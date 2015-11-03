Notizie Under 21 Fiorentina

Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"
26 marzo 2026 23:46
Ndour, che sfortuna! Prima colpisce il palo, poi si fa parare il rigore, infine esce per infortunio
14 ottobre 2025 19:32
Comuzzo fuori dall’Under 21. Baldini: "Non ho avuto più notizie su di lui, ho fatto altre scelte"
06 ottobre 2025 22:27
Novità Fortini fra i convocati dell’Under 21: della Fiorentina presenti anche Martinelli e Ndour
03 ottobre 2025 15:20
Comuzzo lascia il ritiro dell'Under 21 e torna a Firenze. Al suo posto Baldini convoca Guarino
01 settembre 2025 16:15
Nel giorno dei misteri, un altro caso scuote la Fiorentina: Nunziata rivela il giallo Comuzzo
28 maggio 2025 23:10
Dopo Kean e Comuzzo, anche Ndour convocato in Nazionale: farà parte dell'Italia Under 21
14 marzo 2025 19:21
Nunziata: "Bove accompagnatore all'Europeo U21 è possibile, sarebbe bello facesse parte del gruppo"
26 febbraio 2025 14:12
Under 21 italiani più preziosi: spiccano Kayode in seconda posizione e Comuzzo in quarta
31 dicembre 2024 11:47
Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21
11 ottobre 2024 00:14
Nicolato incorona Pierozzi: "Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene"
23 marzo 2023 15:47
Blitz della Guardia di Finanza e della Polizia nel ritiro dell'Italia Under 21, arrestato dirigente Figc
14 giugno 2022 23:57
Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco
12 ottobre 2021 14:01
Esordio con i fiocchi per Cerofolini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina para tutto
15 ottobre 2020 12:01
Cutrone: "Sono sicuro di poter mettere in difficoltà Iachini"
13 ottobre 2020 20:11
Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"
29 aprile 2020 21:13
Nicolato, ct Under 21: "Cutrone? Un combattente nato, l'ho sentito molto carico"
09 aprile 2020 12:40
Tentato rapimento al difensore della Fiorentina Terzic: due arresti a Belgrado in Serbia
20 novembre 2019 11:07
Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana
17 novembre 2019 17:03
Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia
09 novembre 2019 16:43
Primo gol in maglia azzurra per Sottil. Under 21 a valanga, 5-0 sul Lussemburgo. La cronaca
10 settembre 2019 21:25
Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna
16 giugno 2019 21:10
Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera
28 maggio 2019 11:36
Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva
25 maggio 2019 14:03
Hagi ancora convocato con la Romania U21: fantasma a Firenze ma protagonista in patria...
03 novembre 2017 15:49
Gazzetta: ora Chiesa può rubare il posto da titolare in Under 21, fuori Berna o Berardi
19 giugno 2017 09:54
Under 21, 2-0 alla Danimarca: assist Chiesa, Bernardeschi propizia il primo goal
18 giugno 2017 22:41
Convocati Italia europei under 21, ci sono Bernardeschi e Federico Chiesa. Tutti i big presenti
06 giugno 2017 22:39
Dragowski: "Resto in viola, non ho rotto i legamenti. In un mese..."
07 gennaio 2017 17:03
La lista dei convocati dell'under 21. Esulta Capezzi per la prima chiamata
26 maggio 2016 17:48
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