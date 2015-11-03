Notizie Calendario Fiorentina

Fagioli e Pongracic unici diffidati per Cremona. Marzo-Aprile cruciali: Inter, Verona, Lazio, Lecce e Sassuolo
14 marzo 2026 14:00
Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"
16 ottobre 2025 18:43
Ufficializzati Anticipi e Posticipi Serie A e Coppa Italia: Gennaio di fuoco per la Fiorentina
06 ottobre 2025 23:43
I big match della Fiorentina: contro la Juventus a Firenze il 23 Novembre, il Milan l'11 gennaio
06 giugno 2025 21:00
Calendario di SerieA 2025/26: Si comincia il 24 agosto. Previsti due turni infrasettimanali e quattro soste
05 giugno 2025 14:30
il 4 luglio verrà svelato a Roma il calendario di Serie A per la stagione 2024/25
29 giugno 2024 14:01
Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18
10 maggio 2024 18:35
Secondo Transfermrkt il calendario più facile, d'ora in poi, ce lo avranno Fiorentina, Lazio e Atalanta.
12 aprile 2024 19:15
Orari e giorni delle partite della Fiorentina fino a gennaio: contro la Juventus domenica sera ore 20.45
06 settembre 2023 20:14
SARÀ GENOA-FIORENTINA, POI FIORENTINA-LECCE, TERZA GIORNATA A SAN SIRO CONTRO L'INTER
05 luglio 2023 12:45
Calendario: sfide ostiche per la Fiorentina, Inter in Coppa e dopo Napoli
10 gennaio 2021 22:10
Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo
08 settembre 2020 16:25
Fiorentina-Torino prima giornata, Inter alla seconda. Juve 23/12. Il calendario viola
02 settembre 2020 12:24
Ufficiale, la Serie A 2020/2021 inizia il 19 settembre. Il calendario verrà svelato tra due giorni
31 agosto 2020 16:33
Ufficiale, il calendario della Serie A 2020/2021 verrà svelato il 2 settembre alle ore 12
28 agosto 2020 17:33
Gli orari e il calendario delle partite della Fiorentina, si parte lunedi 22 alle 19.30. Ecco le partite su DAZN
01 giugno 2020 20:44
CorSport, spunta una terza data per la ripresa della Serie A: 27 giugno, partite ogni 3 giorni
04 maggio 2020 15:20
Nazione, Udinese-Fiorentina domenica alle 18. Ecco come dovrebbe proseguire il calendario viola
05 marzo 2020 11:02
Valcareggi: "Non mi piace la squadra che sta nascendo. Chiesa vuole andarsene, domani ci sarà l'incontro"
30 luglio 2019 19:16
Pradè: "Il calendario è tosto. Mandragora è un mio pupillo ma l'Udinese non ha intenzione di privarsene"
30 luglio 2019 13:08
Montella: "Avvio complicato ed in salita ma noi vogliamo dire la nostra da subito. Forza Fiorentina"
29 luglio 2019 23:57
PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO
29 luglio 2019 20:06
Napoli, Samp, Spal, Inter, Atalanta e Lazio. Un ciclo di ferro per la Fiorentina dopo la sosta
10 settembre 2018 14:23
JUVENTUS A FIRENZE IL 2/12. PRIMO BIG MATCH ROMA 4/11. MILAN E INTER...
26 luglio 2018 20:41
Ferrara: ''La viola manca sugli esterni, servono cross. Torniamo su grazie al calendario: le prossime 4...''
12 ottobre 2017 11:57
Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui''
21 settembre 2017 22:27
La Juventus il 20 settembre, capodanno con il Milan a Firenze. Tutti i big match della Fiorentina in questa stagione
26 luglio 2017 23:01
SARÀ INTER - FIORENTINA, POI SAMP E VERONA . TUTTO IL CALENDARIO DELLA SQUADRA VIOLA
26 luglio 2017 19:22
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