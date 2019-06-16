Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna
Federico Chiesa è negli 11 azzurri che affronteranno alle 21.00 la Spagna nella partita d'esordio dell'Europeo Under 21 che quest'anno si svolgerà tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Qui di se...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 21:10
Federico Chiesa è negli 11 azzurri che affronteranno alle 21.00 la Spagna nella partita d'esordio dell'Europeo Under 21 che quest'anno si svolgerà tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Qui di seguito le formazioni ufficiali:
Italia: Meret, Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco, Barella, Mandragora, Pellegrini, Zaniolo, Kean, Chiesa
Spagna: Mayoral, Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler, Zubeldia, Aaron Martin, Jorge Meré, Vallejo, Marin Aguirregabiria, Unai Simon