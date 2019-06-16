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Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna

Federico Chiesa è negli 11 azzurri che affronteranno alle 21.00 la Spagna nella partita d'esordio dell'Europeo Under 21 che quest'anno si svolgerà tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Qui di se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 21:10
Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna - MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
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Federico Chiesa è negli 11 azzurri che affronteranno alle 21.00 la Spagna nella partita d'esordio dell'Europeo Under 21 che quest'anno si svolgerà tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Qui di seguito le formazioni ufficiali:

Italia: Meret, Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco, Barella, Mandragora, Pellegrini, Zaniolo, Kean, Chiesa

Spagna: Mayoral, Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler, Zubeldia, Aaron Martin, Jorge Meré, Vallejo, Marin Aguirregabiria, Unai Simon

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