Agostinelli: “La Viola deve ritrovare quella grinta da squadra provinciale, Kean è un giocatore determinante”

L'ex centrocampista, Andrea Agostinelli, si proietta alla gara di domani sera del Maradona tra Napoli e Fiorentina

L’ex calciatore e allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Il Napoli è stato una grande delusione in Champions League. Adesso gli rimane il campionato, dove però deve stare attento alle squadre che lo seguono in classifica, piuttosto che guardare l’Inter. Bisogna sempre avere equilibrio: così come si dava per scontato che la Fiorentina uscisse dalla zona retrocessione in poco tempo, adesso tutti sembrano essere tornati con i piedi per terra. La Fiorentina deve ritrovare quella grinta da ‘squadra provinciale’ che abbiamo visto contro il Bologna e il Milan.”

Su Kean: “È un giocatore determinante. È ovvio che il suo recupero rappresenti un valore aggiunto: è il classico calciatore che in contropiede può fare la differenza. I calciatori più problematici si gestiscono con il dialogo: cerchi di reinserire nel gruppo chi non si sente a proprio agio. Io ci provo tre volte, dopodiché passo la palla alla società.”

Aggiunge: “La Fiorentina non si trova così in basso per colpa di un singolo, ma per un insieme di fattori. Lo scorso mercato estivo aveva convinto quasi tutti, ma purtroppo il calcio spesso dimostra il contrario. Un mese fa la viola sembrava già retrocessa, mentre adesso almeno lotta, anche se la situazione non è affatto tranquilla. Rimane solo il Lecce da raggiungere, perché le altre squadre stanno scappando. La Fiorentina deve battagliare con tutte, evitando di perdere ulteriori punti rispetto a chi la precede.”

