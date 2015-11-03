Labaro Viola

Notizie Gravina Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"

29 aprile 2026 22:11

La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina

13 aprile 2026 13:50

Gravina ironizza: "Ho sbagliato io due rigori, forse mi sarei dovuto allenare di più"

12 aprile 2026 11:47

"Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione"

10 aprile 2026 23:14

Carraro su Gravina: "Lo apprezzo e ha sbagliato a dimettersi, adesso c'è un vuoto"

04 aprile 2026 14:16

Gravina si è dimesso: non è più il Presidente della FIGC. Nuove elezioni il 22 giugno a Roma.

02 aprile 2026 15:25

Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”

02 aprile 2026 12:44

Ceferin: “Gravina non ha responsabilità, a preoccupare sono le infrastrutture del calcio italiano”

02 aprile 2026 10:39

Sky Sport: “Dimissioni Gravina ipotesi più probabile. Malagò o Abete come sostituti”

02 aprile 2026 00:52

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"

01 aprile 2026 19:02

Bordata di Abodi a Gravina: “Gli chiederò le dimissioni, serve dignità. Ipotesi commissariamento”

01 aprile 2026 15:30

Disfatta Italia: lancio di uova contro la sede della FIGC e striscioni contro Gravina. La rabbia dei tifosi

01 aprile 2026 14:55

Abodi attacca Gravina: “È evidente che il calcio italiano va rifondato, a partire dai vertici FIGC”

01 aprile 2026 14:37

Agresti duro: “Gravina prova a resistere in ogni modo. Non siamo più nell’élite del calcio, il sistema va rifondato

01 aprile 2026 12:41

“Dimissioni? Valuterà il consiglio FIGC”. No Gravina, si deve dimettere. Il suo progetto è fallito!

01 aprile 2026 10:36

Gravina: "Complimenti ai ragazzi e a Gattuso, un grande allenatore a cui chiedo di rimanere"

01 aprile 2026 00:34

Gravina studia la rivoluzione dell'AIA: gli arbitri diventeranno professionisti, nascerà una nuova società

25 febbraio 2026 11:56

Gravina contro il divieto di trasferta: “Penalizzare i tifosi virtuosi è una sconfitta per il calcio”

26 gennaio 2026 16:50

Gravina duro sulla lite tra Allegri e Oriali: “Bisogna riacquisire l’educazione, sconfitta per il calcio”

19 dicembre 2025 17:28

Gravina: “Se fossi certo che dimettendomi il calcio ripartirebbe e vinceremmo i Mondiali, lascerei subito”

03 dicembre 2025 10:06

Gravina: "Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale"

24 novembre 2025 16:26

Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”

20 novembre 2025 16:29

Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"

16 ottobre 2025 18:43

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Gravina: "Se non giochiamo contro Israele non andiamo al Mondiale. Siamo vicini ai bambini"

15 settembre 2025 13:12

Sentite Gravina: "L'Italia ha bisogno di Gattuso, sarà l'uomo dei risultati"

19 giugno 2025 14:25

Gattuso: "Non siamo scarsi, i giocatori forti li abbiamo, abbiamo l'obbligo di andare al Mondiale"

19 giugno 2025 13:15

Gravina in discussione? Retroscena elezione: "Riconfermato col 98% di voti da tutto il calcio italiano"

08 giugno 2025 23:06

Terremoto Italia, Spalletti si dimette da allenatore. Adesso la Nazionale va su Pioli?

08 giugno 2025 14:41

Gravina sul tema stadi: "La visione di soggetti come Rocco Commisso mi fa ben sperare"

08 giugno 2025 12:46

Gravina: "Dobbiamo ripensare ad un rilancio immediato, non posso dire se con Spalletti o meno"

08 giugno 2025 12:01

Lotito attacca Gravina: "Se la Lazio va male è colpa mia, quindi se la Nazionale delude di chi è la responsabilità?"

07 giugno 2025 16:07

"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?

06 giugno 2025 23:21

Gravina sul caso scommesse: "I giocatori che hanno ammesso di aver sbagliato meritano la Nazionale"

30 aprile 2025 16:39

Gravina: "La FIGC dà sostegno, non giudizi. Squalifica di Fagioli importante, ma anche educativa"

17 aprile 2025 15:20

Gravina "tifa" Juve: "Bianconeri modello ideale per il calcio italiano, se la giocheranno fino alla fine"

21 marzo 2025 22:25

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

Gravina: "Bove si informa già sulle partite. Abbiamo scambiato alcune battue, l'ho trovato bene"

02 dicembre 2024 17:55

Pedullà duro: "Gravina si ricandida? per distacco il peggior presidente della storia della Figc"

29 novembre 2024 23:03

Gravina: "Mi ricandido, decisione non facile. Fatto di tutto per farmi desistere ma ho la coscienza a posto"

29 novembre 2024 01:03

Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva

27 novembre 2024 12:39

Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina

14 novembre 2024 23:45

Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20

22 ottobre 2024 23:57

De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"

01 ottobre 2024 22:37

Gravina sicuro: "La Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per fare un exploit come il Bologna"

17 agosto 2024 13:28

Gravina:"Siamo tutti responsabili, credo nel progetto pluriennale con Spalletti, niente dimissioni"

30 giugno 2024 13:06

Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?

29 giugno 2024 23:07

Gravina: "Sappiamo come far uscire il calcio italiano dalla crisi, è superficiale parlare solo di debiti"

06 maggio 2024 19:07

Il Governo Meloni vuole prendere il potere della Serie A, Gravina ha paura e convoca i presidenti

04 maggio 2024 20:30

Lotito risponde a Gravina: "Rancore verso di me per difendersi dalle sue responsabilità nel calcio italiano"

24 aprile 2024 18:39

La FIGC comunica: "Verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, in memoria di Mattia Giani"

15 aprile 2024 17:37

Sentite Gravina: “Crediamo alle parole di Acerbi. Sappiamo che è un bravo ragazzo, lo abbraccerò”

28 marzo 2024 15:45

La FIGC dispone 1 minuto di silenzio in tutti i campi in ricordo di Barone. Gravina: "Perdo un amico"

19 marzo 2024 18:12

Gravina: "Scosso dalla notizia del malore di Barone, gli auguro di superare questo momento"

17 marzo 2024 20:52

Pistocchi: "18 anni da Calciopoli e nulla è cambiato. Ha ancora senso parlare di calcio?"

07 marzo 2024 18:58

Il Presidente della Figc Gravina indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

06 marzo 2024 21:00

Al Viola Park Gravina con la maglia della Fiorentina e Joe Barone con la maglia della Nazionale

23 febbraio 2024 19:57

Inter, Milan e Juventus incontrano Gravina: hanno chiesto di passare al campionato a 18 squadre

09 febbraio 2024 22:39

Gravina sulla riforma Serie A: "Vedo squadre che hanno voglia di cambiare in meglio il calcio italiano"

26 gennaio 2024 17:43

Sentite Gravina: "La FIGC ha sempre ritenuto il Decreto Crescita uno strumento sbagliato. 2024 anno delle riforme"

13 gennaio 2024 14:00

Gravina fa un favore al centro destra, assume in Federazione il figlio di Tajani e la figlia di Giorgetti

03 novembre 2023 12:53

Gravina applaude la Fiorentina: "Il Viola Park è meraviglioso. Non c'è un centro sportivo migliore"

17 ottobre 2023 17:03

Che vergogna! FIGC elimina lo Ius Soli sportivo. I bambini extracomunitari non possono più essere tesserati

01 ottobre 2023 20:47

Mancini, bordata a Gravina: "Me ne sono andato perchè mi ha cambiato lo staff e non poteva farlo"

15 agosto 2023 13:56

Gravina fuori dal mondo: "Serie A è in costante crescita, è un prodotto che piace. Geografia cambiata"

23 luglio 2023 15:13

Gravina: "Audio VAR-DAZN? La faremo perché non abbiamo nulla da temere, vogliamo massima trasparenza"

03 luglio 2023 17:30

Gravina applaude Biraghi: "È stato straordinario. Ha sfidato chi ha voluto scalfire l'integrità del calcio"

12 giugno 2023 16:15

Fiorentina in aeroporto pronta per partire per Praga: c'è anche Gravina insieme ai viola

06 giugno 2023 14:03

Pedullà demolisce Gravina: "Vive su Marte, siamo allo sbando, quello che ha detto è gravissimo"

31 maggio 2023 22:16

"La Juve ha rubato, Gravina cambi spacciatore". La FIGC apre un fascicolo sul presidente della Ternana

31 maggio 2023 16:20

Bandecchi: "Gravina cambi spacciatore, la Juventus ha rubato. Ora lo farò anche io e poi patteggerò"

30 maggio 2023 21:55

Solo una multa per la Juventus, Gravina festeggia: "Il risultato più bello per il calcio italiano"

30 maggio 2023 15:26

Gravina difende gli illeciti della Juventus: "Vanno tutelati, sono brand straordinario. Sono preoccupato"

20 maggio 2023 12:28

Gravina: "Inter, Roma e Fiorentina straordinarie. L'entusiasmo generato è qualcosa di unico"

19 maggio 2023 17:30

Gravina pronto a far togliere la squalifica a Vlahovic per il giallo contro l'Atalanta: "Ha solo risposto"

07 maggio 2023 22:03

Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"

05 aprile 2023 18:24

Gravina: "Arbitri subiscono violenze inaudite, chi li tocca verrà radiato. Pagheranno anche le società"

14 marzo 2023 19:22

Gravina: "Carte Covisoc? In Italia c'è cultura del sospetto diffusa. Niente di strano nelle due email"

14 marzo 2023 16:15

Gravina: "I bilanci dei club devono essere sani. La politica capisca che il mondo del calcio merita rispetto"

06 marzo 2023 17:55

Rivelazione di Moggi che imbarazza Gravina: "Mi hai avvisato tu delle indagini su di me per Calciopoli"

05 febbraio 2023 10:48

Tutta l'inciviltà dei tifosi della Juventus: minacce a Chinè, Gravina e compagna dopo sentenza

22 gennaio 2023 18:30

Casini risponde a Gravina: "Triste è non vedere l'Italia ai Mondiali, non la Supercoppa a Riyad"

18 gennaio 2023 21:20

Gravina: "Ideale che la Supercoppa torni in Italia. Purtroppo il calcio si lega a Paesi che garantiscono profitti"

18 gennaio 2023 19:45

Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"

03 dicembre 2022 22:45

Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"

03 dicembre 2022 16:31

Tancredi Palmeri: "La difesa d'ufficio della Juventus da parte delle istituzioni sportive è vomitevole"

02 dicembre 2022 13:40

Gravina: "Napoli esempio virtuoso del calcio italiano. Il nostro calcio ha ancora problemi"

01 dicembre 2022 22:57

Pistocchi duro contro Gravina: "Se sa qualcosa vada a dirlo alla Procura, Juventus ne uscirà con un accrocchio"

30 novembre 2022 18:41

Esce dal carcere per traffico di droga e diventa capo degli arbitri, il caso di cui nessuno sta parlando

16 novembre 2022 23:39

L’AIA assolve Sozza, Fiorentina poco simpatica al Palazzo. Barone-Gravina confronto disteso per avere chiarificazioni

16 novembre 2022 09:08

Nazione svela: “Incontro Barone-Gravina a Coverciano: il dg ha parlato dei torti arbitrali subiti dai viola”

15 novembre 2022 09:13

Figc, disastro Covid-19: ricavi da ingresso stadio azzerati, perso mezzo miliardo. Gravina: "Dati impietosi"

13 luglio 2022 21:18

Giocatori in fuga dalla Nazionale, la Serie A tuona contro la FIGC: "Tentativo di screditare i club"

04 giugno 2022 22:47

La Lazio è l'unica società che non ha presentato l'indice di liquidità. Sarà esclusa dal campionato?

01 giugno 2022 00:19

La denuncia di Gravina: "Si parla di cambiare il calcio in Italia, ma nessuno fa niente"

26 aprile 2022 22:55

Malagò: ''Avevamo una squadra che aveva vinto l'Europeo e non andremo al mondiale. Dispiaciuti''

01 aprile 2022 17:25

La Fiorentina in soccorso del calcio italiano, Barone: "Ho detto a Gravina che possiamo aiutarli"

25 marzo 2022 20:35

Gravina rassicura: "Farò di tutto per far restare Mancini al suo posto anche dopo questa sera"

24 marzo 2022 23:32

Gravina: "I soldi per il nuovo Franchi trovati grazie al nostro spostamento del museo del calcio lì"

23 marzo 2022 12:10

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