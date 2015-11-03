Labaro Viola

Notizie Calendario Fiorentina

Fagioli e Pongracic unici diffidati per Cremona. Marzo-Aprile cruciali: Inter, Verona, Lazio, Lecce e Sassuolo

14 marzo 2026 14:00

Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"

16 ottobre 2025 18:43

Ufficializzati Anticipi e Posticipi Serie A e Coppa Italia: Gennaio di fuoco per la Fiorentina

06 ottobre 2025 23:43

I big match della Fiorentina: contro la Juventus a Firenze il 23 Novembre, il Milan l'11 gennaio

06 giugno 2025 21:00

Calendario di SerieA 2025/26: Si comincia il 24 agosto. Previsti due turni infrasettimanali e quattro soste

05 giugno 2025 14:30

il 4 luglio verrà svelato a Roma il calendario di Serie A per la stagione 2024/25

29 giugno 2024 14:01

Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18

10 maggio 2024 18:35

Secondo Transfermrkt il calendario più facile, d'ora in poi, ce lo avranno Fiorentina, Lazio e Atalanta.

12 aprile 2024 19:15

Orari e giorni delle partite della Fiorentina fino a gennaio: contro la Juventus domenica sera ore 20.45

06 settembre 2023 20:14

SARÀ GENOA-FIORENTINA, POI FIORENTINA-LECCE, TERZA GIORNATA A SAN SIRO CONTRO L'INTER

05 luglio 2023 12:45

Calendario: sfide ostiche per la Fiorentina, Inter in Coppa e dopo Napoli

10 gennaio 2021 22:10

Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo

08 settembre 2020 16:25

Fiorentina-Torino prima giornata, Inter alla seconda. Juve 23/12. Il calendario viola

02 settembre 2020 12:24

Ufficiale, la Serie A 2020/2021 inizia il 19 settembre. Il calendario verrà svelato tra due giorni

31 agosto 2020 16:33

Ufficiale, il calendario della Serie A 2020/2021 verrà svelato il 2 settembre alle ore 12

28 agosto 2020 17:33

Gli orari e il calendario delle partite della Fiorentina, si parte lunedi 22 alle 19.30. Ecco le partite su DAZN

01 giugno 2020 20:44

CorSport, spunta una terza data per la ripresa della Serie A: 27 giugno, partite ogni 3 giorni

04 maggio 2020 15:20

Nazione, Udinese-Fiorentina domenica alle 18. Ecco come dovrebbe proseguire il calendario viola

05 marzo 2020 11:02

Valcareggi: "Non mi piace la squadra che sta nascendo. Chiesa vuole andarsene, domani ci sarà l'incontro"

30 luglio 2019 19:16

Pradè: "Il calendario è tosto. Mandragora è un mio pupillo ma l'Udinese non ha intenzione di privarsene"

30 luglio 2019 13:08

Montella: "Avvio complicato ed in salita ma noi vogliamo dire la nostra da subito. Forza Fiorentina"

29 luglio 2019 23:57

PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO

29 luglio 2019 20:06

Napoli, Samp, Spal, Inter, Atalanta e Lazio. Un ciclo di ferro per la Fiorentina dopo la sosta

10 settembre 2018 14:23

JUVENTUS A FIRENZE IL 2/12. PRIMO BIG MATCH ROMA 4/11. MILAN E INTER...

26 luglio 2018 20:41

Ferrara: ''La viola manca sugli esterni, servono cross. Torniamo su grazie al calendario: le prossime 4...''

12 ottobre 2017 11:57

Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui''

21 settembre 2017 22:27

La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione

26 luglio 2017 23:01

SARÀ INTER - FIORENTINA, POI SAMP E VERONA . TUTTO IL CALENDARIO DELLA SQUADRA VIOLA

26 luglio 2017 19:22

Archivio

Esplora l'archivio di Calendario

Sett. 11
Sett. 42 Sett. 41 Sett. 23
Sett. 26 Sett. 19 Sett. 15
Sett. 36 Sett. 27
Sett. 1
Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 10
Sett. 31
Sett. 37 Sett. 30
Sett. 41 Sett. 38 Sett. 30