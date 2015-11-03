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Notizie Agostinelli Fiorentina

Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"

10 aprile 2026 16:21

Agostinelli: "La Viola deve ritrovare quella grinta da squadra provinciale, Kean è un giocatore determinante"

30 gennaio 2026 18:29

Agostinelli: "Col Napoli la Fiorentina non poteva giocare con due punte, Pioli si è consegnato a centrocampo"

17 settembre 2025 15:22

Agostinelli: "La Fiorentina ha fatto poco per le sue possibilità, è mancato il salto di qualità"

24 maggio 2025 15:19

Pedullà: "Contatti tra Lecco e Fiorentina per il trasferimento di Agostinelli. Corsa contro il tempo"

07 settembre 2023 11:47

Agostinelli flop alla Reggina, la Fiorentina deve scegliere adesso tra Spal, Perugia e Cittadella

05 gennaio 2023 15:55

Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina

27 dicembre 2022 20:07

Vittorio Agostinelli è un nuovo giocatore della Reggina. Prestito secco per il gioiellino viola

22 luglio 2022 16:09

Domani il giorno di Agostinelli alla Reggina: visite mediche e poi firma con il club amaranto

20 luglio 2022 23:10

Pedullà: "Niccolò Pierozzi e Agostinelli alla Reggina: operazione in dirittura d'arrivo"

17 luglio 2022 18:41

Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?

02 luglio 2022 17:48

Agostinelli: ''Italiano destinato a grandi piazze, Castrovilli sta tornando quello di prima''

06 aprile 2022 15:45

Giovani a Firenze? Bianco e Agostinelli (20 anni) sono ritenuti ancora troppo acerbi per la Fiorentina

27 marzo 2022 22:37

Agostinelli show, Fiorentina Primavera batte a Firenze la capolista Roma che non aveva mai perso

05 febbraio 2022 15:01

TMW, il Perugia vuole in prestito Agostinelli a gennaio, difficile che la Fiorentina lo lasci andare

19 gennaio 2022 22:09

Agostinelli paragona Vlahovic a Gabbiadini in cronaca. Oggi si spiega: "Calciano forte da fermo"

14 gennaio 2022 14:02

"Possono capitare sconfitte come Torino. Italiano non ha colpe, emerse problematiche tutte insieme"

12 gennaio 2022 22:06

La Fiorentina avvia trattativa per il rinnovo del gioiello Agostinelli, contratto in scadenza a giugno

09 gennaio 2022 17:08

Bianco e Agostinelli, due gioielli puri nel trionfo viola. Sono da Fiorentina dei grandi. Da blindare

09 dicembre 2021 22:34

Agostinelli: "La Supercoppa una soddisfazione enorme, ce la meritiamo. Grazie mister Aquilani"

09 dicembre 2021 22:05

Agostinelli fa una grande magia, la Fiorentina riapre la partita ad Empoli, è 2-1 al minuto 61

09 dicembre 2021 18:24

Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"

15 novembre 2021 14:21

Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"

15 ottobre 2021 22:22

Agostinelli: "Ognuno ci crede in questo sogno. Saponara mi ha dato..."

01 agosto 2021 19:16

CorSport, Agostinelli, Bianco e Dalle Mura: ecco i giovani della Fiorentina in rampa di lancio

14 luglio 2021 09:53

Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli

26 febbraio 2021 16:34

Papà Agostinelli: "Squalifica? Gli servirà come esperienza. Commisso lo coccola, se l'è portato a casa"

25 febbraio 2021 19:56

Agostinelli squalificato cinque giornate. Karamoko per due mesi

23 febbraio 2021 17:49

Dopo il danno la beffa, Agostinelli rischia almeno 3 turni per la rissa avvenuta dopo lo sputo ricevuto

22 febbraio 2021 13:29

Rissa tra Fiorentina e Torino, tutto nato dallo sputo del granata verso Agostinelli. Il video

20 febbraio 2021 20:47

La Fiorentina Primavera vince 1-0 a Torino, tre punti d'oro in chiave salvezza. Due espulsi tra i gigliati

20 febbraio 2021 13:04

La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli

26 settembre 2020 19:30

Primavera: Fiorentina sconfitta a Roma, pesano due errori arbitrali. 2-1 al Tre Fontane. In gol Agostinelli

08 febbraio 2020 13:36

La Fiorentina supera il Torino, il giovane talento della Roma Agostinelli vicino all'approdo in viola

23 gennaio 2020 19:38

Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"

24 ottobre 2019 20:49

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

28 febbraio 2018 15:46

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