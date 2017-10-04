Di Biagio: "Ho consigliato ai ragazzi di andare a giocare in Serie B. La Serie A è bella, ma se fai panchina.."

L'allenatore dell'Under 21 in sala stampa: "Far giocare i giovani è importante, molti di loro in settimana hanno poco spazio. Gli consiglio..

Il tecnico della nazionale Under 21, ha parlato in sala stampa dei ragazzi e di come vengono introdotti al calcio. Questa una parte delle sue parole:

"Abbiamo bisogno di queste partite perchè tanti ragazzi non giocano in campionato ed hanno poco minutaggio, quindi giocare due partite consecutive può solo fare bene. Molti di loro giocano in serie A, ma poi in realtà non giocano, devono farsi trovare pronti e cioè allenarsi bene come fosse una partita e poi dimostrare quanto valgono quando vengono chiamati in causa. Ho parlato con qualcuno e gli ho detto di andare a giocare in Serie B perchè è inutile stare in Serie A e non scendere mai in campo.."