Il figlio di Joe Barone, Giuseppe, attualmente al Perugia non ha la possibilità ora di allenarsi visto che è in ripresa dopo il grave infortunio al ginocchio. Ecco le sue parole rilasciare a CalcioGrifo.it: “Questa prima parte di terapie le sto facendo a Firenze, sto bene, sto migliorando. È la seconda volta che mi rompo il crociato. Qui la gente ha un calore spettacolare, negli USA ciò non esiste. Amo l’Italia sin da quando da piccolo andavo a Pozzallo. Mio padre è felice per la mia esperienza in Serie B, gli dispiace solo non poter venire a vedermi giocare”.