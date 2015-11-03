Notizie Spagna Fiorentina

Unai Simon: "Lavorato duro per essere titolare al posto di De Gea. Giusto? decide il CT"
25 marzo 2026 13:49
La Lega di Serie A omaggia David De Gea, nella Top 3 portieri della stagione ma dietro a Svilar
10 giugno 2025 23:21
Di Marzio: "Il Como programma il futuro con Fabregas. Pronti 30mln per Yeremay"
16 maggio 2025 22:42
Nazione: “Complesso il rientro della Fiorentina dalla Spagna, a Firenze solo venerdì mattina. Tour de force”
30 aprile 2025 09:13
Ricci: "Betis in grande condizione. Villamarin stadio caldo, sarà fondamentale reggere l'impatto"
29 aprile 2025 21:02
Mega blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Niente internet e linea telefonica, trasporti in tilt
28 aprile 2025 15:40
L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking
17 aprile 2025 00:17
Pradè: "De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso"
01 gennaio 2025 23:17
Corriere Fiorentino: “Lo United rimpiange De Gea, la Spagna lo elogia. E lui fa il giro del mondo”
31 dicembre 2024 10:14
Dalla Spagna, Luis de la Fuente riflette su De Gea. Può tornare in Nazionale grazie alle prestazioni con la Fiorentina
17 novembre 2024 19:17
Gazzetta: "De Gea, che impatto! La Fiorentina ha l'opzione a suo favore. Può riconquistare la Nazionale"
12 ottobre 2024 09:59
Corriere Fiorentino: “De Gea fa ricredere sia Spagna che Inghilterra. Ma esiste una clausola sul suo contratto”
08 ottobre 2024 11:44
Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"
18 luglio 2024 00:21
La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva
14 luglio 2024 23:00
Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"
12 luglio 2024 23:19
Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps
09 luglio 2024 23:13
Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
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Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca
22 giugno 2024 20:16
Sabatini: "Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina"
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La formazione dell'Italia contro la Spagna: Spalletti conferma la stessa squadra che ha battuto l'Albania
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La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all'Europeo
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La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!
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Brutto episodio in Liga. Ocampos molestato da un tifoso durante Rayo Vallecano-Siviglia. Caos in Spagna
06 febbraio 2024 19:10
Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania
02 dicembre 2023 19:05
Corriere dello Sport: “Amrabat vuole la Spagna ma la Fiorentina aspetta offerte dalla Premier League”
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L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa
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La Spagna ha deciso: esonerato Luis Enrique, al suo posto subentra Luis de la Fuente
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I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"
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Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"
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Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video
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Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori
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Amrabat sfortunato si rifa male alla schiena, rischia di saltare gli ottavi di finale contro la Spagna
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Tuttosport, l'Inter e il Milan vogliono Nico Gonzalez. Potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio
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Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"
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Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"
03 giugno 2022 16:01
Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo
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Dalla Spagna, il Getafe vuole prendere Callejon a giugno a parametro zero ma guadagna troppo
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La Gazzetta fa sognare Firenze, Isco alla Fiorentina è possibile, adesso oppure a giugno
07 gennaio 2022 11:25
Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita
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Dalla Spagna, il Real Madrid piomba su Vlahovic: Jovic più 35 milioni la possibile offerta
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Dalla Spagna, il Valencia tratta Pezzella, costo 15 milioni. Concorrenza del Barcellona e del Milan
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Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella: propone uno scambio con Cillessen e Gameiro
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Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi
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Dalla Spagna hanno confermato l'interesse dell'Atletico Madrid per Milenkovic
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Dalla Spagna: Garay del Valencia è il primo calciatore della Liga positivo al Coronavirus
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La Roma non potrà giocare gli ottavi di Europa League. Impossibile raggiungere la Spagna. L'annuncio
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La Spagna vieta i voli verso l'Italia. A rischio le partite di Inter e Roma in Europa League
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Joaquin fa il fenomeno a 38 anni: tripletta in venti minuti, entra nella storia del calcio spagnolo con un nuovo record
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Con Spalletti puo salutare anche Borja Valero, torna in Spagna l'ex giocatore della Fiorentina?
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Deciso il futuro di Carlos Sanchez: niente prestiti in A, va in Spagna a titolo definitivo
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Ag. Rossi: "Per giocare serve il transfer dalla Spagna. In campo contro la Fiorentina? Lui scalpita..."
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Borja Valero: "Giocare nell'Inter potrebbe permettermi di tornare in nazionale. Sarebbe bellissimo"
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Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina
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Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centravanti del Siviglia Ben Yedder, quest'anno 18 gol in Liga
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Dalla Spagna, la Fiorentina offre 12 milioni per Jonny Castro, terzino sinistro del Celta Vigo
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Dalla Spagna, la Fiorentina vuole Jorge Merè, difensore titolare della nazionale spagnola under 21
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Bernardeschi: "Eliminazione dura da digerire, ma dobbiamo essere orgogliosi. Il futuro è luminoso..."
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L'Italia resiste solo un tempo, segna Bernardeschi ma vince la Spagna 3 a 1
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Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...
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Dalla Spagna, il Barcellona vuole Bernardeschi, Braida a Firenze per parlare con Corvino
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Dalla Spagna sono sicuri, Borja Valero è un nuovo giocatore del Milan. 10 milioni alla Fiorentina
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Dalla Spagna, Corvino vuole riportare Jovetic a Firenze ma Pioli e il costo lo bloccano (per ora)
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Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola
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Dalla Spagna sono sicuri: la Fiorentina vuole riportare a casa Piccini
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ROSSI E PRANDELLI, DESTINI UGUALI, FLOP FUORI FIRENZE
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Football Leaks, fisco spagnolo indaga subito su Cristiano Ronaldo
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Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva
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Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito
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Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia
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