Notizie Perugia Fiorentina

In attesa del debutto con la Fiorentina, Gudmundsson si gode Perugia-Gubbio allo stadio
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La Fiorentina prende il direttore sportivo che aveva fatto deferire per il "caso Mancini"??
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11 novembre 2022 13:32
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19 luglio 2022 13:01
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06 maggio 2022 22:46
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09 marzo 2022 16:58
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Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend
03 agosto 2021 23:28
CorFio, Goretti, può affiancare Pradè in dirigenza: la Fiorentina è in cima alle sue preferenze
18 maggio 2021 09:40
Il video integrale dell'esame farsa di Suarez fatto fare dalla Juventus: "Bimbo ha cuccumella"
30 aprile 2021 19:16
Piove sul bagnato in casa Juventus, caso Suarez, condannato l'avvocato: "Istigatrice morale"
21 aprile 2021 15:15
Alla scoperta di Goretti, il direttore sportivo storico del Perugia accostato alla Fiorentina
14 aprile 2021 22:03
TMW, Fiorentina pensa a Goretti come direttore sportivo da affiancare a Pradè, le ultime
13 aprile 2021 01:50
Suarez: "Avevo firmato un pre contratto con la Juventus. Sapevo già le domande dell'esame"
21 dicembre 2020 01:37
Caso Suarez, adesso anche la Juventus è nei guai, avviso di garanzia a Paratici
04 dicembre 2020 18:32
Sospesa l'indagine per l'esame di Suarez. Il motivo della decisione
25 settembre 2020 22:07
Corriere della Sera, accordo tra la Juventus e l'ateneo di Perugia: "Poi vi portiamo altri stranieri". Le telefonate
23 settembre 2020 11:13
Le intercettazioni su Suarez: "Coniuga i verbi all'infinito. Ma ti pare che lo bocciamo?"
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La Guardia di Finanza sull'esame di Suarez. Sapeva già prima domande e voto
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L'attaccante Gabriele Gori della Fiorentina è vicino al Perugia in Serie C
21 agosto 2020 21:54
Iemmello: "Firenze sempre nel mio cuore, progetto viola importante, a chi non piacerebbe andarci?"
06 aprile 2020 11:55
Beldì: "Per lo stress non riuscì a vedere lo spareggio con il Perugia. Indimenticabile battere Gerrard"
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Barone Jr: "Amo l'Italia, mio padre è felice per la mia esperienza in B. Gli dispiace soltanto che..."
25 marzo 2020 12:35
Il crociato di Barone Jr fa crack, sarà costretto ad operarsi, probabilmente stagione finita
21 febbraio 2020 00:39
Cosmi non si dà pace: "La sconfitta nello spareggio contro la Fiorentina mi ha rovinato"
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Mancini, indagato il presidente del Perugia. Presunta truffa nei confronti della Fiorentina. I dettagli
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Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal
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ACF, venerdì 6 settembre alle ore 20 amichevole tra Fiorentina e Perugia al Franchi
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Nesta: "Futuro? Non so. Ma non ho firmato con la Fiorentina nè sentito nessuno dei viola"
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Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)
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Percassi chiama Della Valle, nessuna risposta. Pesa la truffa dell'Atalanta per Mancini fatta con il Perugia
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Antognoni:"Il calcio di oggi è stravolto da televisioni e sponsor. I giocatori sono spinti ad esperienze nuove.."
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Perugia, sbaglia a pronunciare il nome di Astori. Speaker licenziato
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Gianluca Comotto viene scaricato dal Perugia, a sorpresa può diventare un nuovo dirigente della Fiorentina
01 luglio 2017 11:46
Fantini: "Contro il Perugia ero l'unico attaccante, è stata la fortuna di tutti noi. Ho segnato pochi gol ma importanti"
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Primavera, 6-1 al Perugia. Guidi: "Chiesa, che soddisfazione"
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