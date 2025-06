Calendario di SerieA 2025/26: Si comincia il 24 agosto. Previsti due turni infrasettimanali e quattro soste

Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona. Queste saranno le 20 squadre della Serie A 2025/2026 pronte a sfidarsi a partire dal 24 agosto 2025 (probabile poi l’anticipo a sabato 23). La Lega Serie A ha reso note le nuove date del campionato e la fine è prevista per il weekend del 24 maggio 2026.

Due i turni infrasettimanali, il primo il 29 ottobre, il secondo martedì 6 gennaio in occasione dell’Epifania. Le soste per le nazionali come di consueto saranno 4: la prima il 7 settembre, poi il 12 ottobre, il 16 novembre e l’ultima il 29 marzo.