Labaro Viola

Notizie Perugia Fiorentina

In attesa del debutto con la Fiorentina, Gudmundsson si gode Perugia-Gubbio allo stadio

16 settembre 2024 19:09

La Fiorentina prende il direttore sportivo che aveva fatto deferire per il "caso Mancini"??

20 maggio 2024 22:40

Fiorentina, tifosi in giro per l’Italia: troppa freddezza e antipatia. Ipotesi Cesena e Perugia a ribasso 

25 marzo 2023 09:29

Pedullà: "Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo"

21 gennaio 2023 15:03

La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia

11 novembre 2022 13:32

Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena

19 luglio 2022 13:01

Il Viola Ferrarini fa piangere Galliani e Berlusconi. Segna e toglie la promozione in serie A del Monza

06 maggio 2022 22:46

CorSport, Fiorentina su Manuel De Luca del Perugia: il calciatore é di proprietà della Samp

25 marzo 2022 09:20

Esame farsa di Suarez, udienza rinviata al 27 aprile per mancanza di documentazione richiesta

09 marzo 2022 16:58

TMW, il Perugia vuole in prestito Agostinelli a gennaio, difficile che la Fiorentina lo lasci andare

19 gennaio 2022 22:09

Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli

14 agosto 2021 14:59

Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend

03 agosto 2021 23:28

CorFio, Goretti, può affiancare Pradè in dirigenza: la Fiorentina è in cima alle sue preferenze

18 maggio 2021 09:40

Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"

30 aprile 2021 19:16

Piove sul bagnato in casa Juventus, caso Suarez, condannato l'avvocato: "Istigatrice morale"

21 aprile 2021 15:15

Alla scoperta di Goretti, il direttore sportivo storico del Perugia accostato alla Fiorentina

14 aprile 2021 22:03

TMW, Fiorentina pensa a Goretti come direttore sportivo da affiancare a Pradè, le ultime

13 aprile 2021 01:50

Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"

21 dicembre 2020 01:37

Caso Suarez, adesso anche la Juventus è nei guai, avviso di garanzia a Paratici

04 dicembre 2020 18:32

Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione

25 settembre 2020 22:07

Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate

23 settembre 2020 11:13

Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"

22 settembre 2020 12:41

La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto

22 settembre 2020 12:23

L'attaccante Gabriele Gori della Fiorentina è vicino al Perugia in Serie C

21 agosto 2020 21:54

Iemmello: "Firenze sempre nel mio cuore, progetto viola importante, a chi non piacerebbe andarci?"

06 aprile 2020 11:55

Beldì: "Per lo stress non riuscì a vedere lo spareggio con il Perugia. Indimenticabile battere Gerrard"

03 aprile 2020 12:03

Barone Jr: "Amo l'Italia, mio padre è felice per la mia esperienza in B. Gli dispiace soltanto che..."

25 marzo 2020 12:35

Il crociato di Barone Jr fa crack, sarà costretto ad operarsi, probabilmente stagione finita

21 febbraio 2020 00:39

Cosmi non si dà pace: "La sconfitta nello spareggio contro la Fiorentina mi ha rovinato"

05 gennaio 2020 21:16

Mancini, indagato il presidente del Perugia. Presunta truffa nei confronti della Fiorentina. I dettagli

02 ottobre 2019 11:41

Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal

06 settembre 2019 22:03

ACF, venerdì 6 settembre alle ore 20 amichevole tra Fiorentina e Perugia al Franchi

04 settembre 2019 19:41

Nesta: "Futuro? Non so. Ma non ho firmato con la Fiorentina nè sentito nessuno dei viola"

30 marzo 2019 21:59

Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)

05 marzo 2019 21:11

Percassi chiama Della Valle, nessuna risposta. Pesa la truffa dell'Atalanta per Mancini fatta con il Perugia

26 febbraio 2019 11:26

Antognoni:"Il calcio di oggi è stravolto da televisioni e sponsor. I giocatori sono spinti ad esperienze nuove.."

18 dicembre 2018 21:14

Perugia, sbaglia a pronunciare il nome di Astori. Speaker licenziato

21 marzo 2018 23:09

Gianluca Comotto viene scaricato dal Perugia, a sorpresa può diventare un nuovo dirigente della Fiorentina

01 luglio 2017 11:46

Fantini: "Contro il Perugia ero l'unico attaccante, è stata la fortuna di tutti noi. Ho segnato pochi gol ma importanti"

27 maggio 2017 17:07

Primavera, 6-1 al Perugia. Guidi: "Chiesa, che soddisfazione"

14 aprile 2017 18:42

Archivio

Esplora l'archivio di Perugia

Sett. 38 Sett. 21
Sett. 12 Sett. 3
Sett. 45 Sett. 29 Sett. 18 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 3
Sett. 32 Sett. 31 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 39 Sett. 34 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 1
Sett. 40 Sett. 36 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 51 Sett. 12
Sett. 26 Sett. 21 Sett. 15