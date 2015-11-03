Labaro Viola

Notizie Chiellini Fiorentina

Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"

19 febbraio 2026 13:14

Vergogna Lega: Per Comolli un mese e mezzo di inibizione e 15.000 euro di ammenda, Chiellini inibito per una settimana

17 febbraio 2026 14:12

Furia Juventus contro l'arbitro: Spalletti, Comolli e Chiellini gridano in faccia a La Penna "Non esiste"

14 febbraio 2026 23:48

Chiellini: "A Firenze per vincere, vogliamo portare a casa un successo fondamentale per la Juventus"

22 novembre 2025 17:39

Chiellini: "La gara con la Fiorentina è molto importante per noi. La Juventus deve tornare a vincere"

19 novembre 2025 16:05

Chiellini: "A Kean è mancata la costanza, soprattutto nell'attenzione in allenamento"

27 giugno 2024 00:17

Chiellini racconta: "Giocare a Firenze non è facile, le pressioni dei tifosi della Fiorentina sono alte"

08 dicembre 2023 13:45

Chiellini: "Volevo ricordare Astori perché è sempre nei miei pensieri. Non so se sia un segno del destino"

05 marzo 2023 17:16

Chiellini segna e dedica il gol ad Astori. Esultanza con il segno del saluto al capitano della Fiorentina

05 marzo 2023 01:38

Caos stipendi, in casa Juventus si accusano tra loro: "Non ci avete detto nulla. Non sapevamo"

26 febbraio 2023 13:08

Chiellini si tradisce davanti ai magistrati, prima nega, poi crolla e ammette: "Firmato a casa di Agnelli"

22 dicembre 2022 14:22

Whatsapp di Chiellini alla squadra: "La Juventus ci paga diversamente, non ditelo a nessuno"

02 dicembre 2022 12:47

Una chat di Chiellini inguaia la Juventus sulle plusvalenze: "Tranquilli ragazzi firmo un patto diverso"

27 ottobre 2022 12:34

Basket, poker, musica: i passatempi preferiti degli ex campioni viola 

14 luglio 2022 11:29

Tuttosport, Juventus guarda in casa Fiorentina per il post-Chiellini: occhi su Igor e Milenkovic

05 giugno 2022 15:35

Chiellini: "Sono sempre stato innamorato di Cassano, talento pazzesco, mi sono trovato bene con lui"

04 giugno 2022 16:38

Il rimpianto di Chiellini: "Non avessi lasciato la Fiorentina avrei vinto il mondiale con la nazionale"

04 giugno 2022 11:45

La brutta gara contro la Fiorentina è stata l'ultima di Chiellini in Italia, il difensore andrà al Los Angeles

03 giugno 2022 13:06

Mutu ammette: "Chiellini ha tutto il mio rispetto. Vlahovic invece non so se ha fatto bene la sua scelta"

21 maggio 2022 16:44

Repubblica, Chiellini, l’addio al Franchi. Milenkovic sarà il suo successore alla Juve?

18 maggio 2022 09:08

Stadio, la Juventus cerca un difensore al posto di Chiellini. Il preferito è Milenkovic della Fiorentina

13 maggio 2022 13:47

L'annuncio di Chiellini: "Giocherò a Firenze contro la Fiorentina la mia ultima partita con la Juventus"

12 maggio 2022 14:21

L'addio al calcio di Chiellini a Firenze? "Pare che ci sarà un corridoio di applausi degli arbitri per lui"

07 maggio 2022 12:12

Il messaggio di Basile: "Applaudiamo Chiellini per celebrare Astori. L'odio per la Juventus ha radici diverse"

06 maggio 2022 22:05

La Juventus non vince più e Chiellini lancia la proposta: "Sarebbe giusto fare i playoff in serie A"

06 maggio 2022 13:46

Gazzetta, Chiellini lascerà la Juventus a Firenze. Niente Maldini-bis, ipotesi massacro di fischi

06 maggio 2022 09:57

La Juventus diventa una barzelletta in Polonia, telecronisti ridono di Vlahovic per il cambio con Chiellini

03 maggio 2022 13:32

Chiellini ringrazia la Fiorentina: "Vlahovic alla Juventus ha spostato gli equilibri, portato entusiasmo"

16 marzo 2022 20:04

Parla Sconcerti: "Se mettiamo Chiellini nella difesa della Fiorentina faremmo un disastro"

20 gennaio 2022 20:10

Juventus penalizzata dagli squalificati? Chiellini non ci sta: "Bisogna cambiare il regolamento"

11 gennaio 2022 13:12

Chiellini: "Mi sono vergognato di essere toscano per quello che è successo a Firenze con Koulibaly"

16 novembre 2021 12:55

Chiellini non ha dubbi: "Dobbiamo abolire il Var. Voglio la Superlega, troppe squadre in A"

10 novembre 2021 17:17

Chiellini si infortunia e non scende in campo, contro la Fiorentina c'è Rugani. Out anche Bonucci

06 novembre 2021 17:58

Diletta Leotta: "Ho giocato a basket contro Chiellini, quando difende sembra un gorilla"

25 ottobre 2021 22:25

Chiellini sul caso Koulibaly: "Razzismo inaccettabile. Da toscano mi sono vergognato"

05 ottobre 2021 17:59

Sondaggio Fiorentina-Chiellini? Davide Lippi: "Smentisco categoricamente. Mai dichiarato quanto scritto"

23 luglio 2021 20:12

Ag. Chiellini: "La Fiorentina ha sondato il terreno per Giorgio. Non accetterà proposte dall'Italia"

23 luglio 2021 10:15

Chiellini commosso: "Vittoria dell'Europeo dedicata ad Astori, l'avremmo voluto qui con noi"

12 luglio 2021 18:49

Chiellini nuovo DS Pisa: "Vogliamo diventare i migliori toscani ed essere preferiti alla Fiorentina"

05 luglio 2021 14:01

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Chiellini: "Mi e' dispiaciuto molto per Prandelli. Gli ho mandato un messaggio con un abbraccio"

25 marzo 2021 14:28

Damsgaard: "Nella Juve mi ispiro a Chiesa è tecnico, potente e veloce"

13 febbraio 2021 14:45

Felipe Melo contro Chiellini: "Rivela quello che succede negli spogliatoi. Non gli offrirei più la cena"

15 gennaio 2021 13:32

Milenkovic: "Mercato? Sono della Fiorentina. Rinnovo? Ora le priorità sono altre. Oltre Vidic ammiro Chiellini"

29 maggio 2020 11:04

Chiellini, nel suo libro accuse a Prandelli: "Ci ha distrutti, quella volta in nazionale per Balotelli..."

23 maggio 2020 21:37

Chiellini, il suo libro e il racconto della Fiorentina: "I tifosi viola me la fecero pagare nonostante..."

22 maggio 2020 14:02

Anche Vidal contro Chiellini: "Mi ha infastidito per quanto ha scritto, non si raccontano le cose private"

22 maggio 2020 02:25

Frey contro Chiellini: "Non è corretto non dire in faccia ad un compagno quello che pensi e poi scriverlo sul libro"

19 maggio 2020 22:47

Felipe Melo: "Devo tutto alla Fiorentina. Chiellini? Ora ho 30mila followers in più. Corvino mi costrinse a partire.."

13 maggio 2020 20:07

Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"

10 maggio 2020 00:35

Felipe Melo: "Chiellini? Se la fa sempre addosso, è furioso per gli schiaffi in Champions"

09 maggio 2020 15:29

Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."

17 dicembre 2019 13:48

Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"

15 novembre 2019 23:54

Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."

12 settembre 2019 00:59

Giletti: "Se Federico Chiesa arriva alla Juventus sicuramente va via uno in attacco…"

18 aprile 2019 21:03

Gazzetta dello Sport, Chiellini rischia di saltare la sfida di campionato con la Fiorentina. Il motivo

15 aprile 2019 15:24

Chiellini: “Scritte Scirea? Indirizzate alla Juve e non a Gaetano. Va educato tifo positivo”

13 dicembre 2018 14:17

Troppa Juventus per una buona Fiorentina, al Franchi finisce 0-3: a segno Bentancur, Chiellini e Ronaldo

01 dicembre 2018 19:32

La Juventus raddoppia con Chiellini, dubbi sulla posizione di Cristiano Ronaldo

01 dicembre 2018 19:11

Chiellini lascerà un mazzo di fiori davanti alla panchina viola per Astori prima della partita

30 novembre 2018 14:58

L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini"

05 novembre 2018 19:17

Buffon e Chiellini verso una super squalifica. Per il numero uno squalifica a tempo? In tal caso salterà pure la Serie A

13 aprile 2018 15:25

Chiellini dimentica la storia della Juventus: "Voi pagate gli arbitri" ai blancos

11 aprile 2018 23:28

Aneddoto, Chiellini: "Chiesa la maglia te la regalo, la tua tienila per ricordo."

21 marzo 2018 11:36

Chiellini: "Ci godiamo la serata e domani sarà un giorno difficile perché andremo a salutare il nostro amico Astori."

07 marzo 2018 22:58

Chiellini: ''Meglio studiare che guardare film, ma quando ero alla Fiorentina ho dato un solo esame''

17 novembre 2017 17:38

VIDEO, la vergognosa simulazione di Chiellini per far espellere l'attaccante della Svezia Berg

11 novembre 2017 14:01

Chiellini ed un gesto da premiare. Ha deciso di aderire al progetto Common Goal

30 settembre 2017 13:07

Chiellini: ''Bravi con la viola, ma il calendario non era impossibile fin qui''

21 settembre 2017 22:27

Parla Chiellini: ''Berna? La Juve non è la Fiorentina. Altri avevano curriculum migliore''

30 agosto 2017 18:48

Chiellini: "Il mio gol contro il Barcellona l'ho dedicato a Pepito Rossi, una persona straordinaria"

13 aprile 2017 14:07

Convocati Juve: Allegri ne porta 20, c'è anche Chiellini

14 gennaio 2017 18:00

Allegri: "Chiellini ha la febbre". Salta la Fiorentina?

14 gennaio 2017 14:12

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

Morata: "Chiellini espulso salta la Spagna? Saranno molto contente le mie caviglie..."

07 settembre 2016 12:58

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