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Notizie Spagna Fiorentina

Unai Simon: "Lavorato duro per essere titolare al posto di De Gea. Giusto? decide il CT"

25 marzo 2026 13:49

La Lega di Serie A omaggia David De Gea, nella Top 3 portieri della stagione ma dietro a Svilar

10 giugno 2025 23:21

Di Marzio: "Il Como programma il futuro con Fabregas. Pronti 30mln per Yeremay"

16 maggio 2025 22:42

Nazione: “Complesso il rientro della Fiorentina dalla Spagna, a Firenze solo venerdì mattina. Tour de force”

30 aprile 2025 09:13

Ricci: "Betis in grande condizione. Villamarin stadio caldo, sarà fondamentale reggere l'impatto"

29 aprile 2025 21:02

Mega blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Niente internet e linea telefonica, trasporti in tilt

28 aprile 2025 15:40

L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking

17 aprile 2025 00:17

Pradè: "De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso"

01 gennaio 2025 23:17

Corriere Fiorentino: “Lo United rimpiange De Gea, la Spagna lo elogia. E lui fa il giro del mondo”

31 dicembre 2024 10:14

Dalla Spagna, Luis de la Fuente riflette su De Gea. Può tornare in Nazionale grazie alle prestazioni con la Fiorentina

17 novembre 2024 19:17

Gazzetta: "De Gea, che impatto! La Fiorentina ha l'opzione a suo favore. Può riconquistare la Nazionale"

12 ottobre 2024 09:59

Corriere Fiorentino: “De Gea fa ricredere sia Spagna che Inghilterra. Ma esiste una clausola sul suo contratto”

08 ottobre 2024 11:44

Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"

18 luglio 2024 00:21

La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva

14 luglio 2024 23:00

Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"

12 luglio 2024 23:19

Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

09 luglio 2024 23:13

Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

06 luglio 2024 23:35

Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca

22 giugno 2024 20:16

Sabatini: "Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina"

22 giugno 2024 16:33

La formazione dell'Italia contro la Spagna: Spalletti conferma la stessa squadra che ha battuto l'Albania

20 giugno 2024 20:08

La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all'Europeo

15 maggio 2024 17:40

La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!

26 aprile 2024 22:44

Brutto episodio in Liga. Ocampos molestato da un tifoso durante Rayo Vallecano-Siviglia. Caos in Spagna

06 febbraio 2024 19:10

Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

02 dicembre 2023 19:05

Corriere dello Sport: “Amrabat vuole la Spagna ma la Fiorentina aspetta offerte dalla Premier League”

20 giugno 2023 08:21

L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa

09 gennaio 2023 15:08

La Spagna ha deciso: esonerato Luis Enrique, al suo posto subentra Luis de la Fuente

08 dicembre 2022 16:32

I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

07 dicembre 2022 12:25

Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"

06 dicembre 2022 21:52

Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video

06 dicembre 2022 19:21

Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori

06 dicembre 2022 19:04

Amrabat sfortunato si rifa male alla schiena, rischia di saltare gli ottavi di finale contro la Spagna

06 dicembre 2022 12:19

Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio

16 novembre 2022 12:33

Callejon è rinato al Granada, in 6 partite ha fatto 4 assist e un gol. Ritorno in Spagna ha portato bene

21 settembre 2022 21:22

Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"

21 settembre 2022 20:53

Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"

03 giugno 2022 16:01

Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo

29 maggio 2022 16:42

Dalla Spagna, il Getafe vuole prendere Callejon a giugno a parametro zero ma guadagna troppo

02 febbraio 2022 18:25

La Gazzetta fa sognare Firenze, Isco alla Fiorentina è possibile, adesso oppure a giugno

07 gennaio 2022 11:25

Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita

27 dicembre 2021 12:38

Dalla Spagna, il Real Madrid piomba su Vlahovic: Jovic più 35 milioni la possibile offerta

11 ottobre 2021 22:27

21 candeline per Tofòl Montièl: futuro talento e voglia di mettersi in gioco

11 aprile 2021 09:14

Dalla Spagna, il Valencia tratta Pezzella, costo 15 milioni. Concorrenza del Barcellona e del Milan

07 settembre 2020 21:18

Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella: propone uno scambio con Cillessen e Gameiro

02 giugno 2020 19:26

Dalla Spagna, Pezzella è il primo obiettivo del Valencia per sostituire Garay

27 maggio 2020 14:01

Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi

21 aprile 2020 17:21

Dalla Spagna hanno confermato l'interesse dell'Atletico Madrid per Milenkovic

02 aprile 2020 22:10

Emergenza Coronavirus in Spagna, si ferma la Liga fino a data da destinarsi

23 marzo 2020 14:50

Dalla Spagna: Garay del Valencia è il primo calciatore della Liga positivo al Coronavirus

15 marzo 2020 13:21

La Roma non potrà giocare gli ottavi di Europa League. Impossibile raggiungere la Spagna. L'annuncio

11 marzo 2020 14:23

La Spagna vieta i voli verso l'Italia. A rischio le partite di Inter e Roma in Europa League

10 marzo 2020 15:47

Joaquin fa il fenomeno a 38 anni: tripletta in venti minuti, entra nella storia del calcio spagnolo con un nuovo record

09 dicembre 2019 13:20

Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna

16 giugno 2019 21:10

Con Spalletti puo salutare anche Borja Valero, torna in Spagna l'ex giocatore della Fiorentina?

30 maggio 2019 12:09

Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze

04 aprile 2019 16:56

Quale futuro per Pioli dopo la Fiorentina? Rumors Siviglia, sirene cinesi per il tecnico

29 marzo 2019 16:29

Marcos Alonso alla Gazzetta: "Alla Fiorentina difficile farsi notare. Penso spesso a Davide"

11 ottobre 2018 11:15

Linari: "Non mi perdo una partita della Fiorentina. E che emozione l'incontro con Astori..."

24 settembre 2018 15:42

Cristiano Piccini torna in Spagna: passa al Valencia per 10 milioni di euro

22 luglio 2018 12:59

Dalla Spagna: la Fiorentina paga la clausola di Alex Fernandez, il "talismano" del Cadice. Lui però...

28 giugno 2018 10:41

Tuttosport: Borja Valero verso l'addio all'Inter, nel suo futuro c'è la Spagna

24 giugno 2018 12:54

Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto

22 giugno 2018 23:49

Dalla Spagna: ecco quanto ha speso la Fiorentina per il giovane Montiel Rodriguez del Mallorca

16 giugno 2018 17:05

La Spagna chiama finalmente in nazionale Marcos Alonso, gioisce l'ex terzino viola

16 marzo 2018 22:52

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

In Spagna è già Pazzini-mania e il Levante inventa il kit per esultare come lui

06 febbraio 2018 13:02

Deciso il futuro di Carlos Sanchez: niente prestiti in A, va in Spagna a titolo definitivo

10 gennaio 2018 11:23

Dalla Spagna: il Betis attende i soldi del riscatto di Pezzella per intervenire sul mercato

09 gennaio 2018 19:51

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

Gazzetta: la Fifa minaccia di escludere la Spagna da Russia 2018, il motivo...

16 dicembre 2017 12:21

Dalla Spagna: il Siviglia vuole Badelj per sostituire N'Zonzi, ma la concorrenza è agguerrita

14 dicembre 2017 19:30

Ag. Rossi: "Per giocare serve il transfer dalla Spagna. In campo contro la Fiorentina? Lui scalpita..."

12 dicembre 2017 17:08

Ecco i gironi sorteggiati per il mondiale in Russia. Sorridono Francia e Germania, male Spagna e Argentina

01 dicembre 2017 17:02

Dalla Spagna: tutti pazzi per Pezzella e la Fiorentina valuta l'ipotesi di una clausola rescissoria

30 novembre 2017 12:43

Dalla Spagna: anche il Siviglia su Badelj, già avviati i contatti con l'entourage

29 novembre 2017 19:10

Dalla Spagna: il Valencia ha messo gli occhi su Pezzella, ma la Fiorentina ha una corsia preferenziale

16 novembre 2017 11:36

Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."

13 ottobre 2017 12:21

Borja Valero: "Giocare nell'Inter potrebbe permettermi di tornare in nazionale. Sarebbe bellissimo"

13 settembre 2017 22:58

L'edizione online di "As" parla dei viola, la Fiorentina dei figli d'arte incontra il Real Madrid

23 agosto 2017 12:46

Dalla Spagna: Larsson si allontana dalla Fiorentina, c'è l'accordo con il Celta Vigo

31 luglio 2017 12:31

Dalla Spagna: l'Atletico Madrid vuole Badelj, la soluzione per aggirare il blocco del mercato...

30 luglio 2017 22:26

Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina

25 luglio 2017 19:44

Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centravanti del Siviglia Ben Yedder, quest'anno 18 gol in Liga

14 luglio 2017 18:12

L'Inter annuncia e celebra Borja Valero, contratto di tre anni e maglia numero 20 per lo spagnolo

11 luglio 2017 15:44

Dalla Spagna, la Fiorentina offre 12 milioni per Jonny Castro, terzino sinistro del Celta Vigo

11 luglio 2017 10:28

Dalla Spagna, la Fiorentina vuole Jorge Merè, difensore titolare della nazionale spagnola under 21

01 luglio 2017 12:38

Bernardeschi: "Eliminazione dura da digerire, ma dobbiamo essere orgogliosi. Il futuro è luminoso..."

28 giugno 2017 11:58

L'Italia resiste solo un tempo, segna Bernardeschi ma vince la Spagna 3 a 1

27 giugno 2017 23:11

Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...

25 giugno 2017 19:39

Dalla Spagna, il Barcellona vuole Bernardeschi, Braida a Firenze per parlare con Corvino

15 giugno 2017 14:54

Dalla Spagna sono sicuri, Borja Valero è un nuovo giocatore del Milan. 10 milioni alla Fiorentina

12 giugno 2017 19:57

Mariano Diaz alla Fiorentina? Dalla Spagna confermano, ma il giocatore vuole restare in Liga

09 giugno 2017 15:21

Dalla Spagna, Corvino vuole riportare Jovetic a Firenze ma Pioli e il costo lo bloccano (per ora)

05 giugno 2017 15:22

Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola

15 maggio 2017 17:11

Dalla Spagna sono sicuri: la Fiorentina vuole riportare a casa Piccini

23 marzo 2017 20:33

ROSSI E PRANDELLI, DESTINI UGUALI, FLOP FUORI FIRENZE

10 dicembre 2016 14:58

Football Leaks, fisco spagnolo indaga subito su Cristiano Ronaldo

03 dicembre 2016 21:31

Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva

14 novembre 2016 16:58

Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito

12 novembre 2016 13:31

Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia

06 novembre 2016 22:58

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