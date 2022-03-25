CorSport, Fiorentina su Manuel De Luca del Perugia: il calciatore é di proprietà della Samp

Fiorentina a caccia di giovani centravanti, spunta De Luca, attaccante del Perugia, già 10 gol in Serie B

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina sta cercando dei giovani per la prossima stagione, in modo particolare attaccanti. Il club viola ha messo nel mirino Manuel De Luca, centravanti del Perugia. In Serie B ha segnato ben 10 reti, il calciatore é della Sampdoria.

LEGGI ANCHE, GRAVINA RASSICURA: “FARÒ DI TUTTO PER FAR RESTARE MANCINI AL SUO POSTO ANCHE DOPO QUESTA SERA”

https://www.labaroviola.com/gravina-rassicura-faro-di-tutto-per-far-restare-mancini-al-suo-posto-anche-dopo-questa-sera/170058/