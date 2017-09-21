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Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui''

Giorgio Chiellini, difensore della Juve ha parlato a Sky: "Siamo una squadra in divenire, in crescita, nonostante le difficoltà che si possono mettere in preventivo ad inizio stagione quando cambi qua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 22:27
Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui'' -
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Giorgio Chiellini, difensore della Juve ha parlato a Sky: "Siamo una squadra in divenire, in crescita, nonostante le difficoltà che si possono mettere in preventivo ad inizio stagione quando cambi qualcosa. Siamo stati bravi a fare risultato in queste prime gare. È vero che il calendario non era impossibile, ma è altrettanto vero che contro la Juventus tutti danno il 110%".

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