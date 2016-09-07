Morata: "Chiellini espulso salta la Spagna? Saranno molto contente le mie caviglie..."

Il centravanti della Spagna tira un sospiro di sollievo per la squalifica di Chiellini in Spagna - Italia

Intervistato dal Diario AS, anche in vista di Italia-Spagna che si disputerà proprio nel suo ex Juventus Stadium, Alvaro Morata ha rilasciato tra le altre queste dichiarazioni: “Sono sincero, ho vissuto un momento di felicità immensa quando sono rientrato negli spogliatoi e ho saputo che Chiellini era stato espulso. Che gioia! E’ da quando me ne sono andato dalla Juve che mi minaccia, facendo riferimento a questa partita di Torino. A Giorgio voglio un gran bene e lui lo sa, gli sono veramente affezionato, mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato tantissimo, però le mie caviglie ringraziano sentitamente quel cartellino rosso in Israele. Per il resto non so nient’altro, so che l’Italia ha vinto 3­-1 e dell’espulsione di Giorgio, niente di più. Ci sarà tempo per studiarla. Avrò bisogno di un’intera tribuna per soddisfare le richieste di biglietti che mi sono arrivate da amici e famigliari che vogliono venire. Per me è una partita speciale e non vedo l’ora che arrivi. E ai motivi sentimentali, da luglio si sono aggiunti anche quelli sportivi: dopo l’eliminazione all’Europeo ho una gran voglia di rivincita."