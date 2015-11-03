Notizie Di Biagio Fiorentina

Di Biagio elogia Mandragora: "Stravedo per lui, a 17 anni l'ho fatto giocare nell' Italia Under 21"
27 aprile 2023 13:46
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27 aprile 2023 13:29
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30 marzo 2023 18:49
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15 novembre 2022 23:10
Di Biagio e Matri in coro sono convinti: "La Fiorentina in Conference può giocarsela con chiunque"
04 novembre 2022 11:42
Di Biagio: "Siamo calati dopo un buon primo tempo. Meritavamo di più"
02 agosto 2020 22:44
Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione
14 luglio 2020 16:41
Ufficiale: La SPAL esonera il tecnico Semplici. Di Biagio il sostituto? Il comunicato
10 febbraio 2020 13:30
La Spal ha deciso di esonerare Semplici, al suo posto arriverà Di Biagio, domani primo allenamento
09 febbraio 2020 19:36
Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"
21 dicembre 2019 21:38
Per la panchina si avvicina Iachini, proposto un contratto di sei mesi. A giugno...
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Se salta Montella da Prandelli a Guidolin ecco tutti i nomi dei possibili traghettatori
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Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio
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Convocati Euro 21, ok Chiesa. Il tecnico Di Biagio chiama altri cinque "BIG". La lista
07 giugno 2019 08:18
Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera
28 maggio 2019 11:36
Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva
25 maggio 2019 14:03
Under 21 italiana, per l'Europeo estivo i possibili convocati sarebbero: Chiesa, Zaniolo, Mancini...
21 marzo 2019 12:55
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06 febbraio 2019 13:34
Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."
16 novembre 2018 20:24
I convocati di Di Biagio per Argentina e Inghilterra, c'è Federico Chiesa della Fiorentina
17 marzo 2018 17:28
Di Biagio:"Chiesa è uno di quei ragazzi in rampa di lancio e da cui la nazionale maggiore attingerà a breve:"
26 febbraio 2018 13:45
Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola...
06 febbraio 2018 11:29
Sarà Di Biagio il ct dell'Italia nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra
05 febbraio 2018 13:21
Di Biagio: "Ho consigliato ai ragazzi di andare a giocare in Serie B. La Serie A è bella, ma se fai panchina.."
04 ottobre 2017 17:17
Chiesa convocato in Under 21, ma Ventura potrebbe far stravolgere tutti i piani a Di Biagio
29 settembre 2017 11:39
Di Biagio: "Benassi motore della mia Italia può giocare ovunque. Pochi altri sono come Chiesa"
19 agosto 2017 10:55
Di Biagio: "Chiesa titolare? Un allenatore vive di sensazioni, onore a lui che si è fatto trovare pronto"
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Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio
04 maggio 2017 12:04
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