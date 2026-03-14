Fagioli e Pongracic unici diffidati per Cremona. Marzo-Aprile cruciali: Inter, Verona, Lazio, Lecce e Sassuolo

Il calendario è sempre più folto d’impegni, tra campionato e Conference League saranno giocate sette partite in meno di un mese. Con la classifica che piange, la Fiorentina, non può permettersi di ‘perdere’ giocatori per strada. Lunedì sera contro la Cremonese, a meno di grosse sorprese, quasi sicuramente mancherà il goleador della squadra Moise Kean (si saprà di più nelle prossime ore se recupera – ndr). Ricapitolando, Fagioli e Pongracic sono gli unici diffidati della formazione viola lunedì sera e se prenderanno un altro cartellino giallo, salteranno la sfida del Franchi contro l’Inter, in programma alla 30a giornata. Nel prossimo mese, il calendario dice: Inter (in casa), Verona (in trasferta), Lazio (in casa), Lecce (in trasferta) e Sassuolo (in casa). Il focus è chiaro: Non perdere giocatori per strada, tra infortuni e soprattutto sanzioni disciplinari e cercare di fare più punti possibili.