TMW, il Perugia vuole in prestito Agostinelli a gennaio, difficile che la Fiorentina lo lasci andare

Secondo quanto ha riportato TMW, il Perugia ha messo nel mirino il giovane trequartista della Fiorentina Vittorio Agostinelli per rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio. Il classe 2002 però difficilmente lascerà la Primavera viola, dove ha collezionato 13 presenze con due reti in stagione, visto che è un giocatore molto apprezzato anche dal tecnico della prima squadra Vincenzo Italiano che lo ha spesso aggregato al gruppo in questi mesi.

