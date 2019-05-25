Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva
Il mister dell'Under 21, Luigi Di Biagio ha convocato oggi 26 Azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma.Questa è la lista completa dei convocati:Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Na...
Il mister dell'Under 21, Luigi Di Biagio ha convocato oggi 26 Azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma.
Questa è la lista completa dei convocati:
Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);
Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);
Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);
Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).
Il 6 giugno il tecnico azzurro ufficializzerà la lista definitiva dei 23 giocatori che prenderanno parte al torneo.