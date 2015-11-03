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Notizie Di Biagio Fiorentina

Di Biagio elogia Mandragora: "Stravedo per lui, a 17 anni l'ho fatto giocare nell' Italia Under 21"

27 aprile 2023 13:46

Di Biagio: "Italiano manda sempre in campo una Fiorentina coraggiosa: gestione di stagione eccezionale"

27 aprile 2023 13:29

Di Biagio: "Italiano ha avuto ragione sul turnover, risultati si vedono. Allenatore coraggioso"

30 marzo 2023 18:49

Di Biagio rivela: "Ero il nuovo allenatore della Fiorentina, poi il club cambiò idea e prese Iachini"

15 novembre 2022 23:10

Di Biagio e Matri in coro sono convinti: "La Fiorentina in Conference può giocarsela con chiunque"

04 novembre 2022 11:42

Di Biagio: "Siamo calati dopo un buon primo tempo. Meritavamo di più"

02 agosto 2020 22:44

Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione

14 luglio 2020 16:41

Ufficiale: La SPAL esonera il tecnico Semplici. Di Biagio il sostituto? Il comunicato

10 febbraio 2020 13:30

La Spal ha deciso di esonerare Semplici, al suo posto arriverà Di Biagio, domani primo allenamento

09 febbraio 2020 19:36

Pistocchi: "Mi dicono che il successore di Vincenzo Montella sia uno tra Iachini e Di Biagio"

21 dicembre 2019 21:38

Per la panchina si avvicina Iachini, proposto un contratto di sei mesi. A giugno...

21 dicembre 2019 13:29

Se salta Montella da Prandelli a Guidolin ecco tutti i nomi dei possibili traghettatori

10 dicembre 2019 13:51

Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio

10 dicembre 2019 09:24

Da Gattuso a Spalletti passando per Emery e Pochettino, tra sogni e realtà i nomi disponibili per la panchina

02 dicembre 2019 11:54

Convocati Euro 21, ok Chiesa. Il tecnico Di Biagio chiama altri cinque "BIG". La lista

07 giugno 2019 08:18

Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera

28 maggio 2019 11:36

Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva

25 maggio 2019 14:03

Under 21 italiana, per l'Europeo estivo i possibili convocati sarebbero: Chiesa, Zaniolo, Mancini...

21 marzo 2019 12:55

Di Biagio: "Chiesa farà l'europeo under 21. Ho visto Mancini, sembrava Beckenbauer..."

06 febbraio 2019 13:34

Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."

16 novembre 2018 20:24

I convocati di Di Biagio per Argentina e Inghilterra, c'è Federico Chiesa della Fiorentina

17 marzo 2018 17:28

Di Biagio:"Chiesa è uno di quei ragazzi in rampa di lancio e da cui la nazionale maggiore attingerà a breve:"

26 febbraio 2018 13:45

Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola...

06 febbraio 2018 11:29

Sarà Di Biagio il ct dell'Italia nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra

05 febbraio 2018 13:21

Di Biagio: "Ho consigliato ai ragazzi di andare a giocare in Serie B. La Serie A è bella, ma se fai panchina.."

04 ottobre 2017 17:17

Chiesa convocato in Under 21, ma Ventura potrebbe far stravolgere tutti i piani a Di Biagio

29 settembre 2017 11:39

Di Biagio: "Benassi motore della mia Italia può giocare ovunque. Pochi altri sono come Chiesa"

19 agosto 2017 10:55

Di Biagio: "Chiesa titolare? Un allenatore vive di sensazioni, onore a lui che si è fatto trovare pronto"

25 giugno 2017 11:31

Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio

04 maggio 2017 12:04

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