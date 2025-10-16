Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"

Il presidente della FIGC smentisce modifiche al calendario di Serie A, ma apre a uno stage a Coverciano per unire la Nazionale.

Dopo il consiglio federale, Gabriele Gravina ha commentato la situazione della Nazionale italiana, guardando già ai prossimi impegni verso la qualificazione ai Mondiali. Sul calendario di Serie A: “Spostare la giornata di Serie A prima dell'eventuale playoff di qualificazione al Mondiale? Ipotesi fantasiosa". Sullo stage a Coverciano: “Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo. Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo”.