luglio 2022 23:10
Pedullà: "Niccolò Pierozzi e Agostinelli alla Reggina: operazione in dirittura d'arrivo"
17 luglio 2022 18:41
Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?
02 luglio 2022 17:48
Agostinelli: ''Italiano destinato a grandi piazze, Castrovilli sta tornando quello di prima''
06 aprile 2022 15:45
Giovani a Firenze? Bianco e Agostinelli (20 anni) sono ritenuti ancora troppo acerbi per la Fiorentina
27 marzo 2022 22:37
Agostinelli show, Fiorentina Primavera batte a Firenze la capolista Roma che non aveva mai perso
05 febbraio 2022 15:01
TMW, il Perugia vuole in prestito Agostinelli a gennaio, difficile che la Fiorentina lo lasci andare
19 gennaio 2022 22:09
Agostinelli paragona Vlahovic a Gabbiadini in cronaca. Oggi si spiega: "Calciano forte da fermo"
14 gennaio 2022 14:02
"Possono capitare sconfitte come Torino. Italiano non ha colpe, emerse problematiche tutte insieme"
12 gennaio 2022 22:06
La Fiorentina avvia trattativa per il rinnovo del gioiello Agostinelli, contratto in scadenza a giugno
09 gennaio 2022 17:08
Bianco e Agostinelli, due gioielli puri nel trionfo viola. Sono da Fiorentina dei grandi. Da blindare
09 dicembre 2021 22:34
Agostinelli: "La Supercoppa una soddisfazione enorme, ce la meritiamo. Grazie mister Aquilani"
09 dicembre 2021 22:05
Agostinelli fa una grande magia, la Fiorentina riapre la partita ad Empoli, è 2-1 al minuto 61
09 dicembre 2021 18:24
Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"
15 novembre 2021 14:21
Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"
15 ottobre 2021 22:22
Agostinelli: "Ognuno ci crede in questo sogno. Saponara mi ha dato..."
01 agosto 2021 19:16
CorSport, Agostinelli, Bianco e Dalle Mura: ecco i giovani della Fiorentina in rampa di lancio
14 luglio 2021 09:53
Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli
26 febbraio 2021 16:34
Papà Agostinelli: "Squalifica? Gli servirà come esperienza. Commisso lo coccola, se l'è portato a casa"
25 febbraio 2021 19:56
Agostinelli squalificato cinque giornate. Karamoko per due mesi
23 febbraio 2021 17:49
Dopo il danno la beffa, Agostinelli rischia almeno 3 turni per la rissa avvenuta dopo lo sputo ricevuto
22 febbraio 2021 13:29
Rissa tra Fiorentina e Torino, tutto nato dallo sputo del granata verso Agostinelli. Il video
20 febbraio 2021 20:47
La Fiorentina Primavera vince 1-0 a Torino, tre punti d'oro in chiave salvezza. Due espulsi tra i gigliati
20 febbraio 2021 13:04
La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli
26 settembre 2020 19:30
Primavera: Fiorentina sconfitta a Roma, pesano due errori arbitrali. 2-1 al Tre Fontane. In gol Agostinelli
08 febbraio 2020 13:36
La Fiorentina supera il Torino, il giovane talento della Roma Agostinelli vicino all'approdo in viola
23 gennaio 2020 19:38
Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"
24 ottobre 2019 20:49
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