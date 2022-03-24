Gravina rassicura: "Farò di tutto per far restare Mancini al suo posto anche dopo questa sera"

Gabriele Gravina ha parlato alla Rai subito dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dal prossimo mondiale dell'Italia

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così a Rai Sport la non partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale:

"Questa è la legge del calcio. Quando si fa parte del mondo dello sport, bisogna accettare anche questi verdetti. Mi dispiace, sono veramente amareggiato per tutti i nostri tifosi. Rimane la gioia grandissima di quest'estate, ma anche la grandissima amarezza per questa sconfitta. Non ce l'aspettavamo".

Come giudica il cammino di questa Nazionale?

"Questi ragazzi sono stati splendidi e continueranno a esserlo. Hanno regalato al nostro Paese un sogno straordinario appena pochi mesi fa. Non dobbiamo però vivere di rendita, la sconfitta di questa sera ci fa capire che nel nostro calcio c'è qualcosa da fare. Non mi riferisco solamente a indici e parametri vari... Dobbiamo capire meglio cosa fare, per esempio, per risolvere il problema dei nostri giovani che non giocano".

Quanta amarezza le resta per il mancato rinvio del turno di Serie A che aveva richiesto?

"Dispiace che i ragazzi si siano visti solo un giorno per preparare la gara. Questo non aiuta, ma non voglio fare polemiche".

Domanda secca: Roberto Mancini continuerà ad allenare l'Italia?

"Mi auguro che Mancini continui con noi. Ha un impegno a livello di progetto, mi auguro che smaltisca le scorie di questa eliminazione come tutti gli altri italiani e che resti alla guida della Nazionale per continuare il nostro lavoro. Io ho ancora tante energie".

LE PAROLE DI MANCINI DOPO LA PARTITA

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