Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui''
Giorgio Chiellini, difensore della Juve ha parlato a Sky: "Siamo una squadra in divenire, in crescita, nonostante le difficoltà che si possono mettere in preventivo ad inizio stagione quando cambi qua...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 22:27
Giorgio Chiellini, difensore della Juve ha parlato a Sky: "Siamo una squadra in divenire, in crescita, nonostante le difficoltà che si possono mettere in preventivo ad inizio stagione quando cambi qualcosa. Siamo stati bravi a fare risultato in queste prime gare. È vero che il calendario non era impossibile, ma è altrettanto vero che contro la Juventus tutti danno il 110%".