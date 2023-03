Di Biagio: “Italiano ha avuto ragione sul turnover, risultati si vedono. Allenatore coraggioso”

Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sull’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Fiorentina? Vincenzo ha creato una doppia squadra con il turnover ma ha avuto ragione lui per i risultati ottenuti con la Fiorentina.

Italiano? Il coraggio che ha dato Vincenzo ai ragazzi l’ ha fatto crescere e l’ha fatto diventare uno degli allenatori più coraggiosi e promettenti.

Italiano all’Inter? Non so se ci sarà un dopo Inzaghi ma dopo quello che ha fatto in questi anni Italiano è sulla bocca di molte squadre.”

